Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Prima reacție oficială despre plecările lui Paradela și Florin Ștefan de la Universitatea Craiova. Exclusiv

Florin Ştefan şi Luis Paradela sunt pe lista neagră a Universităţii Craiova. Sorin Cârţu a vorbit despre iminenta plecare a celor doi de la "Ştiinţa".
Marian Popovici
15.12.2025 | 15:15
Prima reactie oficiala despre plecarile lui Paradela si Florin Stefan de la Universitatea Craiova Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Prima reacție oficială despre plecările lui Paradela și Florin Ștefan de la Universitatea Craiova. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are o primă parte a sezonului excelentă. Oltenii sunt în lupta pentru titlu în SuperLiga şi vor juca împotriva lui AEK Atena în Conference League, cu calificarea în primăvara europeană pe masă.

Sorin Cârţu, despre plecările lui Paradela şi Ştefan

Pe lista plecărilor pentru această iarnă se află Luis Paradela şi Florin Ştefan, informaţie oferită în exclusivitate de FANATIK. Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al oltenilor a vorbit despre plecările celor doi la FANATIK SUPERLIGA:

ADVERTISEMENT

Paradela revine după accidentarea aia. Meciurile au fost de mare intensitate, era greu să facă faţă. Nu prea am mers eu la antrenamente. Dar antrenamentul e una, jocul e alta.

A fost încercat de Mirel, de Coelho la meciuri, dar… Poate n-a respectat ce i-au cerut antrenorii. Era greu să facă faţă intensităţii şi ritmului, în cupe europene, în campionat”, a dezvăluit Sorin Cârţu.

ADVERTISEMENT
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert....
Digi24.ro
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia

Câte transferuri face Universitatea Craiova în iarnă

Oficialul oltenilor a vorbit despre transferurile Universităţii Craiova, spunând că mai mult de doi-trei jucători nu ar avea sens să fie aduşi:

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață

O să vedem când se termină campionatul, ce analiză se va face cu acţionarii, cu directorii sportivi. Probabil vor veni 2-3 jucători, nu poţi să vii mai mulţi, să nu treci într-o eterogenitate.

E foarte importantă omogenitatea, se apropie de 40 de meciuri în acest sezon. S-au legat nişte relaţii de joc”, a spus Sorin Cârţu.

ADVERTISEMENT

Prima reacție oficială despre plecările lui Paradela și Florin Ștefan de la Universitatea Craiova

De ce a cerut Rapid control anti-doping la meciul cu Oțelul Galați? „Trebuia...
Fanatik
De ce a cerut Rapid control anti-doping la meciul cu Oțelul Galați? „Trebuia comandat și la brigada de arbitri!”. Exclusiv
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul...
Fanatik
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu Boateng? Exclusiv
Chivu contra Mutu în Serie A? ”Ar fi un duel frumos. Să te...
Fanatik
Chivu contra Mutu în Serie A? ”Ar fi un duel frumos. Să te audă Dumnezeu! Nu ai cum să refuzi”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Hagi, Balaci sau Dobrin? Gino Iorgulescu a ales cel mai bun jucător român...
iamsport.ro
Hagi, Balaci sau Dobrin? Gino Iorgulescu a ales cel mai bun jucător român all-time
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!