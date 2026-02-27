Primă specială anunțată înainte de UTA – FCSB: “Încă facem calcule de play-off!” Nebunie totală la Arad. Exclusiv

ADVERTISEMENT

UTA va juca în etapa 29 din SuperLiga acasă cu FCSB. Meciul are o miză extrem de importantă, iar arădenii vor da totul pentru ca adversara să nu plece cu toate cele 3 puncte. Alexandru Meszar a oferit toate detaliile în direct.

UTA nu renunță la play-off

UTA a avut un sezon bun și încă mai are șanse la play-off, mai ales dacă reușesc să învingă FCSB în meciul direct. Arădenii așteaptă cu nerăbdare partida contra campioanei României.

ADVERTISEMENT

Alexandru Meszar, conducătorul clubului de pe „Francisc Neuman”, a intrat în direct și a oferit cele mai importante detalii înainte de duelul cu FCSB. Oficialul echipei a transmis că nu ar fi o tragedie ratarea play-off-ului, însă se gândesc și la o eventuală calificare.

„Eu spun așa, haideți să jucăm fotbal și să lăsăm calculele. Deci asta ar fi mai important. Să ne concentrăm pe ce avem de făcut și sper că asta fac și băieții noștri. Jocul e mai important decât socotelile. Noi ne bucurăm că suntem în calcule, să zicem așa. Ne bucurăm că putem furniza publicului arădean asemenea evenimente cu multe emoții. Ăsta e cel mai important lucru.

ADVERTISEMENT

(n.r. – vă gândiți încă la play-off?) Sigur, dar presiunea nu este pe noi. Presiunea este pe echipa adversă, care vine în vizită la noi duminică, deoarece noi dacă nu ne calificăm în play-off nu este o catastrofă. Cu toate că ne-am dori să ne calificăm, dar dacă nu ne calificăm, ne bucurăm măcar că avem o echipă bună, solidă și nu avem probleme în acesta de evitare a retrogradării. Plus că avem o bază bună pentru sezonul următor, unde putem avea pretenții și mai mari. Dar dacă reușim din acest an, e foarte bine”, a spus inițial finanțatorul celor de la UTA.

ADVERTISEMENT

Interes major la Arad înainte de UTA – FCSB

. Conducerea a transmis cât de mare este interesul suporterilor pentru confruntarea cu FCSB, urmând să fie un stadion arhiplin.

„ . Bine, sunt disponibile puține bilete, adică nu tot stadionul e disponibil, deoarece avem un număr foarte mare de abonați, 5.000 de abonați. Automat scade din totalul de pe stadion”, a mai spus oficialul arădenilor.

ADVERTISEMENT

Cum își motivează Alexandru Meszar jucătorii înaintea jocului cu FCSB

Ulterior, Alexandru Meszar a mai spus și cum sunt motivați jucătorii lui Adrian Mihalcea. Elevii tehnicianului au primă de joc, însă își pot mări câștigurile cu o calificare în play-off.

„Stimulentul special este că au primă de calificare în play-off. Deci au primă de joc obișnuită, dar au în contract și primă de play-off, de calificare. Așa că putem spune că este și cea specială.

Am revenit de fiecare dată. Chiar a fost o perioadă fără opt victorii, și ne-am împotmolit și iar am avut o coborâre și iar am revenit, deci… E ok. Adi Mihalcea spune că nu este presiune.

Jucătorii evoluează cu bucurie, să zicem așa, nu cu presiune. Deci, joacă acasă, cu un stadion plin, atmosfera e bună și în vestiar. Deci, ei sunt fericiți. Și asta se vede și în ultimele rezultate ale lor. Nu ne uităm la arbitraje, nu ne interesează. Deci, chiar este un climat sănătos în jurul echipei, ceea ce confirmă și Mihalcea”, a mai spus Alexandru Meszar la FANATIK SUPERLIGA.