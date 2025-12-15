Prima reacție oficială despre plecările lui Paradela și Florin Ștefan de la Universitatea Craiova. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are o primă parte a sezonului excelentă. Oltenii sunt în lupta pentru titlu în SuperLiga şi vor juca împotriva lui AEK Atena în Conference League, .

Sorin Cârţu, despre plecările lui Paradela şi Ştefan

Pe lista plecărilor pentru această iarnă se află Luis Paradela şi Florin Ştefan, FANATIK. Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al oltenilor a vorbit despre plecările celor doi la FANATIK SUPERLIGA:

„Paradela revine după accidentarea aia. Meciurile au fost de mare intensitate, era greu să facă faţă. Nu prea am mers eu la antrenamente. Dar antrenamentul e una, jocul e alta.

A fost încercat de Mirel, de Coelho la meciuri, dar… Poate n-a respectat ce i-au cerut antrenorii. Era greu să facă faţă intensităţii şi ritmului, în cupe europene, în campionat”, a dezvăluit Sorin Cârţu.

Câte transferuri face Universitatea Craiova în iarnă

Oficialul oltenilor a vorbit despre transferurile Universităţii Craiova, spunând că mai mult de doi-trei jucători nu ar avea sens să fie aduşi:

O să vedem când se termină campionatul, ce analiză se va face cu acţionarii, cu directorii sportivi. Probabil vor veni 2-3 jucători, nu poţi să vii mai mulţi, să nu treci într-o eterogenitate.

E foarte importantă omogenitatea, se apropie de 40 de meciuri în acest sezon. S-au legat nişte relaţii de joc”, a spus Sorin Cârţu.

