Sport

Prima trădare după scandalul de la Manchester City! ”Diavolii roșii”, aproape de a pune mâna pe un star al lui Maresca

Gabriel Neagu
04.11.2026 | 17:50
Prima tradare dupa scandalul de la Manchester City Diavolii rosii aproape de a pune mana pe un star al lui Maresca
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Trădare la Manchester / Foto: Hepta
Manchester United poate pune mâna pe un jucător al marii rivale, Manchester City. Transferul s-ar putea realiza în perioada de transferuri din iarnă.
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Manchester City se află în mijlocul celui mai mare scandal din istoria Premier League. ”Cetățenii” au fost găsiți vinovați pentru 114 capete de acuzare și riscă retrogradarea în Championship. Cluburile de top din Europa vor să profite de situația delicată de pe Etihad și să obțină semnăturile vedetelor lui Enzo Maresca.

Manchester United este aproape de a semna cu vedeta rivalei City

De pe lista pretendentelor nu s-a dat laoparte nici rivala tradițională, Manchester United. Conform Team Talk, ”diavolii roșii” sunt foarte aproape de a obține semnătura fundașului stânga Rayan Aït-Nouri. Șansele de a realiza transferul au crescut în ultimele zile, iar jucătorul ar putea ajunge pe Old Trafford în ianuarie.

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Manchester United și-a îndreptat atenția către Rayan Aït-Nouri ca variantă de urgență. Trupa lui Michael Carrick are nevoie de întăriri în compartamentul defensiv după începutul dezastruos de sezon. De asemenea, fundașul central ar fi nemulțumit de timpul redus de joc pe care l-a primit sub comanda lui Enzo Maresca. Astfel, un transfer al algerianului ar părea foarte probabil în perioada de mercato din iarnă.

Jurnalistul german Florian Plettenberg a confirmat interesul pe care trupa de pe Old Trafford îl are pentru Rayan Aït-Nouri. Mai mult, fundașul stânga ar fi de acord cu propunerea lui Manchester United: ”Rayan Aït-Nouri, un jucător de urmărit în perioada de transferuri de iarnă. Fundașul stânga în vârstă de 25 de ani este deschis unei posibilități de a pleca de la Manchester City. Înțeleg că Manchester United ar dori să-l transfere. Termenii personali nu sunt o problemă. Principala problemă este relația dintre cele două cluburi din Manchester. Piața lui Aït-Nouri este în prezent explorată”, pe X.

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  • 35.000.000 de euro este cota de piață a lui Rayan Aït-Nouri, conform Transfermarkt

Rayan Aït-Nouri s-ar lupta cu Luke Shaw pentru postul de titular

În cazul în care mutarea algerianului la Manchester United se va concretiza, va avea concurență serioasă pentru postul de titular. Rayan Aït-Nouri se va lupta pentru un loc în primul ”11” cu Luke Shaw și Harry Amass. Principalul său contracandidat va fi internaționalul britanic Luke Shaw. Totuși, Rayan Aït-Nouri ar pleca din postura de favorit. Conform Transfermarkt, algerianul este cotat de peste patru ori mai bine decât Shaw: 35 de milioane de euro – 8 milioane de euro.

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Atât Shaw cât și Aït-Nouri au puține apariții în acest sezon. Britanicul a jucat 5 meciuri în toate competițiile, în timp ce fundașul nord-african a strâns 4 prezențe. Aït-Nouri a fost mai implicat în atac decât Luke Shaw: 3 assisturi – o pasă decisivă.

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