Sport

Prima veste bună pentru Cristi Chivu după dezastrul cu Bodo/Glimt! Ce s-a întâmplat la Inter înainte de meciul cu Genoa lui Dan Șucu

Inter vrea să treacă rapid peste eliminarea dureroasă din UEFA Champions League, iar echipa lui Cristi Chivu se concentrează acum pe meciul cu Genoa din Serie A. Antrenorul român a primit o veste bună înainte de acest joc.
Bogdan Mariș
26.02.2026 | 07:00
Prima veste buna pentru Cristi Chivu dupa dezastrul cu BodoGlimt Ce sa intamplat la Inter inainte de meciul cu Genoa lui Dan Sucu
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a primit o veste bună înainte de partida Inter - Genoa. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu a părăsit Champions League într-un mod uluitor, fiind învinsă cu scorul general de 5-2 de către formația norvegiană Bodo/Glimt. Așadar, „nerazzurrii” se vor mai lupta în acest sezon doar pe două fronturi, Serie A și Cupa Italiei. Următorul meci va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, pe teren propriu contra celor de la Genoa, iar un jucător important ar putea reveni pe gazon după o accidentare.

Prima veste bună pentru Cristi Chivu după dezastrul cu Bodo/Glimt

Hakan Calhanoglu s-a accidentat în ianuarie și a lipsit de pe gazon timp de o lună înainte de a reveni în derby-ul cu Juventus (3-2), fiind introdus de Cristi Chivu în repriza secundă. Din nefericire pentru fotbalistul turc, accidentarea a recidivat după acel meci, iar acesta a devenit din nou indisponibil.

ADVERTISEMENT

Absența sa și-a spus cuvântul în „dubla” cu Bodo/Glimt, pe care Inter a pierdut-o cu scorul general de 2-5, fiind eliminată din UEFA Champions League. Conform presei din Italia, Calhanoglu a efectuat antrenamentul de miercuri alături de coechipieri. „Dacă va evolua bine și joi și vineri, va fi convocat pentru meciul cu Genoa”, au notat cei de la tuttomercatoweb, care citează Sky Sport.

Genoa caută revanșa contra Interului

Meciul cu Genoa este unul important din punct de vedere moral pentru Inter, deoarece elevii lui Cristi Chivu vor dori să facă un joc bun în fața suporterilor după prestația ștearsă din returul cu Bodo/Glimt. Din punct de vedere al clasamentului însă, jocul nu are o importanță deosebită pentru „nerazzurri”, care au un avantaj de 10 puncte față de echipa de pe locul 2, marea rivală AC Milan.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

De cealaltă parte, echipa patronată de Dan Șucu ar dori să își ia revanșa pentru eșecul suferit pe teren propriu în turul campionatului, 1-2, și are nevoie de puncte pentru a se îndepărta de „zona roșie” a clasamentului. După succesul clar obținut în etapa precedentă, 3-0 cu Torino, „grifonii” s-au distanțat la 3 lungimi de ocupanta locului 18, Lecce.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Îngrozitor!" Reacția francezilor, după ce Istvan Kovacs a declanșat "furtuna" în Champions League

Ce rezultate a obținut Inter în 2026 în absența lui Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu a ratat 11 partide în 2026 din cauza problemelor medicale, iar bilanțul lui Inter în aceste jocuri este de 8 victorii și 3 eșecuri. Toate cele 3 înfrângeri au sosit în UEFA Champions League: 1-3 cu Arsenal în faza ligii și „dubla” nefastă din play-off (1-3 și 1-2) cu Bodo/Glimt.

Istvan Kovacs, faza serii în UEFA Champions League. Un jucător l-a doborât în...
Fanatik
Istvan Kovacs, faza serii în UEFA Champions League. Un jucător l-a doborât în PSG – Monaco. Video
Ca Rădoi și Raț la Euro 2008! Ciocnire violentă între coechipieri la Real...
Fanatik
Ca Rădoi și Raț la Euro 2008! Ciocnire violentă între coechipieri la Real Madrid – Benfica. Video
Istvan Kovacs, decizie controversată în PSG – Monaco! Cum au reacționat francezii la...
Fanatik
Istvan Kovacs, decizie controversată în PSG – Monaco! Cum au reacționat francezii la adresa arbitrului român. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!