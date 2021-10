Prima TV surprinde din nou. Cine va comenta partida FCSB – CS Mioveni

După ce ”i-a debutat” pe Dragoş Pătraru şi în calitate de comentatori sportivi, reprezentanții postului TV Prima i-au aruncat mănușa unuia dintre ce mai îndrăgiți prezentatori ai principalului jurnal de știri.

Meciul FCSB – CS Mioveni, programat sâmbătă, de la 20:30, îl va avea amfitrion pe Marius Saizu, originar din Pitești.

Marius Saizu a jucat fotbal și e fan FC Argeș

Marius Saizu este unul dintre cei mai vechi angajați ai postului TV Prima. A debutat în presă ca reporter la o stație locală din Pitești. A urmat pasul spre Capitală, iar din 2006 este angajat al televiziunii care va transmite meciul FCSB – CS Mioveni.

Este un fan împătimit a fotbalului și speră să comenteze într-o zi o confruntare între cele două echipe argeșene din Liga 1. Până atunci, sâmbătă va fi la microfonul transmisiei partidei dintre FCSB și CS Mioveni.

”Primele meciuri de fotbal le-am văzut pe umerii tatălui meu, care a fost în aceeași generație cu Dobrin, iar când m-a dus tata la fotbal, primul lucru pe care antrenorul l-a întrebat a fost: ’Ştie cu varza?’, aflând apoi că se referea la minge.

Am tăvălit ’varza’ câţiva ani, am călit-o, zic eu, destul de bine. Azi, fotbalul nu mai este atât de boem ca atunci când jucam eu dar am rămas fan declarat FC Argeş.

Sâmbătă, la Prima TV voi comenta echipa Mioveniului, rivală a echipei FC Argeş. Eu zic că FCSB este o candidată la titlu, prin prisma patronului iar Mioveni o echipă care poate spera la o clasare de mijloc.

Îmi pare tare rău că FC Argeş nu e mai sus în clasamentul Ligii 1 şi sper să vin să comentez un meci Mioveni versus FC Argeş. Vă aştept sâmbătă, de la ora 20:30, la Prima TV să vedeţi cât de bine am călit ’varza’ atâţia ani”, a declarat Saizu, pentru .

Înainte de Saizu au fost Dragoș Pătraru și Florin Călinescu

Marius Saizu nu este primul comentator de fotbal ”altfel” pe care postul Prima TV îl propune microbiștilor din România. Primul meci transmis de postul TV amintit l-a avut la microfon pe .

Realizatorul emisiunii ”Starea nației” a debutat în presă ca jurnalist sportiv și chiar a avut propriul ziar de sport.

A urmat actorul Florin Călinescu. Acesta, cu umoru-i bine cunoscut a făcut spectacol în FCSB – Academica Clinceni și Sepsi Sfântu Gheorghe – Rapid.

Meciu FCSB – CS Mioveni se joacă sâmbătă, de la 20:30 și va fi transmis simultan de posturile Prima TV, Digi Sport 1, Look Sport+ şi Telekom Sport 1.