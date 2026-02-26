Prima veste bună pentru Cristi Chivu după dezastrul cu Bodo/Glimt! Ce s-a întâmplat la Inter înainte de meciul cu Genoa lui Dan Șucu

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu a părăsit Champions League într-un mod uluitor, fiind învinsă cu scorul general de 5-2 de către formația norvegiană Bodo/Glimt. Așadar, „nerazzurrii” se vor mai lupta în acest sezon doar pe două fronturi, Serie A și Cupa Italiei. Următorul meci va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, pe teren propriu contra celor de la Genoa, iar un jucător important ar putea reveni pe gazon după o accidentare.

Prima veste bună pentru Cristi Chivu după dezastrul cu Bodo/Glimt

Hakan Calhanoglu s-a accidentat în ianuarie și a lipsit de pe gazon timp de o lună înainte de a reveni în derby-ul cu Juventus (3-2), fiind introdus de Cristi Chivu în repriza secundă. Din nefericire pentru fotbalistul turc, accidentarea a recidivat după acel meci, iar acesta a devenit din nou indisponibil.

Absența sa și-a spus cuvântul în . Conform presei din Italia, Calhanoglu a efectuat antrenamentul de miercuri alături de coechipieri. „Dacă va evolua bine și joi și vineri, va fi convocat pentru meciul cu Genoa”, au notat cei de la , care citează Sky Sport.

Genoa caută revanșa contra Interului

Meciul cu Genoa este unul important din punct de vedere moral pentru Inter, deoarece elevii lui Cristi Chivu vor dori să facă un joc bun în fața suporterilor după prestația ștearsă din returul cu Bodo/Glimt. Din punct de vedere al clasamentului însă, jocul nu are o importanță deosebită pentru „nerazzurri”, care au un avantaj de 10 puncte față de echipa de pe locul 2, marea rivală AC Milan.

De cealaltă parte, echipa patronată de Dan Șucu ar dori să își ia revanșa pentru , și are nevoie de puncte pentru a se îndepărta de „zona roșie” a clasamentului. După , „grifonii” s-au distanțat la 3 lungimi de ocupanta locului 18, Lecce.

Ce rezultate a obținut Inter în 2026 în absența lui Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu a ratat 11 partide în 2026 din cauza problemelor medicale, iar bilanțul lui Inter în aceste jocuri este de 8 victorii și 3 eșecuri. Toate cele 3 înfrângeri au sosit în UEFA Champions League: 1-3 cu Arsenal în faza ligii și „dubla” nefastă din play-off (1-3 și 1-2) cu Bodo/Glimt.