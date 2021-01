Prima veste bună pentru Oana Roman după despărțirea de Marius Elisei. Revine la TV la o nouă emisiune

Oana Roman le-a dat fanilor din mediul online o veste foarte bună, după ce a luat decizia de a se despărți de Marius Elisei. Șatena va reveni pe sticlă chiar de luna aceasta, oferind mai multe informații despre emisiunea în care va apărea.

Vedeta revine în televiziune după o pauză destul de lungă, însă nu în calitate de prezentator. Mai exact, fiica fostului premier Petre Roman va face parte din echipa show-ului „Mămici de pitici, cu lipici”, care din 14 ianuarie va difuza cel de-al doilea sezon.

Emisiunea va putea fi urmărită la Antena Stars, începând de la orele 21:00. Așadar, Oana Roman va fi una dintre cele două mămici care va apărea alături de copil, vedeta fiind foarte încântată de acest nou proiect în televiziune.

„A venit ca un balsam pe suflet, ca un pansament. Vom fi colegi, da! Am voie să spun. Mi-am pregătit urmăritorii și comunitatea pentru că exista o mare așteptare în a fi din nou pe televizor.

Nu voi fi în postura de moderator, ci în una care mie îmi place foarte mult, sincer, pentru că mie îmi place să mă mișc, să fac lucruri.

Vă anunț oficial că din data de 14 ianuarie, de la ora 21:00, ne vom vedea în sezonul 2 al emisiunii «Mămici de pitici, cu lipici», a declarat Oana Roman în emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars, informează spynews.ro.

Vedeta este foarte încântată de acest nou proiect, mai ales că vine după o perioadă foarte grea a vieții sale. Șatena a mărturisit că deja a filmat pentru show-ul de la Antena Stars, fiica sa, Isabela, fiind într-un „extaz total” de când echipa emisiunii a intrat în casa lor.

De altfel, Oana Roman a mai precizat că fiica sa și-ar dori un episod în care să apară doar ea, Isabela îndrăgind foarte mult munca din spatele, dar și din fața camerei de înregistrări. Cine știe, poate micuța va urma o carieră în acest domeniu.

„Voi fi una dintre cele două noi mame cu copil, care va intra în acest proiect și care își începe cel de-al doilea sezon pe data de 14 ianuarie, împreună cu Isabela. Am început deja filmările. Isa este într-un extaz total. I s-a părut cea mai tare chestie din lume.

Astăzi am avut o primă zi de filmări și spre casă mi-a zis: «Auzi, dar crezi că putem măcar așa o dată, să fiu doar eu?». I-am zis că vorbim cu producătorii și că dacă este ok o să filmeze doar ea (râde). Este o premieră pentru mine. Nu am emoții”, a completat vedeta.

Protagonistele primului sezon din show-ul „Mămici de pitici, cu lipici” au fost trei vedete cu copii: Sânziana Buruiană, Roxana Vancea și Elena Ionescu. Emisiunea de la Antena Stars prezintă relația dintre viața de vedetă și viața de părinte.