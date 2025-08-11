Prima reacție oficială a LPF după ce Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu: „Nu a fost un abuz! Comitetul de Urgență intervine în regim de urgență”

. Patronul de la Rapid consideră că ultima decizie a fost pro-FCSB, iar celelalte cluburi nu au fost consultate.

Prima reacție oficială a LPF după ce Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran, directorul de comunicare de la LPF, i-a luat apărarea lui Gino Iorgulescu. . Cât despre demisie, jurnalistul a transmis că Gino nu este nici măcar președintele comitetului, acesta fiind Răzvan Burleanu.

„E o surpriză poziția lui Dan Șucu. Sunt multe lucruri care nu sunt în concordanță cu ce s-a întâmplat. În primul rând, nu e o decizie a președintelui Gino Iorgulescu, e o decizie a Comitetului de Urgență. Președintele acestui comitet este Răzvan Burleanu, iar din acest comitet mai fac parte Gino Iorgulescu și domnul Octavian Goga.

Pe de altă parte, este vorba despre o decizie care, după părerea comitetului, ajută toate cluburile, nu ajută un singur club. Nu e o decizie cu dedicație, așa cum pare a se sugera din această luare de poziție a domnului Dan Șucu.

Cluburile sunt cele care patronează această ligă, iar noi suntem angajații patronajului. Eu sunt directorul de comunicare de la LPF. Nu este cea mai fericită dimineață a mea la FANATIK. Astea sunt premizele, în primul rând este vorba despre decizia Comitetului de Urgență, care este perfect legală. De asta este Comitet de Urgență, ca să poată interveni de urgență. Aici a fost un apel de un membru al Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Nu a fost o decizie care să dezavantajeze unul din cele 16 cluburi”

Mihai Rotaru a spus că decizia e bună și chiar a vrut să facă și el același lucru cu Florin Gardoș, în pandemie. A vrut să îl pună pe listă, a trebuit să rezilieze și după să facă un nou contract. Nu e vorba de decizie de abuz sau nedreptățire, ci, în opinia lui Dan Șucu, nu e ok să schimbi roțile în timpul jocului.

Mie mi-e foarte greu, așa cum sunt, implicat direct și angajat al LPF, ar trebui să intru într-o polemică cu un șef, un patron al LPF. Este mai greu pentru mine să fac acest lucru, am ideile și cuvintele la mine. Comitetul de Urgență are dreptul de a interveni de urgență, asta e menirea lui. Urgența a făcut ca el să nu implice o consultare directă a tuturor.

După părerea mea, nu a fost o decizie care să dezavantajeze unul din cele 16 cluburi. Aș fi înțeles această ieșire dură dacă în acești ani, sunt 12 ani de când Gino Iorgulescu conduce LPF, ar fi fost luat decizii care să avantajeze un singur club. Acum a fost o cerere legată de alinierea legată la niște norme europene. Nu a fost vorba de un abuz! Ar trebui să ajung și eu pe la Ligă, pentru a putea ajunge la o poziție oficială.

Sunt foarte surprins că Dan Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu. Suntem departe de a întruni condițiile unei astfel de cerere. Eu cred că a fost o urgență, ținând cont de calendarul FCSB și rechemarea lui Malcom Edjouma”, a declarat Marius Mitran.