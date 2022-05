Prima semifinală Eurovision 2022: Țările calificate în finală. Video

Competiția anuală debutează pe micile ecrane marți, 10 mai 2022. Concursul se difuzează de la ora 22:00, în direct la TVR 1 şi TVR Internaţional, prima semifinală din Torino, Italia, aducând în fața oamenilor numeroși muzicieni.

Ce ţări participă în prima semifinală de la Eurovision 2022

Eurovision Song Contest 2022 a dezvăluit care este lista țărilor care vor defila pe Turquoise Carpet. Este vorba de 17 de țări care au ajuns în prima finală a concursului muzical, țara gazdă fiind Italia, care a câștigat anul trecut finala.

Ceremonia de deschidere a avut loc la Venaria Reale, pe un covor turcoaz lung de 200 de metri. Evenimentul muzical european este găzduit de vedetele Gabriele Corsi, Mario Acampa și Carolina Di Domenico.

Prima semifinală de marți, 10 mai 2022, aduce în fața oamenilor 17 țări. Potrivit site-ului Eurovision este vorba de Albania, Letonia, Elveţia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia, Portugalia, Danemarca, Armenia, Austria, Croaţia, Islanda şi Grecia.

În cea de-a doua semifinală vor urca pe scenă reprezentanţi din 18 ţări, respectiv Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, România, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia și Irlanda.

WRS, reprezentantul României, va urca pe scena Eurovision Song Contest 2022 pe 12 mai, în a doua semifinală a competiţiei. Cântărețul originar din Buzău are numărul 13 de intrare în concurs.

Câte ţări se califică în finala Eurovision 2022

Țările care se califică în finala Eurovision 2022 sunt cele care ocupă primele 10 poziții din fiecare semifinală. Finala concursului muzical din Torino, Italia, are și o altă regulă, care califică direct în marea finală cinci țări.

Grupul „Big Five”, din care fac parte Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania, merg direct în ultima ediție care are loc pe 14 mai 2022. Totodată, evenimentul se desfășoară sub sloganul The sound of beauty.

Rusia a fost descalificată de la Eurovision Song Contest 2022 ca urmare a invaziei trupelor ruseşti în Ucraina din dimineața zilei de 24 februarie. Italia va fi reprezentată de trupa rock Maneskin cu piesa Zitti E Buoni.

Cum se stabilesc melodiile calificate în finală

Telespectatorii din țările participante în fiecare semifinală au posibilitatea să voteze concurenții preferați de la Eurovision 2022. Prezentatorii sunt cei care anunță momentul în care liniile sunt deschise pentru votare.

De asemenea, un juriu alcătuit din profesionişti din industria muzicală au posibilitatea să voteze la rândul lor. Opțiunea juriului din cadrul evenimentului reprezintă 50% din rezultatul final al procedurii de votare.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată în fiecare an, începând din 1956. este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din întreaga lume.

Competiția muzicală este transmisă atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite ale Americii. Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale Eurovision şi participă la competiţia europeană încă din anul 1993.

Concursul se va desfăşura anul acesta la Torino, Italia, în zilele de 10, 12 şi 14 mai 2022. Cele mai bune performanţe ale României la această competiție au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Anul acesta WRS este marele câștigător de la Eurovision România. Artistul va reprezenta țara noastră cu piesa Llamame, care de ceva vreme are și un videoclip pe canalul de Youtube.