Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită într-un post cheie

Bogdan Voina a devenit, vinerea trecută, noul preşedinte al Federaţiei Române de Handbal. . Fostul preşedinte, Constantin Din a obţinut 44 de voturi şi nu a trecut în turul doi. Ultimul a fost Cristian Potoră, cu 15 voturi adunate.

Cristina Vărzaru, noul secretar general al FRH?!

FANATIK a aflat prima schimbare majoră care se anunţă la Federaţia Română de Handbal după ce Bogdan Voina a câştigat alegerile. Postul de secretar general este unul cheie, mai ales că România urmează să găzduiască trei turnee internaţionale în acest an, unul dintre ele fiind Campionatul European de handbal feminin din luna decembrie.

Din informaţiile noastre, postul actualului secretar general Nicolae Luca este în pericol. Iar pe acest post este dorită Cristina Vărzaru, . Vărzaru a mai fost secretar general în al doilea mandat al lui Alexandru Dedu la preşedinţia FRH, între 2018 şi 2022. A părăsit funcţia după ce Constantin Din a câştigat alegerile, dar ar putea să revină după patru ani.

Vărzaru e sub contract cu Rapid, unde a devenit team manager în luna februarie

Un semnal puternic pentru această schimbare l-ar fi transmis şi cei din teritoriu, care i-au spus noului preşedinte că fosta mare handbalistă a făcut o treabă excelentă ca secretar general în mandatul lui Alexandru Dedu. Rămâne de văzut modul în care vor evolua lucrurile, mai ales că Vărzaru este sub contract cu Rapid, acolo unde a preluat postul de team manager, în luna februarie.

După ce a plecat de la Federaţia Română de Handbal, Cristina Vărzaru a devenit team manager al CSM Bucureşti, în iunie 2022, acolo unde a rămas până în noiembrie 2025, când a plecat odată cu Adi Vasile. Fosta mare handbalistă a făcut parte din echipa CSM-ului care câştiga Liga Campionilor în anul 2016.

Anul 2026, foarte important pentru handbalul românesc

Anul 2026 este foarte important pentru handbalul românesc în condițiile în care țara noastră va găzdui trei turnee importante, două dintre ele chiar în această vară: Campionatul Mondial feminin U-18, respectiv Campionatul European de tineret la masculin. În luna decembrie, România este una dintre gazdele Campionatului European de handbal feminin, la Cluj-Napoca și Oradea.

În aceste condiții, postul de secretar general este unul foarte important în economia organizării celor trei turnee finale, iar un atu pentru Cristina Vărzaru este și faptul că face parte din structurile Federației Europene de Handbal. Însă, pentru a fi secretar general al FRH va fi nevoită să renunțe la funcția de team manager de la Rapid.