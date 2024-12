Prima soție a lui Bebe Măcelaru, cu cărțile pe masă când vine vorba de scene interzise minorilor. Vedeta din Tătuțu’: „Este gratuită și eu aș refuza-o”. Exclusiv

Actrița Miruna Biléi, pe care o puteți urmări în Tătuțu’, continuarea serialului de la Pro TV, povestește, cu sinceritate, despre scenele intime pe care a fost nevoită să le filmeze. Recunoaște, cu emoție, că experiența de a juca alături de George Mihăiță a marcat-o foarte mult.

Miruna Biléi, despre scenele interzise minorilor: „Este gratuită și eu aș refuza-o”

În ciuda aspectului fizic, actrița Miruna Biléi, prima soție a lui Bebe Măcelaru, din serialul Tătuțu’, nu s-a considerat nicio clipă o femeie frumoasă. Cu toate acestea, în momentul în care a urcat pe scenă și a văzut cum este privită de public, a conștientizat care este unul dintre marile ei atuuri.

Pentru FANATIK, actrița vorbește, în premieră, despre perioada când nu se regăsea, indiferent ce și cum făcea. De asemenea, Miruna Biléi, cea care o intepretează pe Maria Udrea, prima soție a lui Bebe Măcelaru ne dezvăluie în ce condiții ar fi dispusă să joace o scenă interzisă cardiacilor.

Cât de greu a fost să-ți ”citești” personajul, pe Maria Udrea? Există similitudini între voi, ca personalitate, gândire?

– Miruna Biléi: Nu mă gândesc de obicei în termeni de similitudini sau diferențe când descopăr un personaj. Încerc doar să-l înțeleg, iar pe parcurs contribuie foarte mult și indicațiile regizorului, și relația cu partenerii. Este o .

Ce fel de partener este maestrul George Mihăiță? Mereu calm sau se mai enervează și el?

– Nu cred că l-am văzut vreodată să se enerveze! și a fost o experiență foarte importantă pentru mine să-i fiu parteneră.

Miruna Biléi, prima soție a lui Bebe Măcelaru: „Nu mai am așteptări deloc”

Ți-ai început cariera în 2008, la Cluj. Cum era Miruna de atunci și cum este cea de azi, din Tătuțu’?

– E mult spus că am început o carieră atunci. În 2008 am terminat facultatea. Pe atunci încă aveam așteptări. Credeam că dacă faci tot ce trebuie și demonstrezi ce bun ești, lucrurile vin de la sine. Acum nu mai am așteptări deloc. E mai sănătos.

Ești o actriță foarte talentată, cu o voce minunată. Te-ai gândit vreodată că și muzica ar fi putut deveni o carieră?

– Spre asta m-au mai împins câte unii de lângă mine, dar eu nu mi-am dorit niciodată să fiu cântăreață. Am avut momente muzicale în unele spectacole și în filmul ”6,9 pe scara Richter”, dar asta e altceva. Mie, de exemplu, îmi pare rău că nu am continuat cu pianul. Am terminat o școală de muzică, secția pian și, din păcate, am abandonat, iar acum nu cred că aș mai putea relua. Cred că mi-ar fi plăcut mult dacă mă țineam de el.

Ce sarificii este în stare să facă actrița din Tătuțu’ pentru a obține un rol

Din punct de vedere profesional, când ai avut cea mai bună perioadă? Dar cea mai urâtă, mai grea?

– Cea mai bună, de obicei, înseamnă cea mai aglomerată. Probabil prin 2015-2016, când jucam constant, a fost cea mai plină. Cea mai proastă a fost imediat după ce am terminat facultatea. Îți ia ceva să te dezmeticești când absolvi exact când s-au blocat toate posturile la stat în România (2008).

Din Hunedoara la București, ai venit să-ți urmezi visul. Nu ți-a fost teamă de nou, de necunoscut?

– Nu, pentru că întâi am făcut prima facultate la București, Comunicare și relații publice. Apoi am stat în Cluj unde am terminat facultatea de teatru și m-am întors în București prin 2012. Iar mie îmi place să schimb aerul o dată la câțiva ani, îmi face bine.

Există vreun personaj pe care ți-l dorești și pe care nu l-ai jucat încă?

– Nu neapărat un personaj anume, dar mi-ar plăcea mult să mai joc Shakespeare și chiar teatru antic.

Până unde ai fi în stare să mergi pentru un rol?

– Cu diferențele mari de greutate e dificil și necesită mai mult timp de pregătire, dar cu părul, de exemplu, nu aș avea nicio problemă.

Cum a luat naștere colaborarea și prietenia ta cu Nae Caranfil?

– Ne-am cunoscut printr-un prieten comun.

Miruna Biléi, adevărul despre scenele intime: „Nu există un secret.”

Cât de greu este, pentru un actor, pentru tine, să joci scene intime?

– O scenă intimă nu este o scenă separată de restul filmului, nu este cu totul altceva decât el. Ea există într-un context și decurge din el. Dacă nu prea are legătură cu nimic și nu poate fi plasată logic în context, atunci este gratuită și eu aș refuza-o.

Deci mă gândesc la o scenă intimă așa ca la oricare alta, care este sensul ei pentru personajul meu. Bineînțeles că nu există un secret.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Cred că au fost pe o serie de spoturi publicitare pe care le-am făcut în ultimul an de facultate în Cluj. Nu mai știu pe ce i-am cheltuit, cred că a fost o sumă mai degrabă simbolică.

Miruna Biléi, clipa în care a crezut că se va pierde: „Nu mă regăseam deloc”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai mers mai departe?

– Cred că a fost după bac, când am venit în București la prima facultate unde nu mă regăseam deloc și nu știam încotro. A existat o frică până m-am hotărât pentru actorie, pentru că nu aveam niciun fel de pregătire sau experiență anterioară. Am mers mai departe pentru că nu aveam alternativă.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Că sunt foarte sinceră pentru că e mai simplu așa și că în afara meseriei nu-mi place expunerea.

„Nu ai control asupra prejudecăților celor care te ”văd””

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o? Sau te-a și încurcat uneori?

– Din fericire, nu toată lumea m-a văzut frumoasă (n.r. râde). Nici eu nu am mizat pe asta. Înainte de a ajunge la actorie, am fost premiantă, olimpică, concurentă pe la toate concursurile școlare posibile. Deci instinctul meu natural e de a NU miza pe frumusețe, ci pe ceea ce știu să fac.

Abia în facultatea de teatru am învățat cât de mult contează și atractivitatea pe scenă și cât de greșit e să nu o folosești acolo. Pe scurt, deși eu nu m-am considerat vreo frumoasă, frumusețea e normal să fie un atu.

Mai departe, cum ți-e norocul: poți întâlni un regizor care să te pună în valoare și actoricește și ca frumusețe sau poți întâlni un regizor care să considere că frumusețea ta dăunează grav autenticității. Nu ai control asupra prejudecăților celor care te ”văd”.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta, personal și profesional?

– Nu aș mai asculta de sfaturi. Am primit foarte multe sfaturi proaste sau greșite legate de meserie. M-am reîntâlnit în timp cu oameni care m-au sfătuit la un moment sau altul și am constatat că nimeni nu poate ști nimic despre tine în afară de tine. Mulți nu știu nici de ei. Tu singur trebuie să te acordezi la ce ești și nimeni nu te poate ajuta cu asta.