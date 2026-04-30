Primăria Municipiului București repară în sfârșit Arena Națională! Care este suma alocată

Gabriel-Alexandru Ioniță
30.04.2026 | 19:24
Foto: Sport Pictures
Primăria Municipiului București a decis în sfârșit să aloce bani pentru reparații la Arena Națională. Deja de câțiva ani buni, cel mai mare stadion al țării a început să se degradeze semnificativ de la an la an. Cele mai bune exemple în acest sens sunt constituite în primul rând de acoperișul care ar trebui să fie retractabil, dar nu mai are această utilizare de câțiva ani buni, dar și de celebrul „cub”, tabela arenei, care prezintă probleme mari de afișare din cauza unor LED-uri arse, elocvent din acest punct de vedere fiind episodul petrecut recent, atunci când s-a dorit omagierea regretatului Mircea Lucescu la un meci, dar s-a ajuns până la urmă la un moment rușinos, întrucât chipul legendarului antrenor nu a putut fi redat în întregime din cauza problemei respective.

Primăria Municipiului București a alocat o sumă importantă pentru reparații la Arena Națională

Încă de pe vremea administrației precedente, conduse din funcția de primar general de Nicușor Dan, actualul președinte al României, PMB a făcut anumite promisiuni în sensul rezolvării problemelor de la Arena Națională. În cele din urmă totul a rămas doar la stadiul de proiect. Acum însă, noua administrație, cea a lui Ciprian Ciucu, a făcut deja un pas concret în această direcție.

În cursul zilei de joi, 30 aprilie, a fost dezbătut proiectul pentru stabilirea bugetului PMB pentru anul în curs. Astfel, s-a stabilit ca acesta să fie 12.9 miliarde de lei. Din acești bani, suma de 3.1 milioane de lei (aproximativ 600.000 de euro) a fost alocată pentru reparații la Arena Națională, informează gsp.ro. Astfel, 300.000 de lei vor fi distribuiți în primă fază pentru realizarea unui studiu de fezabilitate în cadrul unui proiect de accesibilizare a parcării subterane de la stadion.

Ce a declarat primarul general Ciprian Ciucu

De asemenea, 408.000 de lei vor merge către obținerea unei licențe de tip software pentru zona de ticketing, astfel încât accesul spectatorilor la meciuri să fie făcut mai ușor prin sistemul de turnicheți existent deja. În plus, suma de 500.000 de lei va fi folosită pentru repararea tabelei electronice. Nu în ultimul rând, aproximativ două milioane de lei vor fi direcționate către reparații în zonele cheie cele mai degradate în prezent la Arena Națională, cum ar fi de exemplu acoperișul din zona oficială, care de curând a dat semne clare că cedează din ce în ce mai des în condiții de presiune, adică atunci când plouă abundent.

„Arena Națională s-a degradat și am alocat și aici ceva bani. Cubul nu mai funcționează. E stricat. Și mai sunt și alte reparații necesare. Am emis deja autorizații de construire”, a spus primarul general Ciprian Ciucu cu această ocazie, conform sursei citate anterior.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
