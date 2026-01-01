Prima schimbare de antrenor din 2026! Gigantul din Premier League, decizie șoc

ADVERTISEMENT

Chelsea a început noul sezon cu un succes uriaș. Londonezii au câștigat prima ediție din Cupa Mondială a Cluburilor, , iar fanii au crezut că echipa lor va reveni în lupta pentru titlu în Anglia.

Chelsea își schimbă antrenorul în primele zile din 2026! Maresca, pe făraș

Însă, după 19 etape, Chelsea pare ieșită din luptă, fiind abia pe locul 5, la 19 puncte de liderul Arsenal. Sky Sports scrie că antrenorul Enzo Maresca este pe făraș și plecarea italianului de la cârma echipei este iminentă.

După egalul din ultima etapă, cu Bournemouth, Enzo Maresca nu a apărut în fața presei, iar britanicii susțin că relația dintre antrenor și patronat s-a deteriorat iremediabil. Astfel, sunt șanse mari ca la meciul din weekend cu Manchester City, Chelsea să aibă un nou antrenor.

Xavi, cele mai mari șanse să îl înlocuiască pe Maresca

Contractul lui Enzo Maresca este valabil până în 2029, clubul având opțiunea de a prelungi pe încă un an. Britanicii susțin că despărțirea s-ar putea produce și printr-un acord al părților.

Xavi este favoritul caselor de pariuri pentru înlocuirea lui Enzo Maresca. . Pe listă sunt și Liam Rosenior, Oliver Glasner, Unay Emery sau Marco Silva.

Enzo Maresca este la Chelsea din 2024. Italianul a câștigat Conference League și Cupa Mondială a Cluburilor, reușind să îi readucă pe londonezi în Champions League, în acest sezon.