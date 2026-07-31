Prima victorie pentru Răzvan Lucescu la Al Sadd! Roberto Firmino, decisiv contra unui internațional român

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După un început ezitant pe banca celor de la Al Sadd, marcat de două înfrângeri, Răzvan Lucescu a început să regleze lucrurile la echipa qatareză. Și a obținut prima victorie chiar împtriva unei echipe la care este legitimat un fotbalist român.

Brazilianul Firmino a adus prima victorie pentru Răzvan Lucescu la Al Sadd

Al Sadd a învins Trabzonspor cu 1-0, prin golul marcat de brazilianul Firmino, fost la Liverpool.

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Qatarezii pierduseră anterior cu Sigma Olomouc, scor 1-2, și Shabab Al Ahli, scor 1-4, aceasta fiind prima victorie a lui Al Sadd, sub comanda lui Răzvan Lucescu. Echipa se află în cantonament în Austria, acolo unde

El a decis să spargă cantonamentul din Europa în două părți, astfel că după prima parte le-a dat jucătorilor săi trei zile libere, în care fiecare a fost liber să facă ce vrea. Apoi, în lotul lui Al Sadd au sosit și cei șase fotbaliști care au fost cu naționala Qatarului la Cupa Mondială.

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Campionatul Qatarului începe pe 22 august

Vedetele echipei, în frunte cu Afif, desemnat jucătorul anului în Asia, în 2023, s-au alăturat echipei, iar aportul lor în cadrul echipei s-a văzut, deși ei mai au nevoie de timp pentru a atinge nivelul fizic optim.

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Al Sadd este favorită la câștigarea unui nou titlu în campionatul Qatarului, fiind, după spusele lui Cosmin Contra, antrenor la Al Arabi, „cea mai bună echipă din Qatar din ultimii 20 de ani”. Campionatul Qatarului începe la 22 august, iar meciul dintre cei doi antrenori români e programat în etapa a cincea, pe 8 octombrie.

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Răzvan Lucescu a semnat pe doi ani cu Al-Sadd, salariul său fiind de 3.5 milioane de dolari pe sezon. Tehnicianul român ar putea încasa şi mai mulţi bani, având şi bonusuri în contract.

Lucescu jr. vizează al 11-lea trofeu

Lucescu jr. a câștigat până acum în cariera sa 10 trofee, dintre care patru sunt cu PAOK Salonic, actuala sa echipă: două titluri în Grecia și două Cupe ale Greciei. Românul a reușit rezultate foarte bune în Arabia Saudită la Al-Hilal, formație alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei, titlul în Saudi Pro League și Cupa din această țară.

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În România, Răzvan Lucescu a cucerit două Cupe ale României cu Rapid București. Tehnicianul român a mai câștigat Qatari Stars Cup alături de El-Jaish.