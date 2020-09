Prima școală din România care nu va face cursuri în clase la începutul noului an școlar. Totul va fi online până pe 15 octombrie

O școala din România a luat decizia radicală de a interzice cursurile în clase la începutul noului an școlar. Conducerea Colegiului Național Nichita Stănescu din Ploiești a decis ca toți elevii să participe la cursuri exclusiv online până pe 15 octombrie. Termenul poate să fie extins.

Procedura prin care s-a ajuns la acest mod de lucru pentru cei mici a fost una foarte interesantă. Unitatea de învățământ a făcut un sondaj printre părinții elevilor din școală, iar în urma rezultatului s-a decis blocarea cursurilor în clase.

Doar 35 la sută dintre cei întrebați au răspuns că doresc sa-și lase copiii în școală.

Colegiul Național Nichita Stănescu din Ploiești: școala va fi online până pe 15 octombrie

Colegiul Nichita Stănescu din Ploiești are aproximativ 1.200 de elevi. Peste 700 de părinți au participat la sondajul făcut de instituție.

“Spre deosebire de alte scoli, Colegiul Nichita Stanescu este bine dotat si isi permite sa organizeze orele online. Profesorii vor veni la scoala si vor tine cursurile din salile de clasa, iar elevii vor participa online, de acasa.

710 parinti au raspuns la intrebarile pe care le-am adresat, in conditiile in care colegiul are in jur de 1.200 de elevi. Noi zicem ca am avut o participare reprezentativa.

Dintre acestia, doar trei au spus ca nu au telefon, tableta sau calculator cu acces la internet, pentru a le pune la dispozitia copiilor, iar pentru acestia scoala va gasi o solutie, de a le oferi echipamentele de care elevii respectivi au nevoie”, a declarat Daniela Uta, reprezentant al Asociației de Părinții, conform telegrama.ro.

Aproape jumătate dintre părinți (49 la sută) au considerat că nu este momentul pentru revenirea fizică a copiilor la școală. Au fost și adulți care nu și-au exprimat niciun punct de vedere(15%).

”E necesară o adaptare, cadrele didactice trebuie să înţeleagă faptul că situaţia în care ne găsim este o situaţie în care trebuie să punem pe primul plan sănătatea copiilor şi că trebuie să se adapteze, astfel încât să poată să predea şi pentru copiii din clasă şi pentru copiii care urmăresc lecţiile online,” a declarat recent premierul Ludovic Orban.

