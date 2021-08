Prima reacție din vestiarul Barcelonei după plecarea lui Messi: „Îmi va fi tare dor de tine”

Vestea plecării lui Lionel Messi din pricina fairplay-ului financiar impus de La Liga a căzut ca un trăsnet în vestiarul Barcelonei. După aproape 24 de ore, unul dintre cei mai experimentați jucători din lot s-a încumetat să rupă tăcerea, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Pleci fiind cel mai bun fotbalist din istorie. În afara a tot ce se întâmplă, rămân cu persoana și cu prietenia pe care noi am creat-o. Îmi va fi tare dor de tine”, i-a transmis Sergio Busquets.

Între timp, starul argentinian a demarat negocierile, iar . Nu doar datorită faptului că se numără printre puținele echipe capabile să-i satisfacă pretențiile, ci și prin prisma oportunității de a reface tandemul cu Neymar.

Sergio Busquets, primul jucător al Barcelonei care își ia rămas bun de la Messi

„Încă încerc să asimilez totul și, știind cât de dificil va fi, pot doar să îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru acest club și pentru toți cei care te-au însoțit în acești ani, în special pentru mine.

Când ai venit erai doar un copil și acum pleci fiind cel mai bun fotbalist din istorie pentru că ai ridicat acest club la valoarea pe care o merită și ai scris istorie atât individual, dar și cu echipa.

Pot să spun că am jucat și am împărțit multe momente cu tine, majoritatea foarte frumoase, și am fost îndeajuns de norocos să cresc și să mă bucur de compania ta 13 sezoane.

În afara a tot ce se întâmplă, rămân cu persoana și cu prietenia pe care noi am creat-o. Îmi va fi tare dor de tine. Îți doresc tot binele, ție și familiei tale, pentru că meriți. Ne vei lipsi aici”, a scris Sergio Busquets pe contul său de Instagram.

Juan Laporta: „Acum începe o nouă eră. Va fi înainte şi după Leo”

Deși admite că Barcelona pierde, din cauza plafonului salarial impus de La Liga, poate cel mai bun jucător din îndelungata sa istorie, președintele se declară optimist înaintea startului „noii ere”, una în care toți jucătorii din lot vor deveni protagoniști.

„Dacă am fi încheiat contractul cu Messi, clubul ar fi fost în pericol. Am spus că nu putem face asta. Leo Messi a vrut să rămână, noi am vrut ca el să continue. Faptul că el a vrut să rămână a fost primul pas, a fost un factor cheie.

Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost la negocieri, lui Leo Messi. Au fost multe aspecte care au fost negociate, să fie compatibile cu fair play. Evident, e cel mai bun jucător din lume, are oferte.

Ș ca în orice negociere, vine un moment în care să spui: destul. Să o analizezi la rece şi să te uiţi la cifre. În La Liga trebuie să jucăm după reguli. Nu este o scuză, ştiam regulile, dar nu puteam riscăm pentru că avem o istorie în spate.

Leo Messi merită orice. Iubeşte Barcelona, rădăcinile lui sunt la Barca. Sunt foarte supărat, dar sunt sigur că am făcut totul pentru interesul clubului Barcelona. A făcut istorie la Barcelona.

Este cel mai de succes jucător din istoria clubului. A fost cea mai bună eră din istoria clubului. Acum începe o nouă eră. Va fi înainte şi după Leo. Motivul pentru care Messi nu rămâne este unul salarial.

A fost important să vorbesc cu jucătorii. Toţi aşteptau să vină Messi la antrenamente şi le-am spus că asta nu se va întâmpla şi că începem o nouă eră, în care ei sunt protagonişti.

Trebuie să demonstreze că putem învinge fără unul dintre cei mai buni jucători din lume, cum este Leo Messi. Am încercat să luăm decizii logice şi cred că a fost un moment important. Am văzut pe feţele lor.

Le-am cerut să dea totul, să fie o echipă. Jucătorilor tineri şi noilor achiziții trebuie să explicăm că Barcelona este un club de 122 de ani şi ei sunt protagoniştii acum. Sunt profesionişti şi au acum şansa să arate că Barcelona poate să aibă succes.

Au vrut să vadă ce se întâmplă, siguranţă nu se aşteptau, dar asta este situaţia. Ei vor să demonstreze că sunt jucători foarte buni şi să facă facă provocărilor. Trebuie să câştigăm. Cerem profesionalism implicare şi o să le oferim tot ce putem pentru a putea concura în cele mai bune condiţii”, a explicat Juan Laporta în cadrul unei conferințe de presă.