Primăria îngroapă un club de tradiție din fotbalul românesc. Falimentul bate la ușă!

Aflată aproape de faliment, Politehnica Iași a primit în această săptămână o nouă lovitură. Clubul cu o istorie de 81 de ani, care nu știe dacă se va înscrie în Liga 2 de fotbal, din cauza problemelor financiare, a fost dat în judecată de Primăria Municipiului Iași!
Conform surselor FANATIK, litigiul este legat de unul dintre proiectele pe baza căruia Poli a fost finanțat în anul 2025. În primăvara anului trecut, gruparea din Copou a încasat peste un milion de euro de la Primăria celui de-al treilea oraș al țării ca urmare a unui proiect depus conform Legii 69.
Florin Briaur, administratorul special al Politehnicii Iași, s-a arătat surprins de acțiunea Primăriei. Briaur spune că știa că deconturile depuse la municipalitate pentru proiectul de anul trecut erau la verificat. Conducătorul lui Poli a recunoscut însă că sunt probleme.
„În 2025 noi am luat banii de la Primărie în aprilie, iar cheltuielile din perioada ianuarie – aprilie, pe care le-am făcut pentru a lua licența pentru Superliga sunt, din câte am înțeles, considerate neeligibile. Așteptăm să ni se spună suma pe care trebuie să o plătim, sumă provenită din banii plătiți la stat si la salarii care nu sunt considerați eligibili”, a declarat Florin Briaur.
Briaur a mai spus că până la finalul săptămânii se va ști viitorul clubului. Conform administratorulul clubului, Poli are nevoie de circa 2 milioane de euro pentru a se înscrie în ediția 2026-2027 a Ligii a 2-a de fotbal. În cele două milioane de euro sunt incluși și banii pe care Politehnica anticipează că va trebui să-i returneze Primăriei Iași.
Dacă va lichida restanțele amintite, Poli Iași va avea dreptul să solicite finanțare și în acest an de la municipalitatea locală. Conform unor surse, Consiliul Local Iași e de acord să susțină cu două milioane de euro Politehnica în 2026. Pentru a stinge datoriile de două milioane de euro, Poli poartă discuții cu un grup de firme din țările arabe.