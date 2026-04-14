Prima reacţie oficială de la Universitatea Craiova după 0-4 cu U Cluj: “Este un rezultat şocant pentru toţi! Lukic nu se simţea bine la noi” Ce se întâmplă cu Baiaram

ADVERTISEMENT

Meciul dintre U Cluj și Universitatea Craiova a fost cel mai important duel al etapei a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Gazdele au deschis rapid scorul, în minutul 15, prin Stanojev, iar la scurt timp, după alte cinci minute, Etim a fost eliminat. Rămași în inferioritate numerică, oltenii nu au mai reușit să revină, iar echipa pregătită de Cristiano Bergodi a mai înscris de trei ori, stabilind scorul final la 4-0. Cum a văzut Pavel Badea eșecul de pe Cluj Arena.

Pavel Badea, reacție oficială după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Pavel Badea a mărturisit că rezultatul de la Cluj a fost șocant pentru toți cei care o susțin pe Universitatea Craiova. Fostul jucător al oltenilor , iar următorul duel cu formația lui Cristiano Bergodi va avea cu totul altă desfășurare.

ADVERTISEMENT

„A fost șocant pentru noi toți, cei care am urmărit meciul. Având în vedere modul în care s-a desfășurat meciul… Am primit un gol, iar apoi o greșeală individuală a făcut ca totul să se năruiască. E clar că U Cluj a jucat bine aseară și că factorul șansă a fost de partea ei în ultimele meciuri. Să sperăm că vom ieși din acest complex de împrejurări nefavorabile și din ghinionul pe care îl trăim în această perioadă.

Discursul corect l-am văzut la căpitanul echipei. A spus că echipa a jucat bine, s-a dăruit și că va face tot ce îi stă în putință pentru a trece peste ghinionul pe care îl avem. Este clar că echipa joacă fotbal, este competitivă și sperăm că se va concretiza, în următoarele meciuri, ceea ce credem noi despre echipă. În urma fiecărei înfrângeri a existat o reacție din partea echipei. Universitatea Craiova nu a făcut anti-fotbal aseară, a ieșit la joc și a lăsat spații. U Cluj este foarte bună pe contraatac. Bergodi și-a construit echipa în stilul său italian, iar U Cluj a reușit să puncteze în ocaziile avute pe contraatac. Bravo lor! Să sperăm că noi, Universitatea Craiova, vom termina pe primul loc”, a declarat Pavel Badea.

ADVERTISEMENT

Oltenii îl regretă pe Jovo Lukic

Jovo Lukic a semnat, în vara anului trecut, cu U Cluj, după doar un sezon petrecut la Universitatea Craiova. Atacantul a fost lăsat liber de contract, iar de atunci a reușit să înscrie nu mai puțin de 17 goluri în SuperLiga. Pavel Badea a explicat că este evident faptul că nu s-a avut suficientă răbdare cu fotbalistul bosniac, însă nici Lukic nu se simțea în largul lui în Bănie. Totodată, oficialul a transmis că presiunea pusă de suporterii Universității Craiova este foarte mare și că nu toți cei legitimați la club pot face față.

ADVERTISEMENT

„Este clar că poate nu am avut foarte multă răbdare cu el, cu Jovo Lukic. Este clar că el nu se simțea în largul lui aici, la noi. Cele 17 goluri marcate de el în acest campionat sunt de partea lui și arată că răbdarea noastră nu a mers până la capăt. Este bine știut că oltenilor le lipsește răbdarea și se așteaptă de la atacanți să marcheze goluri. El a reușit aceste goluri într-un mediu care i-a oferit posibilitatea să se exprime mai liber. În schimb, la Craiova presiunea este imensă.

ADVERTISEMENT

În locul celor care au plecat au venit alții, iar, din punct de vedere al performanței, au adus un plus echipei. Este adevărat, urmărim și ceea ce au reușit cei care au plecat de la Universitatea Craiova. Am spus că presiunea este foarte mare la Craiova și doar cei care rezistă la presiune reușesc aici. Cei care au plecat nu au reușit să se adapteze presiunii pe care publicul oltean o pune. Una peste alta, echipa a făcut un pas înainte față de sezonul trecut”, a adăugat Pavel Badea.

Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram

În finalul intervenției, Pavel Badea a recunoscut că și speră ca presiunea de pe umărul jucătorilor să dispară. Întrebat despre situația lui Ștefan Baiaram, fostul internațional a dezvăluit că atacantul trece printr-o lipsă de încredere, însă toți fotbaliștii trec prin astfel de momente.

ADVERTISEMENT

„Baiaram, din punctul meu de vedere, traversează o perioadă de neîncredere. Este un jucător care nu joacă meci de meci, este pus pe banca de rezerve chiar în momentul în care era în plină ascensiune. A pierdut din încredere, iar acesta este unul dintre motive. Ca exemplu, când am plecat în Elveția, am fost ‘leu’ în primul an, iar în al doilea m-am căsătorit. Atunci, directorul sportiv mi-a spus că m-a pierdut pentru câteva luni. Este clar că și el trece printr-o perioadă prin care am trecut cu toții.

A avut și o declarație neinspirată, spunând că va pleca din vară. Nu era momentul să o facă. Oamenii sunt destul de sensibili în zona noastră și nu acceptă ca cineva de-al lor să le spună că va pleca. Acest lucru a creat o stare de tensiune și presiune asupra lui, iar acest lucru se vede mai ales în meciurile de acasă. Nu se mai poate spune că Universitatea Craiova este principala favorită la titlu. Principala favorită este echipa de pe locul 1. Poate că ne vom putea exprima mai liberi după ce această presiune se va ridica de pe noi. Poate va veni și soarele pe strada noastră din punct de vedere al șansei. Noi, oltenii, suntem mândri și ambițioși, astfel că abia aștept meciul retur cu U Cluj”, a conchis Pavel Badea.