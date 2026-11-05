Primă uriașă pentru victorie la Universitatea Craiova – Egnatia! Suma de șase cifre pusă la bătaie

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Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul cu Egnatia din Conference League, iar adversarii oltenilor au primit o motivație financiară uriașă înaintea deplasării în Bănie. Presa din Albania a dezvăluit că oficialii campioanei Albaniei au pregătit o primă de 100.000 de euro pentru jucători în cazul unei victorii pe stadionul „Ion Oblemenco”. Nici un rezultat de egalitate nu va rămâne nerecompensat, conducerea Egnatiei fiind dispusă să ofere o sumă frumoasă pentru un punct obținut împotriva formației lui Filipe Coelho.

Oficialii Egnatiei pun la bătaie 100.000 de euro pentru victoria cu Universitatea Craiova

, în etapa a treia din faza principală a Conference League. Oltenii își propun să continue parcursul bun din competiția europeană, însă adversarii din Albania sunt hotărâți să plece cu un rezultat pozitiv din Bănie.

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Pentru a-i motiva suplimentar pe fotbaliști, conducerea Egnatiei a pregătit o recompensă financiară impresionantă. Potrivit informațiilor publicate de Panorama Sport, jucătorii campioanei Albaniei vor împărți 100.000 de euro dacă reușesc să învingă Universitatea Craiova. Suma reprezintă o primă colectivă, nu un bonus individual pentru fiecare fotbalist. Oficialii clubului au decis să recompenseze inclusiv o eventuală remiză, pentru care au stabilit un premiu total de 30.000 de euro.

Jurnaliștii albanezi au prezentat informația drept o dezvăluire exclusivă, subliniind încrederea pe care conducătorii Egnatiei o au în echipa pregătită de Nevil Dede. „Campionii albanezi sunt încrezători că vor obține un rezultat pozitiv. Panorama Sport a aflat în exclusivitate că oficialii clubului au pregătit un bonus de 100.000 de euro pentru victorie, iar chiar și în cazul unui egal se va acorda o recompensă. Mai exact, se vor acorda 30.000 de euro”, au scris jurnaliștii de la Panorama Sport.

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De ce speră Egnatia să dea lovitura în Bănie! Albanezii sunt neînvinși în Conference League

Deși Universitatea Craiova pornește cu prima șansă în confruntarea de joi, Egnatia a demonstrat deja că poate pune probleme unor adversari cu experiență europeană. Campioana ultimelor trei sezoane din Albania este neînvinsă după primele două etape din Conference League.

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Formația pregătită de Nevil Dede a obținut două rezultate de egalitate împotriva unor echipe din Danemarca. Egnatia a remizat, scor 1-1, cu Midtjylland, iar ulterior a încheiat tot la egalitate, 1-1, confruntarea cu Aarhus. Cele două rezultate le-au adus albanezilor două puncte în clasamentul competiției, iar o victorie în România i-ar ajuta să facă un pas important către calificarea în fazele eliminatorii.

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În plus, Egnatia traversează o perioadă bună și în competiția internă. Albanezii au câștigat ultimul meci de campionat, scor 2-1, pe terenul celor de la KF Tirana, după ce au fost conduși încă din minutul 4. Formația din Rrogozhinë ocupă primul loc în campionatul Albaniei, cu 24 de puncte după zece etape, și încearcă să confirme și pe plan european rezultatele obținute în ultimii ani.

Universitatea Craiova poate face un pas uriaș spre primăvara europeană dacă o bate pe Egnatia

De cealaltă parte, Universitatea Craiova are un început promițător în faza principală din Conference League și își propune să profite de avantajul terenului propriu. Oltenii au acumulat patru puncte în primele două partide. , scor 1-1, pe stadionul „Ion Oblemenco”, după care a câștigat cu 3-1 în deplasarea cu Inter Club d’Escaldes. O nouă victorie ar duce Universitatea Craiova la șapte puncte după trei etape și ar apropia-o de obiectivul calificării în fazele eliminatorii ale competiției.