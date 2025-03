Prima variantă a Petrolului după demiterea lui Adrian Mutu. Exclusiv

FANATIK a anunțat în exclusivitate . „Briliantul” nu mai este antrenorul ploieștenilor, dar șefii de pe „Ilie Oană” s-au reorientat rapid.

Cine e favorit să o preia pe Petrolul după despărțirea de Adrian Mutu

FANATIK a aflat în exclusivitate și cine este prima variantă de antrenor la Petrolul. Din informațiile obținute de site-ul nostru, Mehmet Topal e luat în calcul să revină la Ploiești. Șefii clubului prahovean încearcă să îl convingă pe turc să se întoarcă.

Deși nu are încă licența PRO, Topal o poate conduce pe Petrolul, pentru că timp de 30 de zile are voie și fără după plecarea lui Mutu. În precedentul mandat, bosniacul Sanjin Alagic a fost antrenorul principal al „lupilor galbeni”, în timp ce Topal era antrenorul de facto.

Mehmet Topal a mai antrenat-o pe Petrolul în perioada iulie – decembrie 2024. Înainte ca turcul să plece de la Ploiești, echipa era pe loc de play-off. Cu Mutu la timonă, Petrolul a ajuns pe locul 3 în play-out, la trei lungimi de locurile retrogradabile.

Conducerea Petrolului susține că a bătut palma cu noul cu antrenor

Conducerea Petrolului, prin vocea președintelui Claudiu Tudor, a vorbit despre viitorul băncii tehnice a ploieștenilor și despre despărțirea de Adrian Mutu.

„A venit din ambele părți, poate mai mult din partea lui Adi după meci. El a avut prima reacție, noi la cald nu am avut o reacție. Am învățat să nu avem o reacție imediat după meci. Din păcate, jocul băieților ne-a surprins pe toți și din acest motiv s-a ajuns aici. Am încercat să oferim tot ce am putut mai bine. Normal, că la rezultate slabe e de vină toată lumea. Nu numai antrenorul. cu siguranță și jucătorii au partea lor de vină. A fost și meciul cu UTA, dacă luam punct sau puncte altfel era traseul. Trebuie să dăm repde un refresh. Avem un obiectiv de atins: locul 7. Știți foarte bine că banii din drepturile TV sunt mai mulți”, a declarat Claudiu Tudor la

„Mâine la ora 12:00 o să postăm pe site-ul clubului și o să vedeți. 99% suntem aproape de a închide cu noul antrenor. Nu, nu este român. Mâine la ora 12:00 o să vedeți pe site-ul clubului. Mai sunt câteva lucruri de pus la punct cu noul antrenor. Da, am bătut palma. Nu ai timp, trebuie să te miști. Urmează o perioadă dificilă pentru noi. Jucătorii trebuie să se trezească. Nu poți continua cu o asemenea evoluție”, a mai spus președintele ploieștenilor.