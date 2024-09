Prima zi de școală i-a prins pe fotbaliștii Universității Craiova în Băilești! Elevii lui Gâlcă au vizitat casa lui Amza Pellea

Fotbaliștii Universității Craiova au plecat la Băilești și i-au întâmpinat pe elevii din orașul lui Amza Pellea în prima zi de școală. Elevii lui Costel Gâlcă au jucat fotbal cu cei mici și au vizitat casa marelui actor din regiunea istorică a Olteniei.

Universitatea Craiova i-a obișnuit pe elevii din zona Olteniei cu vizite supriză în prima zi de școală de-a lungul timpului. Formația din Cetatea Băniei nu a renunțat la obiceiul din anii trecuți nici de această dată.

Elevii lui Costel Gâlcă s-au urcat în autocar și au plecat spre Băilești, pentru a fi lângă fanii „alb-albaștri” din băncile școlii. Fotbaliștii din lotul oltenilor au fost întâmpinați cu căldură de publicul din orașul lui Amza Pellea.

Andrei Ivan, Elvir Koljic, Luis Paradela, Carlos Mora, Lyes Houri, Silviu Lung, Grego Sierra, Juraj Badelj, David Barbu, Marian Danciu, Takuto Oshima, Mihai Căpățină, Ștefan Vlădoiu și Vladimir Screciu au fost jucătorii „alb-albaștrilor” au fost prezenți la acțiunea clubului.

Elevii lui Costel Gâlcă s-au așezat în băncile unui liceu după mulți ani la Băilești, iar la final au stat zeci de minute în mijlocul elevilor pentru poze și autografe. Fotbaliștii Universității Craiova au jucat și un meci împotriva tinerilor fotbaliști din cadrul școlii.

Vladimir Screciu le ține pumnii „tricolorilor”: „O să câștige și cu Lituania”

Vladimir Screciu și-a amintit cum arăta prima zi de școală din copilăria lui. Mijlocașul Universității Craiova le-a transmis și un mesaj „tricolorilor” înaintea .

„A fost foarte plăcut, an de an am fost alături de copii. Ne bucurăm că suntem alături de ei, sperăm să își îndeplinească visul. Îmi e dor de copilărie, de vremurile de atunci. Ei trebuie să profite cât mai mult de copilărie, să copilărească cât mai mult.

Mama mea avea mereu grijă de mine, mă pregătea de orice în prima zi de școală. Eram nerăbdător să mă întâlnesc cu foștii colegi, sunt amintiri plăcute pe care nu le pot uita. Mi-a plăcut foarte mult geografia, limba româna și cam atât.

Primul meci a fost super, m-am bucurat pentru echipă că a câștigat cu acest scor. Și anul trecut au pus presiune pe noi, mă bucur că echipa a câștigat. Cred că o să câștige și meciul de astăzi, pentru că își doresc asta foarte mult și două victorii sunt foarte importante în prima acțiune.

Cui nu i-a plăcut naționala cu Mircea Lucescu pe bancă? Mă bucur pentru el, sunt curios cu ce a venit nou. E un campionat foarte frumos, plăcut publicului. Am început destul de bine în campionat față de ultimii ani, sperăm să o ținem tot așa și să programăm de la meci la meci.

Ne dorim să fie anul nostru, sperăm să le facem o bucurie suporterilor. Așteaptă de foarte mulți ani un titlu, ne dorim din toată inima să câștigăm campionatul”, a declarat Screciu.

Andrei Ivan îl așteaptă pe Alex Cicâldău la Craiova: „Vrea să vină”

Andrei Ivan îl cheamă pe . Giovanni Becali a spus la FANATIK SUPERLIGA că „alb-albaștrii” au mari șanse să îl transfere pe internaționalul român de la Galatasaray.

„O plăcere pentru mine, a fost o bucurie pentru copii. Nu prea mă duceam la școală din cauza fotbalului, mă pregăteam mai mult de fotbal. Părinții îmi luau haine și rechizite noi, a doua zi trebuia să fiu țiplă la școală.

Va fi un an foarte greu pentru noi, trebuie să strângem puncte. Nu pot să spun că ne batem cu o echipă anume la titlu, noi trebuie să strângem puncte. Cicâldău este prietenul meu foarte bun, mă înțeleg cu el foarte bine.

Îl așteptăm la Craiova, vorbim mereu. Nu pot să dau din casă, el ar vrea să vină aici. Doar atât mi-a zis”, a spus Andrei Ivan.

Fotbaliștii Universității Craiova au vizitat casa lui Amza Pellea. Silviu Lung Jr.: „Craiova Maxima era cea mai bună echipă din România, iar el cel mai bun actor”

Vizita fotbaliștilor Universității Craiova în Băilești s-a terminat la casa în care a crescut Amza Pellea. Silviu Lung Jr. a vorbit despre marele actor pe care l-a dat Oltenia și i-a transmis la mulți ani tatălui său.

„Ne bucurăm să fim aici, este o acțiune frumoasă. Nu am fost până acum să vizitez muzeul Amza Pellea, dar este un loc interesant și plin de istorie. Când spun Amza Pellea mă gândesc la Nea Mărin miliardar, l-am văzut de zece ori până acum.

A fost un actor extraordinar, unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun actor român. Îi urez un sincer la mulți ani tatălui meu, să fie sănătos și să aibă parte de tot ce e mai bun pe lume. Craiova Maxima era cea mai bună echipă din România, iar Amza Pellea cel mai bun actor”, a încheiat Silviu Lung Jr.