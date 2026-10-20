Prima voce care se ridică din vestiarul naționalei după dezastrul din Nations League: „Ne simțim incredibil de prost, crede-mă!” Ce le-a spus Hagi jucătorilor

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Matei Ilie (23 de ani) a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre experiența de la echipa națională, despre impactul pe care l-a avut în liga milionarilor Osimhen, Leao, Lukaku și Salah după transferul în Turcia, precum și despre cum „depresia” din SuperLigă l-a marcat . Ilie a fost unul dintre jucătorii remarcați de Gheorghe Hagi în ciuda traumei suferite de România în Nations League și poate fi unul dintre pilonii grupului pe care vrea să-l construiască „Regele” pentru viitor. Fotbalistul respinge ideea că lipsa de valoare a condus la rezultatele greu de acceptat contra Poloniei, Suediei și Bosniei și cere încredere totală în direcția pe care Hagi vrea să pună România în drumul spre Euro 2028.

Matei Ilie este antrenat de legendarul Emre într-unul dintre campionatele care au devenit destinații de lux pentru vedetele Europei

– Matei, cum au fost primele luni în Turcia?

A fost bine din prima! În staff-ul echipei avem peste 20 de oameni, chiar spre 30. Toți au încercat să mă ajute. Nu am avut probleme de acomodare, toată lumea s-a ocupat de mine. S-a întâmplat repede, foarte repede. Am noroc cu agentul meu, îl știu de când eram copil (nr: Elio Letterio Pino, același cu al lui Mario Icardi). Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit aici. Cred că avem o bază de pregătire de nivel mondial. Totul e foarte bine organizat. Facilitățile de recuperare și de antrenament sunt de top. Clubul crește, echipa la fel. S-au investit bani în tineri. Cred că eu, la 23 de ani, sunt printre cei mai experimentați care au venit (zâmbește).

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– Care crezi că e diferența principală față de România la nivel de joc?

Cel puțin în reprizele secunde, partidele se deschid mult de tot. Îți pierzi reperele foarte ușor, se trece foarte repede de la atac la apărare. Totul e pe contre, meciurile devin foarte spectaculoase. Ca fundaș, ești expus, deci trebuie să fii mult mai atent atunci când se renunță la strategia inițială și se joacă deschis.

– Ești antrenat de Emre, unul dintre cele mai mari nume din istoria fotbalului turcesc. Ai intrat titular din prima. Câtă forță îți dă faptul că ești om de bază în viziunea lui?

Antrenorul nostru are un stil modern, e foarte implicat. Știe să te țină conectat și se simte că a fost un mare fotbalist. Este respectat peste tot. Mă simt un jucător important, da, având în vedere că joc meci de meci. Dar dacă nu aș fi 100% la antrenamente, cred că nu aș mai juca, deci totul depinde numai de mine. Se vede că Emre a fost fotbalist mare, mai intră uneori cu noi și îți dai seama din felul în care atinge mingea. Este altceva! E apropiat de jucători. Dar știe și să crească distanța atunci când situația o impune. Un antrenor foarte bun!

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Emre, prieten cu Hagi și Popescu

– Și un om cu o conexiune importantă cu Gică Hagi și cu românii care au jucat în acea eră pentru Galatasaray.

Am vorbit cu el despre domnul Hagi, dar și invers. Nu că-și trimit mesaje prin intermediul meu, dar îmi povestesc unul despre celălalt. Se respectă foarte mult, îmi spun să transmit salutări. M-a întrebat și Emre despre Hagi, și invers, au o relație foarte bună.

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– Kasimpașa a schimbat strategia, a investit mult, după ani în care a preferat să aducă numai fotbaliști liberi de contract. Simți că există presiunea unui obiectiv mare?

Nu avem un obiectiv stabilit. Nu ne-a zis nimeni așa ceva în ședințele pe care le avem. Dar anul trecut echipa s-a salvat în ultima clipă. Din ce simt eu, putem și trebuie să ne luptăm pentru o poziție în primele 5. Le luăm cum vin și încercăm să obținem rezultatele cele mai bune în fiecare joc. Am pierdut un singur joc tot sezonul. Totul merge bine și sperăm să menținem forma asta.

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Matei Ilie: „În România, trebuie să pari stresat și supărat, chiar dacă nu ești. Dacă ești relaxat, lumea zice că ești superficial”

– Cum ți s-a schimbat viața în ultimele luni?

Schimbarea e mare din punctul de vedere al vieții pe care o duc. Stăteam la Cluj, orașul care-mi place cel mai mult din România, unde erau câteva sute de mii de locuitori. Am ajuns într-un oraș cât o țară, cu peste 20 de milioane de oameni. E haos mare, dar turcii sunt călduroși, deschiși și vor să te ajute cum pot. Cam ca noi, românii, nu văd diferențe mari între popoare. Iar în privința fotbalului… Și aici este o schimbare destul de mare.

– Te referi la nivelul de joc?

Nu doar la asta, ci și la ceva ce ține de vestiar. Hai să-ți zic. În România, trebuie să pari stresat, supărat, chiar dacă nu ești. Dacă râzi, dacă nu ești apăsat, lumea crede că nu te implici, că nu dai totul, că ești superficial. Când m-am dus în Turcia, am încercat să fiu cum eram în România, încruntat. Dar aici e fix pe dos. Dacă ești supărat, nu e bine. Vin și te întreabă mereu ce ai, dacă te pot ajuta. Ei vor să fii zâmbitor, să te bucuri de ceea ce ți se întâmplă! (zâmbește)

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500.000 de euro a costat transferul lui Matie Ilie de la CFR Cluj la Kasimpașa.

– Ai avut multe variante din care să alegi în vară?

Multe zvonuri legate de transferuri nu sunt adevărate. știi asta. Când au ajuns negocierile cu Kasimpașa la final, mi-a zis agentul meu să vin și să semnez. Mă cunoaște foarte bine. Îmi știe obiectivele. Mă consult cu apropiații mei, cu cei care știu că-mi vor binele. Am încredere în impresarul meu. Nici n-a fost nevoie să știu foarte mult, am lăsat totul în mâinile lui. Eram la mare, în vacanță, și mi-a zis să plec și să vin a doua zi la vizita medicală. Asta a fost tot, s-a făcut foarte repede transferul. Tot ce îmi doream să găsesc la o nouă echipă am găsit aici. Sunt foarte mulțumit de alegerea pe care am făcut-o. Clubul trece prin schimbări, se investește, se plătesc sume de transfer, vin jucători tineri și buni.

Ilie a visat doar la echipa națională

– La ce echipe visai în copilărie?

Nu am vrut nici la FC Barcelona, nici la Real Madrid când eram mic. Nici în altă parte, în Anglia sau în Germania. Visul meu a fost întotdeauna echipa națională a României, atât. Nu am vrut la un club anume. Am ținut cu Ceahlăul, mai am o echipă favorită în SuperLiga din România. Dar și CFR, pentru că am jucat acolo și am simțit ce înseamnă clubul ăsta. Visul a fost mereu echipa națională, nu la un club anume, ca să revin la ceea ce m-ai întrebat.

– Ai făcut meciuri solide pentru Kasimpașa. A început să se creeze rumoare în jurul tău, simți că sunt ochii pe tine?

Nu stau să mă gândesc la parcursul pe care l-as putea avea. Până la urmă, sunt unde am vrut să fiu. Nu mă gândesc la un pas următor. Am doar un început de campionat aici, vreau să treacă timpul și pe urmă mai vedem. Vreau să termin bine sezonul, să ajungem sus, să fiu cât mai implicat și să devin un lider prin ceea ce fac.

2 meciuri a jucat Matei Ilie din cele 4 ale României în Nations League, în fereastra septembrie/octombrie. A fost integralist în partidele de pe teren propriu cu Bosnia (2-4) și Suedia (0-1).

Ce schimbări a cerut Hagi la echipa națională, în fața jucătorilor?

– Vorbim puțin și de echipa națională? Chiar dacă n-a fost bine cu rezultatele, Hagi te-a menționat la câștigurile acestei perioade. Ai jucat integral două dintre meciuri.

Nu cred că se mai poate vorbi de lăudat după rezultatele pe care le-am avut. Eu am jucat două meciuri în fața unor adversari cu experiență extraordinară. Am încredere totală în ceea ce se întâmplă acolo, în tot ce s-a creat. Rezultatele au fost foarte proaste, e adevărat. Trebuie să eliminăm greșelile și să mergem mai departe, să trecem peste după ce tragem concluziile corecte. , ce ne spune mereu.

– Adică?

Să avem mai mult curaj, asta antrenăm. Și să eliminăm greșelile pe cât posibil. Am primit foarte multe goluri, deși înainte eram o apărare foarte greu de depășit.

„Simți că joci într-o echipă fără valoare?” Ce răspunde Matei Ilie

– Simți că joci într-o echipă fără valoare?

Nu cred că este lipsă de valoare. Știi cum este… pierzi primul meci, se adună negativism din mai multe direcții. Credeți-ne că ne simțim incredibil de prost. E atmosferă urâtă, tristețe mare când pierdem. Poate multă lume crede că nu ne pasă, că nu suferim. Dar nu e așa, noi suntem primii care suferă! E vorba de echipa națională, de România, trebuie să ne ridicăm și să continuăm de fiecare dată. Și noi chiar facem tot ce putem.

Echipa națională a câștigat, din punctul meu de vedere, 3 jucători. Coubiș, Matei Ilie și Eissat au demonstrat. Sunt născuți în 2005, 2003, 2002. Au demonstrat că pot juca la echipa națională. Mai e și Strata. Coubiș și Ilie au făcut un cuplu de fundași centrali foarte bun. Chiar dacă au făcut și greșeli, e normal”, a spus Gheorghe Hagi după cele 4 înfrângeri ale României în Nations League.

– Ne poți spune ceva din ce v-a transmis domnul Hagi la finalul celor 4 jocuri din Nations League?

Am discutat mai multe lucruri, dar o să le păstrez pentru mine și colegii mei. E vorba despre ce ți-am spus înainte: mai mult curaj, personalitate, principii de joc.

8 meciuri are Matei Ilie la Kasimpașa în acest sezon, toate ca titular

– Te afectează criticile?

E greu să nu bagi în seamă ce se aude din jur. Vreau să-mi văd de treaba mea, să nu mă las afectat de ceea ce se vorbește. Am un drum, știu cine sunt și ce pot să fac. Și vreau să fac lucrurile cât pot de bine. Țin cont de părerile oamenilor, cu siguranță. Când știu că cineva îmi vrea binele, sigur că ascult.

Matei Ilie crede în SuperLigă: „Un campionat tot mai bun”

– Mai urmărești campionatul României? Ți se pare mai bun sau mai rău de la an la an?

La meciurile CFR-ului mă uit mereu. Cred că e mai bun campionatul de la an la an. Când am venit eu în România, îți amintești unde era Dinamo? Și uită-te unde e acum. E la fel pentru mai multe echipe. Și Craiova e la un nivel tot mai bun, Rapidul e puternică acum cu Pancu.

– Și Pancu are o conexiune importantă cu Turcia.

Îmi place mult de el ca antrenor. Avem o relație foarte bună, apreciez mentalitatea lui. Am vorbit când am plecat la Kasimpașa, este foarte cunoscut aici, în Turcia, de când era jucător. Mi-a dat și un mesaj, mi-a urat să am succes. Mi-a plăcut să lucrăm împreună.

– Cum vezi situația actuală de la CFR?

Țin legătura cu multă lume de la CFR. Îmi pare rău că trec prin ce trec. Știu ce echipă mare este CFR! Nu exagerez cu nimic, atunci când ajungi acolo simți ceva. E ceva magnetic, nu știu să explic. E pur și simplu un club mare. Ceva este acolo… la câte probleme au fost, reușesc să atragă fotbaliști cu nume. Vă dați seama că ceva atrage la clubul ăsta. Am mult respect pentru cei care au rămas, știu că fac totul pentru a readuce echipa sus. Este o energie de campion la clubul ăsta, nu se poate explica. Simți numai dacă ești implicat.

The Special One Mitriță

– Contra cărui adversar ți-a fost cel mai greu să joci? Și acum, în Turcia, ai dat deja peste Salah și Osimhen.

Da, îți zic un nume. Mitriță este extraordinar. El a fost adversarul cu care mi-a fost cel mai greu.

– Cum arată o zi din noua ta viață la Istanbul?

Mă trezesc, beau cafeaua, scot câinele afară câteva minute. Apoi merg la antrenament, mă pregătesc, fac refacere, mănânc, pe la 14:30-15:00 sunt înapoi acasă. Stau cu prietena mea, ieșim să ne plimbăm, mai vizităm. Iar seara luăm cina devreme și stăm la documentare sau la câte un film.