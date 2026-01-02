Prima victorie românească, în tenisul feminin, în 2026. Succes categoric după doar 53 de minute

ADVERTISEMENT

Gabriela Ruse, clasată la finalul lui 2025 pe locul 88 WTA, a adus prima victorie românească în tenisul feminin al anului 2026. Românca a fost nevoită să joace în calificări la turneul de la Brisbane, prima mare competiție a anului.

Gabriela Ruse a spulberat-o pe Alana Subasic

Gabi a trecut în această dimineață fără nicio problemă de Alana Subasic, o jucătoare de 18 ani din Australia, clasată pe locul 537 WTA. Meciul a durat doar 53 de minute și a fost tranșat fără istoric, cu 6-1, 6-0.

Pentru a ajunge pe tabloul principal de la Brisbane, Ruse mai are însă de trecut un hop. Ea va juca în ultimul tur al calificărilor cu turcoaica Zeynep Sonmez, aflată pe poziție 112 mondială. Aceasta a trecut de Victoria Jimenez Kasintseva, din Andorra.

În cazul în care va învinge, ea se va alătura altor două sportive care au intrat direct pe tabloul principal. Sorana Cîrstea (43 WTA) și

Premii de 1,2 milioane de dolari

Turneul, din categoria WTA 500, care deschide sezonul 2026 în circuitul feminin pune în joc premii în valoare totală de 1,2 milioane de dolari. Deținătoarea trofeului este Aryna Sabalenka, liderul mondial WTA.

Sabalenka este și principala favorită a turneului la care mai participă vedete precum Elena Rybakina, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Madison Keys și Mirra Andreeva. După Brisbane (4-11 ianuarie), urmează competițiile de la Adelaide și Hobart (12-17 ianuarie), care preced Grand Slam-ul de la Australian Open (18 ianuarie – 1 februarie).

Trei românce vor fi pe tabloul principal la Australian Open

România va avea trei reprezentante pe tabloul principal de la Australian Open. Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse. La cele trei li se adaugă și Miriam Bulgaru, care va începe din calificări.

Pentru Sorana Cîrstea va fi ultima prezență la Melbourne, Românca și-a anunțat retragerea din tenis la finalul sezonului.

„Sunt extrem de încântată să anunț că, în perioada 31 ianuarie – 7 februarie, voi participa la Transylvania Open în Arena BT. Experiența de anul trecut și modul în care am fost primită m-au făcut să îmi doresc să mai continui. Abia aștept să revin pe teren la Cluj! Sper să ne vedem acolo. Vă pup!”, a transmis Sorana Cîrstea, pe rețelele sociale, înainte de Revelion.