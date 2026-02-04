Sport

Prima reacție oficială despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB! Gigi Becali oferă 3.000.000 de euro: „Discutăm orice”

Impresarul lui Denis Drăguș a oferit primele reacții după ce Gigi Becali și-a exprimat interesul pentru atacantul român. Care este situația sa actuală și cum s-ar putea realiza mutarea
Ciprian Păvăleanu
04.02.2026 | 10:00
Agentul lui Denis Drăguș a auzit de dorința lui Gigi Becali exprimată la FANATIK și a oferit prima reacție. Foto: Colaj FANATIK
Sătul de atâtea rezultate negative ale echipei, Gigi Becali a decis că trebuie să facă noi investiții la FCSB pentru a intra în play-off la finalul sezonului regulat. Una dintre dorințele sale este să-l poată aduce în România pe Denis Drăguș, pentru care ar oferi 3 milioane de euro fără să stea pe gânduri. Agentul atacantului român a reacționat la „oferta” patronului roș-albaștrilor.

Gigi Becali, gata să dea 3 milioane de euro pentru Denis Drăguș. Ce a declarat patronul campioanei

Gigi Becali este nemulțumit în ultima perioadă de atacanții săi și ar dori să întărească echipa în acea zonă. Una dintre dorințele sale arzătoare este transferul lui Denis Drăguș, unul dintre atacanții echipei naționale a României.

Latifundiarul din Pipera îl vede pe Denis Drăguș ca un jucător bun în banda stângă și ar fi dispus să plătească o sumă colosală pentru el. În direct la FANATIK SUPERLIGA el a declarat că ar da până la 3 milioane de euro în schimbul atacantului:

„El nu a fost la mine, dar aș da pe el și două-trei milioane de euro. El e fotbalist! Aș da trei milioane de euro pe Drăguș. După părerea mea, Drăguș e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Pot să spun, fără să se supere Man, dar e peste el. 

Eu îl văd în alt sistem pe Drăguș, nu atacant. Îl văd aripă stânga. Eu spun ce cred, fiecare crede ce vrea. Așa am făcut până acum, am reușit și am luat milioane”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacționat agentul lui Denis Drăguș la declarațiile lui Gigi Becali

Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș, nu ia în calcul momentan o mutare a atacantului la FCSB, mai ales că internaționalul român tocmai ce a ajuns împrumut la Gaziantep, însă a dezvăluit că este gata să ia în calcul orice ofertă bună pentru viitorul fotbalistului său:

„Suntem mândri să auzim astfel de cuvinte de la o personalitate precum domnul Gigi Becali. Acest tip de apreciere este întotdeauna motivantă pentru Denis și îl face să se simtă bine. În același timp, Denis tocmai s-a alăturat echipei Gaziantep și este pe deplin concentrat pe ceea ce se întâmplă acolo. Firește, în fotbal, situațiile pot evolua în timp, dar deocamdată prioritatea lui este să dea tot ce are mai bun pentru actualul său club.

Totodată, noi suntem mereu aici și lucrăm pentru jucătorii noștri. Suntem gata să discutăm orice oportunitate care se potrivește mai bine fotbaliștilor pe care îi reprezentăm”, a spus Enrico Sposato, conform digisport.ro.

