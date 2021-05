Prima reacție oficială de la Sf. Gheorghe după CFR – Sepsi 0-1. „Am spulberat toate speculațiile” Exclusiv

Sepsi a reuşit surpriza şi a învins cu 1-0 CFR Cluj pe terenul campioanei României. Oficialii covăsnenilor au fost încântaţi de jocul prestat de echipa lui Leo Grozavu şi spun le-au închis gura criticilor care o dădeau pe Sepsi echipa satelit a campioanei.

FANATIK a stat de vorbă imediat după meci cu managerul lui Sepsi, Cornel Şfaiţer care şi-a felicitat elevii pentru jocul prestat şi spune că este foarte bine că echipa a reuşit să spulbere toate speculaţiile cu privire la o înţelegere între cele două cluburi.

Sepsi vrea un loc pe podium şi singurul regret al oficialului de la echipa din Sfântu Gheorghe este faptul că nu mai joacă încă un meci cu Universitatea Craiova, echipă pe care Sepsi a învins-o cu 2-0 etapa trecută.

Cornel Şfaiţer, interviu după CFR Cluj- Sepsi 0-1: “Am spulberat toate speculaţiile”

Domnule Şfaiţer, cum vă simţiţi după această victorie mare împotriva campioanei?

– Este o victorie foarte importantă pentru grupul nostru, ştiţi speculaţiile care au fost. Am făcut un meci bun, nu i-am lăsat pe cei de la CFR Cluj să joace. Ştiu ce a pregătit Leo Grozavu şi staff-ul lui. I-am avut pe Golofca, pe Petrila care nu au avut voie să evolueze în faţa CFR-ului. Ştiam foarte bine că după meciul bun în faţa Craiovei puteam bate şi CFR Cluj, vă spun cu mare sinceritate. Şi am încurajat echipa. Băieţii au fost minunaţi. Am bătut FCSB, CFR Cluj, Craiova, cred că sunt nişte băieţi minunaţi şi merită felicitările noastre.

Le-aţi închis gura criticilor care spuneau că sunteţi echipa satelit a CFR-ului în acest play-off…

– Este foarte important că am reuşit să spulberăm toate speculaţiile, în primul rând. Dar băieţii au dat dovadă de multă bărbăţie, de atitudine. Când baţi la rând FCSB, Craiova, CFR Cluj, nu este la îndemâna oricui în campionat. Să ai trei jocuri la rând cu primele trei clasate. Nu s-a întâmplat demult în campionat să baţi primele trei clasate. Am mai spus-o şi o declar. Clubul Sepsi este un club curat şi băieţii merită felicitări.

“Vă spun personal că îmi pare rău că nu mai jucăm o dată cu Universitatea Craiova”

Sunteţi la un punct de podium. Obiectivul este să urcaţi acolo?

– Da cum să nu? Ştiţi ce îmi pare rău? Vă spun personal că îmi pare rău că nu mai jucăm o dată cu Universitatea Craiova. Am remizat la dânşii, 0-0, şi i-am bătut cu 2-0. Îmi pare rău. Dacă îi mai prindeam o dată pe Craiova, sunt 100% convins că eram pe locul 3.

Urmează un nou meci cu FCSB. Cum îl vedeţi?

– O să tratăm meciul la fel de bine şi serios. Sunt sigur că Leo Grozavu va fi la fel de implicată în joc, la fel de determinată.

Nu v-au învins în acest sezon…

– Niciun meci nu seamănă cu altul. Într-o săptămână pot fi două meciuri cu aceeaşi echipă şi vedeţi şi voi că niciun meci nu seamănă cu altul. Nu va fi uşor. Este o luptă strânsă între FCSB şi CFR Cluj la titlu. Va fi un meci foarte foarte greu, dacă mă întrebaţi. Noi dorim să câştigăm încă o dată. De ce nu?

Sepsi ameninţă locul 3 ocupat de Universitatea Craiova. Oltenii mai au un punct avans după ce au suferit trei înfrângeri la rând şi riscă să coboare de pe podium dacă evoluţiile slabe ale echipei vor continua.