Primăria de sector cu cele mai mari datorii. Ce dobânzi și comisioane plătește fiecare instituție

ADVERTISEMENT

Fiecare primărie de sector din Capitală plătește anual câteva zeci de milioane de lei în contul datoriei publice. Pe lângă sumele ce trebuie returnate, instituțiile mai achită dobânzi și comisioane l-a împrumuturile făcute. Execuția bugetară arată ce primărie de sector a plătit cele mai mari dobânzi în anul 2025.

Ce dobânzi plătește Primăria Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 este singura primărie de sector fără un raport detaliat cu privire la serviciul datoriei publice. Pe site-ul instituției există doar un încheiate de instituție și care sunt încă în perioada de achitare.

ADVERTISEMENT

Mai exact este vorba de cinci contracte de credite, patru dintre ele încheiate cu Banca Europeană de Investiții cu o valoare totală de circa 225 milioane euro și unul cu o bancă românească, pentru suma de 43,6 milioane. Cel mai vechi contract, pentru 125 milioane euro, încheiat cu BEI, este din anul 2011, iar cel mai recent, din 2021, este cel încheiat cu Raiffeisen.

Datele din execuția bugetară arată că instituția condusă acum de primarul George Tuță a plătit aproape 1,9 milioane lei, dobânzi aferente datoriei publice interne directe, și alte 11,5 milioane lei, pentru datoria publică externă.

ADVERTISEMENT

Sumele sunt similare cu totalurile plătite anul trecut, atunci când Primăria Sectorului 1 a plătit 2,46 milioane lei pentru datoria publică internă și 17,9 milioane lei, dobânzile pentru datoria externă.

ADVERTISEMENT

Datoria Primăriei Sectorului 2

La Primăria Sectorului 2, condusă de social-democratul Rareș Hopincă, situația este ceva mai clară. Datele pe anul 2024 arată că primăria a plătit 89,8 milioane de lei în contul datoriei publice. Din această sumă, doar 48,4 milioane reprezintă efectiv returnarea împrumutului (principalul), restul fiind compus din dobânzi de 40,6 milioane lei și comisioane de 756.000 lei.

Estimările făcute pentru anul 2025 menționau plăți de 97,1 milioane lei, din care dobânzile erau 38,7 milioane, iar comisioanele doar 135.000 lei.

ADVERTISEMENT

Documentul menționează că este vorba de zece contracte de împrumut, încheiate între anii 2005 și 2023, fără însă a menționa valoarea acestora.

Datele din execuția bugetară pe anul 2025 arată că în primele zece luni Primăria Sectorului 2 plătise aproape 24 de milioane lei în dobânzi – 9 milioane pentru împrumuturile interne și 14,7 pentru împrumuturile externe.

Ce datorii are Primăria Sectorului 3

Datele făcute publice de Primăria Sectorului 3 arată că instituția condusă de Robert Negoiță a plătit anul trecut comisioane mai mari decât sumele destinare returnării efective a împrumuturilor, vorbim în acest caz de principalul creditului.

Mai exact, în 2024, Primăria Sectorului 3 a avut cheltuieli de 56,2 milioane lei pentru serviciul datoriei publice. Din această sumă, 53,15 milioane lei au reprezentat doar dobânzile, în timp ce comisioanele plătite au fost de 1,57 milioane lei. Suma efectivă pentru returnarea principalului a fost de doar 1,5 milioane lei.

Trebuie precizat că suma plătită în 2024 în contul datoriei publice a fost de trei ori mai mică decât în 2023. Atunci, Primăria Sectorului 3 a plătit peste 187 milioane lei în 2023, din care dobânzile au fost 75 de milioane lei.

De altfel, pentru anul 2025, estimările erau că suma plătită va ajunge la 122,6 milioane lei, din care dobânzile ar fi fost 67 de milioane, iar rambursarea 53,5 milioane. De această dată comisioanele erau estimate la zero lei.

Datoriile Primăriei Sectorului 4

Datele de la Primăria Sectorului 4, prima cu o serie de informații complete, nu mai puțin de 26 de împrumuturi. Cel mai vechi este din anul 2012, încheiat cu BEI, pentru suma de 26 milioane euro, iar cel mai recent în martie 2025, pentru suma de 150 milioane lei. Merită menționat că în decembrie 2024 instituția a contractat patru credite în lei, în sumă totală de circa 850 milioane lei.

Valoarea totală a împrumuturilor ajunge însă la 2,7 miliarde lei și 119 milioane euro (un total de 3,31 miliarde lei). Gradul de îndatorare al instituție este de 17%.

Suma destinată serviciului datoriei publice în anul 2025 este de 143 milioane lei. Datele primăriei de la finalul semestrului 2 arată că instituția plătise 14,4 milioane lei, returnarea principalului, și 43,9 milioane, dobânzi. Datele din execuția bugetară la 10 luni arată că doar dobânzile plătite de Primăria Sectorului 4 au depășit suma de 77 milioane lei.

Spre comparație, în anul 2024, primăria achitase peste 172 de milioane lei în serviciul datoriei, sumă din care 85,5 milioane lei au fost doar dobânzile.

Sumele plătite la Primăria Sectorului 5

Cele 12 contracte de creditare încheiate de Primăria Sectorului 5 însumează o datorie totală de 1,25 miliarde lei, ceea ce reprezintă 22,6% din veniturile proprii ale instituției. La jumătatea acestui an, instituția condusă de Vlad Piedone plătise 25,6 milioane lei, suma pentru principal, și 39,7 milioane lei, dobânzile la împrumuturi.

Suma totală pentru serviciul datoriei publice în acest an la Sectorul 5 este de 139 milioane lei.

Execuția bugetară după primele zece luni din acest an arată că suma plătită pentru dobânzi ajunsese la 66,8 milioane lei, din care 61,4 milioane au fost pentru împrumuturile făcute de pe piața internă. Anul trecut, dobânzile totale plătite au fost de aproape 75 milioane lei, suma plătită pentru împrumuturile interne.

Ce datorii are Primăria Sectorului 6

Primăria Sectorului 6 are 15 credite contractate, cu o valoare totală de circa 2,34 miliarde lei (mai exact este vorba de 284,5 milioane euro și 900 de milioane lei). Dintre aceste credite, doar opt sunt deschise după anul 2020. Suma alocată în 2025 pentru

La jumătatea acestui an, potrivit raportului pe trimestrul 2, instituția condusă de liberalul Ciprian Ciucu plătise 41,8 milioane, pentru returnarea împrumutul principal, și alte 23,7 milioane în dobânzi.

După primele zece luni ale anului, suma plătită pentru dobânzi ajunsese la 42 de milioane lei. Gradul de îndatorare publică netă la Sectorul 6 este de 23,9$, cu aproape 7 procente mai mult decât la Sectorul 4. Pe de altă parte, la Sectorul 6 procentul pentru serviciul datoriei publice este mai mic, doar 11,5% din veniturile anuale, față de 13% la Sectorul 4.

Anul trecut, sumele plătite de Primăria Sectorului 6 pentru dobânzile la împrumuturi a fost de circa 47,5 milioane lei. Comisioanele au fost de mai puțin de 1500 lei.