Sport

Primăria îngroapă un club de tradiție din fotbalul românesc. Falimentul bate la ușă!

Primăria care se află la doar un pas să îngroape un club de tradiție din fotbalul românesc. Problemele au fost generate de un contract de finanțare
Ovidiu Minea
17.06.2026 | 08:34
Primaria ingroapa un club de traditie din fotbalul romanesc Falimentul bate la usa
EXCLUSIV FANATIK
Clubul de tradiție din fotbalul românesc este aproape de faliment! Ce greșeli a făcut primăria? Foto: sport.pictures.eu.
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Aflată aproape de faliment, Politehnica Iași a primit în această săptămână o nouă lovitură. Clubul cu o istorie de 81 de ani, care nu știe dacă se va înscrie în Liga 2 de fotbal, din cauza problemelor financiare, a fost dat în judecată de Primăria Municipiului Iași!

Poli Iași, dată în judecată de Primărie pentru restituirea sumelor primite de la bugetul local

Conform surselor FANATIK, litigiul este legat de unul dintre proiectele pe baza căruia Poli a fost finanțat în anul 2025. În primăvara anului trecut, gruparea din Copou a încasat peste un milion de euro de la Primăria celui de-al treilea oraș al țării ca urmare a unui proiect depus conform Legii 69.

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Florin Briaur, administratorul special al Politehnicii Iași, s-a arătat surprins de acțiunea Primăriei. Briaur spune că știa că deconturile depuse la municipalitate pentru proiectul de anul trecut erau la verificat. Conducătorul lui Poli a recunoscut însă că sunt probleme.

„În 2025 noi am luat banii de la Primărie în aprilie, iar cheltuielile din perioada ianuarie – aprilie, pe care le-am făcut pentru a lua licența pentru Superliga sunt, din câte am înțeles, considerate neeligibile. Așteptăm să ni se spună suma pe care trebuie să o plătim, sumă provenită din banii plătiți la stat si la salarii care nu sunt considerați eligibili”, a declarat Florin Briaur.

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Briaur a mai spus că până la finalul săptămânii se va ști viitorul clubului. Conform administratorulul clubului, Poli are nevoie de circa 2 milioane de euro pentru a se înscrie în ediția 2026-2027 a Ligii a 2-a de fotbal. În cele două milioane de euro sunt incluși și banii pe care Politehnica anticipează că va trebui să-i returneze Primăriei Iași.

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Dacă va lichida restanțele amintite, Poli Iași va avea dreptul să solicite finanțare și în acest an de la municipalitatea locală. Conform unor surse, Consiliul Local Iași e de acord să susțină cu două milioane de euro Politehnica în 2026. Pentru a stinge datoriile de două milioane de euro, Poli poartă discuții cu un grup de firme din țările arabe.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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