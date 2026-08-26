„Prima țară din Europa!”. Răzvan Burleanu, anunț major despre SuperLiga

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Răzvan Burleanu (42 de ani) a vorbit despre modificările importante efectuate de FRF pentru a îmbunătăți sistemul VAR. Președintele Federației Române de Fotbal a dezvăluit că SuperLiga ar putea să beneficieze în curând de o tehnologie care este folosită în campionatele de top din Europa.

Răzvan Burleanu, anunț despre inovațiile din SuperLiga

Președintele FRF a reiterat modificările efectuate începând din acest sezon: hub-ul centralizat din care arbitrii VAR vizionează partidele și camerele care oferă unghiuri suplimentare pentru aceștia. „FRF își continuă angajamentul de modernizare a fotbalului din țara noastră. Prin investiții. Ne aflăm într-un parteneriat strategic cu EAD și Sportex Solutions, un furnizor de tehnologie pentru campionate de top din Europa, precum Bundesliga.

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Avem un acord până în 2033, deci tot sistemul VAR va beneficia de tehnologie nouă, cu un hub deja funcțional la Mogoșoaia, fiindcă dorim să ne apropiem de progresul din campionatele de top din Europa. Vrem să creștem calitatea arbitrajului din România. Am investit 1,1 milioane de euro în partea de construcție și de implementare. În primele 4 etape, am avut o fază de testare, în timp ce etapele 5-6 au fost fără back-up și nu am avut nicio problemă. Faza de testare s-a terminat, suntem pe o traiectorie bună.

Un alt element inedit pentru ceea ce înseamnă actualul sezon competițional este cel reprezentat de faptul că pe toate stadioanele din Liga 1 au fost instalate 6 camere fixe 4K tocmai pentru a ne oferi, nouă și arbitrilor, accesul la 6 unghiuri suplimentare. Așa avem toate unghiurile necesare pentru analiză. Se lucrează și la transfer de date. În momentul de față putem să folosim camerele 4K la aproximativ 70-80% din capacitate. În următoarele săptămâni vom avea posibilitatea să creștem banda de internet la care avem acces ca să putem fi la 100%”, a spus .

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Offside semiautomat în SuperLiga?

Președintele FRF a dezvăluit că meciurile din SuperLiga ar urma să beneficieze de offside-ul semi-automat, tehnologie folosită în campionatele de top din Europa. De asemenea, acesta a confirmat că sistemul VAR ar putea fi folosit și în Liga 2. „Suntem într-o fază de testare a sistemului semi-automat pentru situațiile de ofsaid. UEFA folosește acest sistem, FIFA la nivel de Campionat Mondial, se numește AVOL. Avem un furnizor de tehnologie, dar care ar fi fost prea scump pentru noi, de aceea am apelat la această inovație a unei companii din Germania.

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Suntem în faza de testare, dacă testele vor arăta foarte bine o vom putea utiliza și vom deveni prima țară din Europa care va putea să utilizeze un sistem semi-automat pentru ofsaid la un preț optim pentru contextul nostru financiar. Avem și provocări. E un sistem nou, cu care operatorii nu sunt obișnuiți, vrem să creștem antrenamentele pentru ei, ca să influențăm timpul pentru intervenții.

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Vrem ca timpii morți din decursul meciului să fie destul de reduși. Până la finalul anului, vom face analiza să vedem ce înseamnă implementarea VAR și pentru Liga 2 din România”, a spus Răzvan Burleanu la conferința de presă. .