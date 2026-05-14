Prima țară suspendată în acordul UE-Mercosur: Brazilia nu va mai putea exporta carne pentru europeni. Ce efect are asupra României. „S-a făcut pe ascuns”

ADVERTISEMENT

Uniunea Europeană a venit cu o decizie dură în cazul Braziliei, la o săptămână după ce s-a depistat salmonella în lotul de carne de pui trimis Greciei, prin intermediul Mercosur și la două săptămâni de la intrarea în vigoare a acordului. Astfel, s-a luat decizia ca Brazilia să fie eliminată de pe lista țărilor care respectă standardele UE de siguranță alimentară. Ce efect are acest lucru asupra României.

UE interzice importurile din Brazilia

Uniunea Europeană a decis. Brazilia a fost eliminată de pe lista țărilor care respectă standardele UE de siguranță alimentară. Doar două săptămâni au trecut de când acordul de schimb UE-Mercosur dintre UE si Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay a intrat în vigoare. Amintim că în urmă cu o săptămână , primul lot ajuns prin Mercosur, și au constata faptul că acesta era contaminat cu salmonella.

ADVERTISEMENT

Marți, un comitet UE format din experți din statele membre a votat interzicerea importurilor de carne din Brazilia începând cu data de 3 septembrie din cauza antimicrobienelor pentru stimularea creșterii animalelor, conform

„Faptul că Uniunea este capabilă să aplice regulile este esențial pentru încredere, condiții de concurență echitabile și relații bune cu partenerii noștri comerciali”, a declarat un diplomat UE pentru sursa menționată. De asemenea, un oficial care cunoaște situația a susținut că votul a fost unanim.

ADVERTISEMENT

S-au negociat garanții pentru fermieri

Din 3 septembrie Brazilia nu va mai putea exporta către UE mărfuri precum bovine, cabaline, păsări de curte, ouă, acvacultură, miere și membrane. De asemenea, Bruxelles-ul a negociat garanții în favoarea fermierilor din UE, inclusiv mecanisme de monitorizare a potențialelor perturbări ale pieței cauzate de o creștere bruscă a importurilor din țările Mercosur și au fost introduse cote pentru produse sensibile, mai relatează sursa mențioantă.

ADVERTISEMENT

„Acordurile comerciale nu ne modifică regulile. Comisia stabilește standardele sanitare și fitosanitare obligatorii ale Uniunii, iar atât fermierii noștri, cât și exportatorii din țări terțe trebuie să le respecte”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comsiei Europene, Eva Hrncirova.

ADVERTISEMENT

Ce efect va avea interzicerea Braziliei pentru România

FANATIK a discutat pe această temă cu președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta), Dragoș Frumosu. Acesta susține că lucrurile se pot schimba până la 3 septembrie și că pot fi livrate multe produse până atunci. Cât despre România, liderul sindicatului susține că este un lucru bun pentru noi și subliniază faptul că

„Noi, mă refer ca producători și fermieri, n-am fost nicio clipă de acord cu semnarea acestui contract, el făcându-se, să spunem așa, pe ascuns. Chiar dacă ministrul agriculturii, la momentul respectiv, a ieșit cu un document prin care a cerut cu o zi sau două zile înainte ca să nu fie semnat acest acord. Eu spun că el a ieșit târziu, eu spun că el trebuia să facă consultări cu reprezentanți din domeniu, fie procesatori, fie producători, de multă vreme, astfel încât să fi avut puncte de vedere care să, cum să zic, argumenteze dorința noastră de a nu fi semnat acest contract și care trebuia să fie aduse în atenția Guvernului, transmise în continuare Comisiei Europene. Acum, pentru noi, plecând de la explicația asta, nu poate să fie rău”, a subliniat liderul Sindalimenta.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Dragoș Frumosu a menționat că România are o producție de carne de pasăre și ouă suficientă pentru a asigura consumul întregii țări. De asemenea, el subliniază faptul că sunt avantaje pentru țara noastră, având în vedere că mai erau și alte produse toxice importate, nu numai carnea de pui.

„Dacă discutăm despre cereale sau chiar zahăr, pentru că de acolo din zona aia și Argentina și Brazilia chiar vin cu cantități mari de zahăr rafinat sau zahăr brut din sfeclă, deci dacă discutăm de cereale și de zahăr, atunci nu sunt decât avantaje. Pe de o parte, fiindcă ar fi venit cu preț mai mic de acolo, și pe de altă parte, așa cum am mai spus și cum este adevărat, ei nu sunt obligați să respecte toate cerințele Uniunii Europene. Vin cu tratament mult peste limite de pesticide care sunt de dăunătoare sănătății, România nefiind pregătită pentru cantități mari, astfel încât să facă expertiză și pentru verificări, ori în condițiile astea nu putem să spunem decât că avem avantaje.

Desigur că în cazul importurilor cu pesticide ar fi fost dăunător ca și hrană pentru populație, în cazul prețurilor ar fi afectat producția noastră pentru că noi suntem obligați să respectăm aceste cerințe ale Uniunii Europene. Normal, costurile sunt mai ridicate, pe de altă parte subvențiile în Uniunea Europeană pe care le primește România pentru creșterea animalelor, pentru cereale și așa mai departe, sunt mult mai mici decât subvențiile pe care le primesc celelalte țări membre ale Uniunii Europene”, a punctat Dragoș Frumosu.

Ar putea fi suspendat acordul Mercosur?

Întrebat dacă țările incluse în acordul UE-Mercosur ar putea fi eliminate una câte una, liderul Sindalimenta, Dragoș Frumosu, a menționat că dacă vor mai fi identificate astfel de probleme se va face ceva și în privința lor. De asemenea, în funcție de clauzele acordului, acesta ar putea fi reziliat. „Presupun că acest acord are niște clauze care să conducă la rezilierea lui și probabil că dacă niște clauze sunt încălcate repetat, atunci sigur că se va ajunge la reziliere”