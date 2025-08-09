Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la viață 100% digital

Evoluția tehnologiei a făcut ca în 2025 să avem prima țară condusă exclusiv de inteligența artificială. Proiectul-experiment își propune să readucă la viață conducători celebri, precum Marcus Aurelius și Winston Churchill, totul 100% digital.

Țara unde intelegența artificială este la conducere

În 2025, ceea ce cândva părea un scenariu de film a devenit realitate. Vorbim despre prima . Proiectul-experiment își propune să deschidă un nou drum către viitor și deja a tras atenția curioșilor.

Startup-ul londonez Sensay, specializat în inteligență artificială, tocmai a anunțat lansarea Sensay Island. Această insulă experimentală, situată în largul coastelor Filipinelor, va fi prima națiune din lume condusă exclusiv de inteligența artificială.

Creatorii insulei și-au propus să îi readucă la viață pe unii dintre cei mai cunoscuți conducători din istorie. Cum? Cu ajutorul tehnologiei, creând replici digitale. De la Marcus Aurelius în rolul de președinte, până la Winston Churchill ca prim-ministru, proiectul se bazează pe o formă de conducere liberă și fără blocaje birocratice.

Cum va fi organizată conducerea digitală a insulei

Potrivit creatorilor, Sensay Island va avea în structura sa de guvernare un . Marcus Aurelius va fi președintele insulei, iar rolul de prim-ministru îi va reveni lui Winston Churchill. Lista continuă cu Nelson Mandela în rolul de ministru al Justiției, Florence Nightingale va fi ministrul Sănătății și Eleanor Roosevelt va fi ministrul de Externe.

Pentru ca replicile digitale să redea cât mai exact personalitățile în cauză, creatorii Sensay Island au analizat cu atenție întreaga activitate a acestora. Ulterior, replicile AI au fost antrenate pe baza discursurilor, scrierilor și filozofiilor pe care le-au promovat. Astfel, replicile de pe Sensay Island redau cât mai fidel stilul de gândire și personalitatea figurilor emblematice din istorie.

Welcome to Island – the world’s first AI-governed island located off the Philippines. The AI government consists of 17 replicas of historical figures, trained to emulate their decision-making. — living egg 🥚 (@crackanegg_)

Politica Sensay Island se bazează pe dialog. Potrivit creatorilor, atât rezidenții, cât și vizitatorii vor avea ocazia să interacționeze cu entitățile digitale. De asemenea, sunt acceptate propuneri și politici pe care oricine le poate adresa prin intermediul platformei online a insulei Sensay.

Care este scopul Insulei Sensay

Prin crearea Insulei Sensay, creatorii vor să demonstreze că este posibilă și o guvernare asistată de AI, fără implicare umană directă. Situată în provincia Palawan de Vest, insula se întinde pe 3.4 kilometri pătrați, are peisaje uimitoare și plaje tropicale. Temperatura medie este de 26 de grade Celsius, ceea ce o face ideală pentru inovație umană și ecologică.

Pentru ca proiectul final să prindă contur, creatorii insulei estimează că este nevoie de 4 ani. Fiecare an va marca o etapă importantă în evoluția insulei. În primul an, creatorii își propun să pună în funcțiune o rețea energetică durabilă, care să funcționeze doar pe bază de resurse regenerabile. Abia în 2027, insula va primi primii săi locuitori.

Obiectivul final al Insulei Sensay este organizarea unui Simpozion Global despre Guvernarea prin AI, eveniment ce urmează a avea loc în 2028. La acest simpozion vor participa experți internaționali în AI, care vor discuta subiecte legate de conducerea asistată de inteligența artificială.

Ce elemente inovatoare va aduce proiectul Insula Sensay

Unul dintre cele mai inovatoare aspecte ale proiectului este programul de E-rezidență. Acesta va permite oamenilor din întreaga lume să se înregistreze ca „e-rezidenți” și să participe activ la procesul decizional al insulei. Prin intermediul unei platforme digitale, aceștia vor putea propune politici care vor fi dezbătute și votate public.

Potrivit creatorilor insulei, toate deciziile politice vor fi luate pe baza unor dezbateri rationale. Astfel, Insula Sensay își propune să încurajeze o formă nouă de guvernare, bazată pe democrație digitală.

Potrivit fondatorului Sensay, Dan Thomson, conducerea pe bază de AI ar putea înlocui sistemele tradiționale de guvernare. Până în prezent, startup-ul a atras deja o finanțare de 2,5 milioane lire sterline, fonduri ce îi asigură dezvoltarea viziunii pe termen lung.

Insula Sensay va fi deschisă pentru vizitatori și observatori începând cu jumătatea anului 2026. Apoi, va urma etapa în care vor fi acordate rezidențe și, în cele din urmă, cetățenia permanentă.