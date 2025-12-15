Prima reacție oficială despre plecările lui Paradela și Florin Ștefan de la Universitatea Craiova. Exclusiv

Universitatea Craiova are o primă parte a sezonului excelentă. Oltenii sunt în lupta pentru titlu în SuperLiga şi vor juca împotriva lui AEK Atena în Conference League, cu calificarea în primăvara europeană pe masă.
Pe lista plecărilor pentru această iarnă se află Luis Paradela şi Florin Ştefan, informaţie oferită în exclusivitate de FANATIK. Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al oltenilor a vorbit despre plecările celor doi la FANATIK SUPERLIGA:
„Paradela revine după accidentarea aia. Meciurile au fost de mare intensitate, era greu să facă faţă. Nu prea am mers eu la antrenamente. Dar antrenamentul e una, jocul e alta.
A fost încercat de Mirel, de Coelho la meciuri, dar… Poate n-a respectat ce i-au cerut antrenorii. Era greu să facă faţă intensităţii şi ritmului, în cupe europene, în campionat”, a dezvăluit Sorin Cârţu.
Oficialul oltenilor a vorbit despre transferurile Universităţii Craiova, spunând că mai mult de doi-trei jucători nu ar avea sens să fie aduşi:
O să vedem când se termină campionatul, ce analiză se va face cu acţionarii, cu directorii sportivi. Probabil vor veni 2-3 jucători, nu poţi să vii mai mulţi, să nu treci într-o eterogenitate.
E foarte importantă omogenitatea, se apropie de 40 de meciuri în acest sezon. S-au legat nişte relaţii de joc”, a spus Sorin Cârţu.