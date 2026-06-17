Primăria îngroapă un club de tradiție din fotbalul românesc. Falimentul bate la ușă!

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Aflată aproape de faliment, Politehnica Iași a primit în această săptămână o nouă lovitură. Clubul cu o istorie de 81 de ani, care nu știe dacă se va înscrie în Liga 2 de fotbal, din cauza problemelor financiare, a fost dat în judecată de Primăria Municipiului Iași!

Poli Iași, dată în judecată de Primărie pentru restituirea sumelor primite de la bugetul local

Conform surselor FANATIK, În primăvara anului trecut, gruparea din Copou a încasat peste un milion de euro de la Primăria celui de-al treilea oraș al țării ca urmare a unui proiect depus conform Legii 69.

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Florin Briaur, administratorul special al Politehnicii Iași, s-a arătat surprins de acțiunea Primăriei. Briaur spune că știa că deconturile depuse la municipalitate pentru proiectul de anul trecut erau la verificat. Conducătorul lui Poli a recunoscut însă că sunt probleme.

„În 2025 noi am luat banii de la Primărie în aprilie, iar cheltuielile din perioada ianuarie – aprilie, pe care le-am făcut pentru a lua licența pentru Superliga sunt, din câte am înțeles, considerate neeligibile. Așteptăm să ni se spună suma pe care trebuie să o plătim, sumă provenită din banii plătiți la stat si la salarii care nu sunt considerați eligibili”, a declarat Florin Briaur.

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Săptămâna decisivă pentru Politehnica Iași

Briaur a mai spus că până la finalul săptămânii se va ști viitorul clubului. În cele două milioane de euro sunt incluși și banii pe care Politehnica anticipează că va trebui să-i returneze Primăriei Iași.

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Dacă va lichida restanțele amintite, Poli Iași va avea dreptul să solicite finanțare și în acest an de la municipalitatea locală. Conform unor surse, Consiliul Local Iași e de acord să susțină cu două milioane de euro Politehnica în 2026. Pentru a stinge datoriile de două milioane de euro, Poli poartă discuții cu un grup de firme din țările arabe.