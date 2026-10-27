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Prima veste bună pentru jucătorii lui CFR Cluj: „S-au achitat salarii chiar și în avans!”

Adrian Baciu
27.10.2026 | 23:20
Prima veste buna pentru jucatorii lui CFR Cluj Sau achitat salarii chiar si in avans
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorii de la CFR Cluj au primit salarii chiar și în avans. Vești bune pentru Șumudică. Sursa foto: colaj Fanatik
CFR Cluj, echipă intrată de mai bine de două luni în insolvență, nu trece printr-o perioadă fastă. Jucătorii lui Marius Șumudică primesc și vești bune. Ei și-au primit salariile, iar unele au fost dat și în avans.
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Locul 3 din sezonul precedent de SuperLiga, CFR Cluj, a intrat oficial în insolvență în vara acestui an. Pe 20 august 2026, Tribunalul Cluj a admis cererea formulată de clubul din Gruia și a dispus deschiderea procedurii de insolvență. Clubul ardelean a trecut și trece printr-o serie de transformări. Jucătorii lui Marius Șumudică (55 de ani) au primit o veste foarte bună. Recent, s-au achitat salarii în Gruia, unele chiar și în avans.

Jucătorii lui CFR Cluj, vești bune de la conducere: „S-au achitat salarii chiar și în avans!”

Echipă de prim-plan în fotbalul intern, cu numeroase trofee în ultimele decenii, CFR Cluj traversează o perioadă nu foarte fastă din punct de vedere financiar. Clubul din Gruia este în insolvență, iar acest lucru și-a pus amprenta și asupra rezultatelor pe plan sportiv. A contribuit mult și motivația jucătorilor rămași la Cluj, după ce la echipă au avut loc și tăieri masive din punct de vedere salarial.

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În toată această mare de probleme, de la CFR Cluj vine și o veste bună, care îi privește direct pe jucătorii din lotul lui Șumudică. Răzvan Zăvăleanu, reprezentantului administratorului judiciar RTZ, a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că fotbaliștii din Gruia sunt cu salariile la zi. Mai mult, o parte din bani s-au primit chiar și în avans.

De la intrarea în procedura de insolvență n-a mai fost nicio problemă legată de plata salariilor. Eu nu mă ocup direct de asta, dar dacă la mine n-a ajuns nicio informație, înseamnă că s-au plătit banii, fără problemă. (n.r. Pe luna septembrie s-a achitat tot în aceste zile?) Toate obligațiile de după deschiderea procedurii au fost achitate, iar din salariile care trebuiau date ieri (n.r. luni, 26 octombrie) au fost achitate chiar și sume în avans în urmă cu o lună, așa că suntem în regulă”, afirmă Zăvăleanu.

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Zăvăleanu admite că situația lui CFR Cluj e dificilă: „Nu trebuie să uităm că avem datorii de zeci de milioane. Lucrurile nu sunt ușor de făcut”

Același administrator judiciar mai notează că CFR Cluj nu mai are absolut nimic de achitat, ca datorie spre angajați, de când s-a intrat în procedura de insolvență, pe 20 august. „Aceste plăți includ tot, toate obligațiile clubului din perioada de insolvență. Și facturi, și absolut tot ceea ce înseamnă plăți de achitat. (n.r. Jucătorii, Șumudică, oamenii din club, toți și-au primit banii?) Da. Și repet, la mine ajung problemele astea doar dacă există anumite sincope. Dacă directorul nostru economic nu m-a înștiințat de așa ceva, înseamnă că e bine”.

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În ciuda faptului că noua administrație de la CFR depune toate eforturile pentru ca clubul să funcționeze, același Răzvan Zăvăleanu e rezervat privind situația per ansamblu și spune că datoriile sunt uriașe, de zeci de milioane, iar lucrurile nu sunt ușor de făcut. „Ne facem treaba cât de bine putem, dar nu trebuie să uităm că suntem într-o insolvență cu datorii de zeci de milioane și lucrurile nu sunt ușor de făcut. (…) Pentru mine este clar că e nevoie de o infuzie majoră de capital. Că vine de la domnul Varga, că vine de la un alt investitor, va fi nevoie de o investiție majoră. (n.r. Probabil e nevoie de 10 milioane de euro?) Probabil că mai mult”, spune Zăvăleanu.

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Prima veste bună pentru jucătorii lui CFR Cluj: „S-au achitat salarii chiar și în avans!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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