Prima veste bună pentru Răzvan Lucescu: 8 milioane de euro!

Gabriel-Alexandru Ioniță
11.04.2026 | 12:21
Prima veste bună pentru Răzvan Lucescu după moartea tatălui său.
Răzvan Lucescu (57 de ani) trece, în mod evident și bine cunoscut, printr-o perioadă extrem de dificilă ca urmare a morții tatălui său Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani. Cu toate acestea, antrenorul va fi nevoit în scurt timp să se întoarcă în Grecia și să își reia activitatea la PAOK Salonic. Iar în acest sens fostul selecționer al României a primit o vestă excelentă de la presa greacă în cursul zilei de sâmbătă.

PAOK-ul lui Răzvan Lucescu ar putea face două transferuri de opt milioane de euro în total la finalul sezonului

Este vorba despre faptul că finanțatorul Ivan Savvidis ar fi dispus să facă un efort financiar în această vară pentru întărirea lotului. În prezent, la PAOK evoluează și doi jucători care sunt doar împrumutați până la finalul acestui sezon de la Cruz Azul din Mexic. Grecul Georgios Giakoumakis și mexicanul Jorge Sanchez sunt jucători importanți pentru Răzvan Lucescu, iar tehnicianul român și-ar dori ca ei să continue la Salonic și din sezonul viitor, deci să fie transferați definitiv de echipa lui în această vară.

În înțelegerile inițiale dintre cele două cluburi există astfel de clauze de achiziționare. Suma totală pentru cei doi fotbaliști se ridică la 8 milioane de euro, în condițiile în care anumiți bani au fost achitați deja de către PAOK încă din momentul împrumuturilor. Jurnaliștii greci de la Paixebala notează că Savvidis și-ar fi dat deja acordul pentru aceste mutări, astfel încât ele au șanse mari să se realizeze.

Răzvan Lucescu, discurs emoționant la despărțirea de tatăl său

Până să revină însă la activitatea de la PAOK, Răzvan Lucescu a fost nevoit să își ia adio de la tatăl său. Vineri, 10 aprilie, „Il Luce” a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală cu onoruri militare. Înainte de acest moment, la finalul slujbei de la biserica Sfântul Elefterie, fiul său a ținut un scurt discurs, extrem de emoționant, în memoria fostului mare fotbalist și antrenor: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toate rărunchiurile lui. S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe.

Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării...
Digi24.ro
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump

A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața. Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: A meritat absolut totul, sunt satisfăcut. Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”. 

A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors...
Digisport.ro
A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors din drum! Ce aștepta din partea Guvernului
Detaliul ascuns din derby-ul Universităților! Capitolul care nu-i dă nicio șansă Universităţii Cluj...
Fanatik
Detaliul ascuns din derby-ul Universităților! Capitolul care nu-i dă nicio șansă Universităţii Cluj în fața Craiovei
Mircea Lucescu a prevăzut încă din 1972 ce se va întâmpla în ultimii...
Fanatik
Mircea Lucescu a prevăzut încă din 1972 ce se va întâmpla în ultimii săi ani de viață: „Există la noi o prejudecată”
Caz șocant în Spania! Șapte fotbaliști de top, într-un scandal de contrabandă cu...
Fanatik
Caz șocant în Spania! Șapte fotbaliști de top, într-un scandal de contrabandă cu ceasuri. Un star de la Real Madrid este implicat
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
