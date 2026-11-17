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Imediat după meciul România – Polonia 2-1, Arena Națională a devenit indisponibilă. Cel mai mare stadion al țării a fost închis. Potrivit autorităților, nu este vorba despre nicio problemă critică sau ireversibilă în ceea ce privește , care nu are nicio „ciupercă misterioasă”, nu este „distrusă” și nici nu trebuie schimbată.

De ce s-a ajuns în actuala situație

După jocul echipei naționale, primul meci care trebuia să aibă loc pe Arena Națională era Dinamo – Petrolul, programat sâmbătă, 21 noiembrie, în etapa 16 din SuperLiga. , „câinii” fiind informați că stadionul din Capitală nu va mai putea fi utilizat până la începutul lunii decembrie. Marți, 17 noiembrie, Primăria Capitalei a emis un punct de vedere oficial prin care a transmis toate detaliile cu privire la starea gazonului și cum a ajuns în situația actuală.

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Afectarea gazonului, cel de care se ocupă o firmă de specialitate, a pusă pe seama a doi factori principali: suprasolicitarea terenului și condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele săptămâni. Ritmul meciurilor a fost de trei ori mai mare decât cel optim. (primul meci s-a jucat pe 14 septembrie). În intervalul 14 septembrie – 14 noiembrie, pe Arena Națională s-au desfășurat nu mai puțin de 11 evenimente (9 meciuri și 2 antrenamente oficiale).

În mod ideal, o suprafață de joc de asemenea nivel suportă un meci la două săptămâni (două meciuri pe lună), însă aici s-a jucat în ritm alert, cu partide disputate la intervale de doar trei zile, iar antrenamentele de pe o zi pe alta. Ploile abundente și temperaturile scăzute au contribuit din plin la degradare. Pe lângă uzura fizică masivă, vremea a dat planurile peste cap. În perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, au căzut 83 de litri de apă pe metru pătrat, față de un nivel optim de 15–20 de litri/mp (de peste 5 ori mai mult!). Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute au frânat drastic creșterea ierbii și capacitatea de refacere a zonelor afectate.

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Pauză totală pe Arena Națională

Reprezentanții firmei care administrează gazonul au solicitat o pauză totală de joc pe Arena Națională până pe data de 5 decembrie, pentru a permite refacerea completă a suprafeței. Deși decizia aparține specialiștilor, Primăria Capitalei a purtat discuții prealabile cu FRF, precum și cu cluburile FCSB și Dinamo București, toate părțile exprimate fiind de acord cu necesitatea acestei perioade de repaus. Ce măsuri se iau în prezent?

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Lucrările de recuperare a gazonului au început deja în acest weekend și includ: scarificarea și aspirarea vegetației uscate; însămânțarea, efectuată deja; operațiuni de aerare, fertilizare și stimulare a fotosintezei cu lumini artificiale. Până pe 5 decembrie, semințele vor germina, iarba va crește și își va dezvolta un sistem radicular puternic, devenind din nou pregătită și rezistentă pentru meciurile oficiale. Reprezentanții firmei care administrează gazonul urmează să revină în curând cu declarații suplimentare pe această temă.

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Redăm mai jos comunicatul amplu al Primăriei Capitalei pe pagina oficială de Facebook:

„NU are nicio „ciupercă misterioasă”, NU e „distrus”, NU trebuie schimbat. Are nevoie doar de o mică pauză, pentru îngrijire. Numărul mare de meciuri și antrenamente de pe #ArenaNațională, în ultimele două luni, succedate la intervale scurte de timp, ploile abundente și temperaturile scăzute. Acestea sunt cauzele care au dus la afectarea gazonului, de care se ocupă o firmă de specialitate.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI. Gazonul de pe Arena Națională a fost montat la începutul lunii septembrie. Primul meci a fost pe 14 septembrie. AU FOST DE 3 ORI MAI MULTE MECIURI

De atunci și până pe 14 noiembrie, au avut loc 11 evenimente: 9 meciuri și două antrenamente oficiale. Ultimele partide s-au disputat la intervale de numai trei zile, iar antrenamentele și meciurile aferente au fost de pe o zi pe alta. Cum e ideal? Un meci la două săptămâni, adică două meciuri pe lună. Noi am avut triplu! CONDIȚIILE METEO. Pe lângă folosirea intensă a terenului, ploile repetate din ultimele două săptămâni, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată au încetinit creșterea ierbii și refacerea zonelor deteriorate de meciuri.

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În perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, au căzut 83 de litri pe mp. Optim ar fi fost 15, maximum 20 de litri pe mp. DE 5 ORI MAI MULT! REGULI PENTRU UN GAZON OPTIM. 2 meciuri pe lună, au fost 5-6, fără ploi abundente, au căzut 83 de litri de apă pe mp. CE FACEM ACUM, CE URMEAZĂ. Gazonul a fost supus unui stres puternic, dar își va reveni! Reprezentanții firmei care se ocupă de #gazon au cerut pauză totală până pe 5 decembrie. Decizia nu este a noastră! Dar am avut discuții cu cei de la FRF și de la cluburie FCSB și Dinamo 1948 București. Cu toții au fost de acord cu perioada de repaus.

ASTFEL CĂ: Din acest weekend, firma a început operațiunile de „scarificare” și aspirare a vegetației uscate, Azi a însămânțat;, Urmează operațiuni de aerare și fertilizare, de fotosinteză cu lumini artificiale. Până pe 5 decembrie, semințele vor germina, iarba va crește și își va dezvolta rădăcinile pentru a fi rezistenta la joc. Revenim cu declarațiile reprezentatului firmei care administrează gazonul”.