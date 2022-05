Prima semifinală Românii au talent 2022. Apariția surprinzătoare a Alexandrei Croitoru, adolescenta însărcinată care a primit golden buzz de la Dragoș Bucur. Foto

În această seară, la Românii au Talent, intră în scenă cei 12 concurenți semifinaliști. Votează strict cei de acasă, 70 % vot prin sms, 30% online. Primii 5 se califică în finala Românii au talent ce va avea loc pe 27 mai, la Pro TV!

Românii au Talent: Cine sunt cei 12 concurenți intră în luptă în prima semifinală?

Printre semifinaliști se numără Alex Furman, Gabriela Dincă, Alex Dowis, Raisa Radu, Martina Meola, Sandeep Kale, Marius Mateș, Ionela Marin, DJ Hugo Arthur, Alexandra Croitoru, Elvis Asan, Zametheea.

Se anunță o seară incendiară la Pro TV, juriul Românii au talent va avea un adevărat spectacol din partea celor 12 concurenți.

Ce mesaje au cei 12 concurenți pentru oamenii de acasă care vor fi cu ochii pe ei și de ce susțin că merită votați, vă prezintă, în exclusivitate, FANATIK.RO.

Alex Furman este concurentul ce s-a prezentat în platou cu un număr de magie. El a povestit, în trecut, că s-a apucat de magie ca să scape de bullying-ul din școală. Tot el a mărturisit că a plecat în Israel, în jurul vârstei de 18 ani, unde s-a înrolat în armată.

Ce mesaj transmite Alex Furman?

„Am 3 mesaje bune. Primul este „Deșteptați-vă, români!”, pentru că a fost ales ca imnul nostru. Mi se pare incredibil mesajul acesta. Unii oameni sunt absorbiți de lucruri minore care se întâmplă în jurul lor și mi se pare incredibilă imaginea de ansamblu că suntem toți niște oameni, care ne învârtim așa…

Nimeni nu își dă seama de ce se întâmplă în jurul lui și stăm pe o bilă mare ce se învârte într-un spațiu infinit cu mai multe pietre și, de fapt, toți ar trebui să ne ajutăm și să facem viața, care oricum e scurtă, să conteze.

Pe celelalte două mesaje le am deja pe mine, lumea o să le vadă la televizor. Pe gât am ales să pun „Make it count”, fără să conteze, pentru că viața este scurtă și ar fi păcat să treacă așa pe lângă noi. Al doilea este „Give more, take less” pe degete, pentru că oamenii sunt absorbiți și vor mai mult pentru ei”, a declarat Alex Furman, pentru FANATIK.RO.

DJ Hugo Arthur promite un spectacol de neratat

Belu Alexandru, tânărul în vârstă de 14 ani care devine DJ Hugo Arthur atunci când urcă pe scena Românii au talent, spune că a învățat să mixeze uitându-se la marii DJ. Puștiul își dorește să câștige marele premiu.

„Eu consider că am muncit foarte mult și nu m-a obligat nimeni să fac nimic. Eu fac din suflet, nu că îmi spune cineva. Am învățat că nu trebuie să te iei de fiecare dată după lume. Eu dacă am o părere, respect părerea altuia atât timp cât nu încearcă să o schimbe pe a mea cu tot ce poate.

Asta e cel mai important. În ziua de astăzi, prietenii adevărați e cam greu să îi faci. Prieteni virtuali găsești mulți. La fel și amici care vin cânt îți este bine. Lumea vine când ești bine, când ești faimos, dar când nu mai ești faimos, nimeni nu mai vine la tine, toată lumea te uită, nimeni nu te mai ajută, nimeni nu te mai bagă în seamă.

Așa că vineri vreau ca oamenii să vadă ceea ce eu am simțit și am pregătit”, ne-a declarat semifinalistul.

Alexandra Croitoru, pregătită pentru semifinala Românii au talent

Alexandra Croitoru, cea care a primit golden buzz de la , spune că Andra este exemplul de artist perfect și că își dorește să ajungă să aibă succesul ei. La preselecții, concurenta, în vârstă de 15 ani, a impresionat cu interpretarea ei, dar și cu povestea de viață emoționantă. Alexandra nu și-a cunoscut părinții, mai are 16 frați și

„Pentru că am și eu un talent. Ar fi cel mai mare vis împlinit dacă aș avea o carieră muzicală ca Andra, deoarece este un exemplu pentru mine, e cea mai super cântăreață din România. Așa că sper că lumea să mă susțină”, a declarat concurenta, pentru FANATIK.RO.

Elvis Asan le transmite românilor să aibă încredere în el și să înțeleagă exact mesajul pe care vrea să-l transmită în această seară, prin numărul său de pe scenă.

„Pentru cei care mă vor urmări: să aibă încredere în mine, să înțeleagă mesajul pe care vreau eu să îl transmit, dar asta depinde doar de mine și să mă voteze. Mesajul meu este iubirea.

Atunci când vor să divorțeze, să spună „Mai rămâi și nu pleca, iubirea mea”, să aibă curajul să spună lucrul acesta. Așa este frumos în dragoste, să ai curaj!”, a declarat Elvis Asan, pentru FANATIK.RO.

Gabriela Dincă, concurenta care a primit golden buzz de la Andi Moisescu, juratul Românii au talent, în audiții, are emoții pentru această seară!

„Întâi vreau să le mulțumesc pentru că mi-au trimis mesaje foarte frumoase data trecută și aș vrea să simtă și ei emoția pe care o s-o transmit. Chiar dacă data trecută au simțit, vreau să simtă și de data aceasta”, ne-a spus concurenta.

Ionela Marin și Martina Meola, în semifinala Românii au talent!

Ionela Marin le transmite telespectatorilor, prin intermediul FANATIK.RO, să-i asculte piesa cu atenție căci a pus foarte mult suflet în ea.

„Eu cred că sunt un copil care transmite foarte multă emoție, care știe să îndrăgească ce face. Pot spune că sunt foarte melodioasă, transmit emoție bună, cei de acasă ar putea să se detașeze de imagine și doar să simtă.

Eu lucrez foarte mult pe parte emoțională, spirituală, de transmitere a emoțiilor, mai mult decât pe parte fizică. Cred că asta îi face pe cei de acasă să mă asculte. În primul rând, aș vrea să mă asculte pentru că am pus foarte mult suflet în piesa asta, în tot ce am făcut până acum, și mi-ar plăcea să audă, să se conecteze cu mine și să mă vadă așa cum sunt eu”, spune ea.

Marius Mateș spune că e pregătit să dea 150% pe scena Românii au talent!

„Dacă ei simt cu adevărat ceva, atunci să mă voteze. Nu aș vrea să oblig pe nimeni să mă voteze sau să se uite la mine dacă nu le plac, e diferit pentru toată lumea. Sper ca lumea să simtă ceva, chiar dacă se uită printr-un ecran și nu live. Să simtă ceva, o emoție, ar fi plăcut dacă m-ar vota, dar depinde de ei. Eu o să fac tot ce pot, o să dau 150%, o să fac cât mai bine, în rest, tot ce se întâmplă în jur, nu prea contează”, a declarat Marius, pentru FANATIK.RO.

“Aș vrea să îi rog să se uite cu atenție, pentru că nu pot să cânt fără să transmit nimic”

Martina Meola, concurenta care a primit golden buzz de la Smiley și Pavel Bartoș, în audiții, spune că își dorește ca cei de acasă să o voteze doar dacă o plac pe ea sau piesa pregătită.

„Eu nu mă gândesc să câștig sau să mă voteze, dar dacă mă vor vota, vreau să o facă pentru ce le-a plăcut lor la mine, pentru piesă sau pentru pasiune, pentru orice le-a plăcut dumnealor”, spune ea.

Raisa Radu, concurenta ce a primit golden buzz de la Mihai Bobonete, este pregătită pentru această seară!

„În primul rând, aș vrea să le mulțumesc pentru că se uită. În al doilea rând, aș vrea să îi rog să se uite cu atenție, pentru că nu pot să cânt fără să transmit nimic. Aș vrea să încerce să se gândească și la ce am vrut să transmit. Și să fie mai buni unii cu alții în viața de zi cu zi. Aș vrea să transmit faptul că o persoană vrea să lupte din propriile forțe, să iubească și să fie prietenoasă, dar de multe ori nu poate singură, are nevoie de cineva.

Uneori nu mai poate să reziste, iar atunci când un grup de oameni spune un lucru despre acea persoană, pe care inițial persoana nu îl credea, o să înceapă să aibă aceeași părere cu oamenii, ceea ce nu este în regulă”, este mesajul transmis de tânără, înainte de prima semifinală Românii au talent.

Ce mesaje transmit Zametheea, Alex Dowis și Sandeep Kale telespectatorilor, înainte de semifinala Românii au talent?

Zametheea, semifinalista de la Românii au talent, este director la un ONG. Ea a absolvit Facultatea de Teatru, este căsătorită și are un copil. Încă de la prima audiție a reușit să-i impresioneze pe jurați.

„Îi invit pe oameni să ne urmărească pe toți până la urmă, să urmărească în general artiștii pentru că au nevoie de validări și au nevoie să primească feedback pentru a-și îmbunătăți momentele. Îi invit să mă urmărească pe mine, deoarece am un mesaj pe care vreau să îl transmit și, deși este într-o formă ideologică, așa cum îl prezintă poezia, de fapt ascunde o idee pe care ar fi bine să o analizăm cu toții și să ne gândim cum ne influențează viețile.

“Am un mesaj pe care vreau să îl audă și să îi pună pe gânduri”

Noi spunem că trăim în democrație, dar este cu adevărat… adevărat acest lucru? Și dacă nu este, unde sunt problemele pe care trebuie să le rezolvăm și să fim împăcați că lucrurile se întâmplă de fapt așa cum ar trebui să se întâmple. Eu cred că toată lumea este bine intenționată, dar mici greșeli, prostii pe care le fac unii ne pot face viața un calvar.

Întotdeauna vor fi și bogați, și săraci, și oameni deștepți, și oameni mai puțin deștepți, dar important este ca cei care trag să fie bine, să aibă și sentimentul că merită efortul lor în țara asta și să fie împliniți. Am un mesaj pe care vreau să îl audă și să îi pună pe gânduri în legătură cu subiectul acesta”, spune ea.

“Prima dată am simțit o susținere incredibilă de la oamenii de acasă”

Alex Dowis, al doilea concurent care a primit golden buzz de la Smiley și Pavel Bartoș, este pregătit pentru semifinala de astăzi.

„Prima dată am simțit o susținere incredibilă de la oamenii de acasă și acum e șansa să le mulțumesc. Aș vrea să le spun tuturor să continue să îi ajute pe cei din jur, dar și să lupte pentru realizările și libertatea lor, să nu renunțe niciodată și să facă totul în numele binelui, a păcii și a iubirii”, spune acesta.

Sandeep Kale a venit din Germania la Românii au Talent. Concurentul a prezentat un moment unic la audiții, cu care a reușit să impresioneze jurații. Pentru astăzi a pregătit mari surprize!

„Am un singur mesaj: m-am întors și am un moment nou care ar putea să impresioneze toți oamenii. Așa că nu uitați să ne urmăriți vineri seara… vă pregătesc multe surprize!”, a spus acesta.