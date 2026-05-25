Prima reacție din vestiarul Rapidului după plecarea lui Costel Gâlcă: „Așa e în fotbal, așa e în viață”

Alex Pașcanu a vorbit după remiza dintre Rapid și Universitatea Craiova despre plecarea lui Costel Gâlcă, sezonul ratat al giuleștenilor și venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică.
Alex Bodnariu
25.05.2026 | 22:59
Rapid și Universitatea Craiova au remizat, scor 0-0, în ultimul meci din play-off-ul SuperLigii României. Alexandru Pașcanu, fundașul formației din Giulești, a analizat sezonul făcut de echipa sa și a vorbit despre plecarea antrenorului Costel Gâlcă.

Din sezonul viitor, Rapid va avea un nou antrenor. Costel Gâlcă nu a reușit să califice echipa în cupele europene, iar contractul său nu a fost prelungit. În locul său vine Daniel Pancu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Suporterii speră ca „Pancone” să reușească să aducă un trofeu în Giulești.

Suporterii au oferit un moment frumos la finalul meciului cu Universitatea Craiova. Fanii Rapidului l-au aplaudat și i-au mulțumit lui Costel Gâlcă pentru munca depusă la Rapid. Rămâne de văzut acum ce va face tehnicianul care, în trecut, a mai antrenat-o pe FCSB și Universitatea Craiova.

Alexandru Pașcanu, unul dintre jucătorii importanți de la Rapid, a vorbit frumos la flash-interviu despre Costel Gâlcă. Fundașul echipei din Giulești a precizat că antrenorul și-a luat rămas-bun de la elevii săi.

„A fost un sezon cu de toate și, din păcate, nu l-am terminat cum ne-am dorit. Meciurile din play-off nu au fost cum ne-am fi dorit. Sezonul s-a terminat și trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut. A fost multă oboseală, și fizică, și psihică. Toți avem nevoie de o vacanță, să ne deconectăm total de fotbal, să stăm cu familiile și prietenii, să ne încărcăm bateriile pentru noul sezon.

Trebuie să avem mai multe victorii pentru a-i mulțumi pe suporteri. Parcursul bun pe care l-am avut până în martie trebuie completat și în play-off. Asta trebuie să schimbăm, să știm să reacționăm la înfrângeri. A vorbit și Mister în vestiar, și-a luat la revedere de la noi. I-am urat multă baftă și el nouă. A fost un sezon cu de toate, cu momente bune și mai puțin bune. Așa e în fotbal, așa e în viață. Îi urăm multă baftă. Pe Pancu îl așteptăm, nu îl cunosc personal”, a declarat Alex Pașcanu la flash-interviu.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
