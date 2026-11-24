ADVERTISEMENT

Mauricio Pochettino (54 de ani) a ajuns la Manchester United la începutul săptămânii trecute după plecarea lui Michael Carrick și după ce și-a încheiat socotelile cu naționala Statelor Unite ale Americii. Antrenorul argentinian a „nimerit” la revenirea în Premier League într-un context mai mult decât delicat din punct de vedere sportiv la clubul de pe „Old Trafford”.

Mauricio Pochettino, început de coșmar la Manchester United

Echipa se afla pe loc de retrogradare și urma să se dueleze pe „Anfield Road” cu marea rivală Liverpool, în chiar primul meci de după încheierea ferestrei internaționale. Pochettino a ajuns deci în Anglia, , și a început antrenamentele la baza de pregătire de la Carrington.

ADVERTISEMENT

Imediat după, au început problemele. Mai întâi, unul dintre cei mai importanți jucători de la Manchester United, Bryan Mbeumo, a fost aspru criticat de fani pentru că s-a postat pe rețelele de socializare Apoi, primul antrenament condus de Pochettino a fost

La scurt timp, după evenimentele petrecute recent, la meciul de pe teren propriu cu AS Roma din Champions League. Iar asta nu e tot. Cu doar o zi înaintea derby-ului de duminică de pe „Anfield Road”, Bruno Fernandes, căpitanul „diavolilor”, a spus că pentru moment

ADVERTISEMENT

Umilință pe „Anfield Road” cu marea rivală Liverpool și Manchester United se teme chiar de retrogradare

A venit ziua meciului cu Liverpool, iar United a suferit o , după ce Yoro a fost eliminat încă din minutul 8, iar „cormoranii” au ajuns la un avantaj de două goluri după doar 13 minute de joc. Astfel, gruparea din Manchester a ajuns pe , după 11 meciuri jucate.

ADVERTISEMENT

Așadar, în mod firesc de altfel, fanii au început să se teamă din ce în ce mai mult chiar de posibilitatea retrogradării echipei lor favorite la finalul sezonului. Iar această spaimă a lor este mai mult decât justificată în contextul dat. Asta pentru că United are în prezent doar 8 puncte, cu 10 puncte mai puțin deci față de cât avea Tottenham în sezonul trecut după același număr de meciuri. Iar formația din Nordul Londrei s-a salvat atunci de la retrogradare în mod matematic abia în ultima rundă.

ADVERTISEMENT

Bornele istorice negative bifate de Manchester United și Mauricio Pochettino

Mai mult, echipa lui a ajuns acum la nu mai puțin de nouă meciuri consecutive fără victorie în Premier League și, potrivit , are cel mai mic număr de puncte acumulate după primele 11 etape de campionat din 1973 încoace. Nu în ultimul rând, în acest punct al sezonului, apărarea „diavolilor” este cea mai slabă din campionatele importante din Europa, cu nu mai puțin de 34 de goluri primite până acum în toate competițiile, după cum au arătat tot jurnaliștii englezi de la Pe de altă parte, conform sursei citate, când vine vorba doar despre Mauricio Pochettino, el a devenit acum primul antrenor din istoria Premier League care la debutul său și-a văzut echipa primind un cartonaș roșu și încasând două goluri încă din prima repriză.