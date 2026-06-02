Primăria orașului Buzău, la un pas de blocaj după demisia lui Constantin Toma din funcțiile deținute în PSD. Reacția exclusivă a edilului: „Am o situație ciudată”

ADVERTISEMENT

Constantin Toma și-a dat demisia din funcția de președinte al organizației municipale PSD și de prim-vicepreședinte al organizației județene PSD. Gestul primarului orașului Buzău vine la o lună după ce s-a arătat nemulțumit de decizia partidului său de a da jos guvernul condus de Bolojan, premier pe care l-a susținut public în contradicție cu linia social-democraților. FANATIK a stat de vorbă cu Constantin Toma la scurtă vreme după ce a renunțat la cele două funcții și ne-a dezvăluit că se află într-o situație bizară: nimeni din cadrul Consiliului Local pare să nu îl mai sprijine. Edilul ne-a spus că speră ca lucrurile să se îndrepte pe viitor.

Constantin Toma, reacție exclusivă după ce a renunțat la două funcții din cadrul PSD Buzău

Constantin Toma a spus că ai săi colegi din PSD au votat împotriva unui proiect inițiat de el, lucru care nu i s-a întâmplat în cei zece ani de când e în fruntea orașului Buzău. Toma, o voce critică la adresa lui Sorin Grindeanu și a fostului lider PSD, Marcel Ciolacu, ne-a spus și care e proiectul împotriva căruia au votat social-democrații, dar și de ce se află într-o situație ingrată. Se pare că nici useriștii și peneliștii nu îi oferă susținere, deși l-a sprijinit public pe Ilie Bolojan.

ADVERTISEMENT

„Trebuiau să se lege de ceva, au primit temă să voteze împotrivă. E prima dată când se întâmplă acest lucru în ultimii 10 ani, pentru că, întâmplător, am fost ales exact acum 10 ani, pe 5 iunie 2016, iar ultimul proiect a fost despre alocarea unui milion de euro pentru refacerea unei străzi istorice, se numește Cuza Vodă, care leagă Piața Dacia de Piața Centrală, în zona Bazar pentru a face Buzăul mai atractiv. E un proiect propus de mai mulți ani.

L-am tot amânat pentru că au apărut de fiecare dată alte priorități. Am făcut economii la un alt proiect de vreo 2,5 milioane de euro, am alocat un milion de euro pentru a lua acest credit. Trebuie spus că gradul de îndatorare al Primăriei Buzău este de 16%, deci avem capacitatea de a ne împrumuta, iar diferența de bani era pentru un proiect european, e vorba de Centrul pentru Aport Voluntar. Investiția e aproape gata, dar n-are branșamente, pentru că pe fonduri europene nu se mai dau bani și pe branșamente și căi de acces”, a dezvăluit Toma, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Primarul Buzăului, într-o situație ingrată: nici PNL și nici USR nu îl sprijină în consiliu

Primarul Buzăului nu a renunțat și la funcția de membru simplu al PSD. Potrivit legii, dacă ar face și acest ultim pas și-ar pierde automat mandatul de primar și ar trebui refăcute alegerile. Toma a declarat că a vrut să tragă un semnal de alarmă că funcțiile publice trebuie tratate cu responsabilitate pentru comunitățile care sunt manageriate, dincolo de războaiele politice.

ADVERTISEMENT

„În momentul ăsta am o situație ciudată. Sper să nu se întâmple să existe opoziție și la viitoarele proiecte pe care le voi iniția. Eu îl sprijin pe Bolojan și la Buzău sunt foarte răi și peneliștii și useriștii. De AUR nu mai vorbesc, SOS, toată lumea votează împotrivă, ceea ce nu e bine, pentru buzoieni spun. Decizia mea am vrut să fie un semnal pentru faptul că trebuie să ne purtăm responsabil pentru comunitatea din Buzău”, ne-a mai spus Toma.

ADVERTISEMENT

Relația cu Sorin Grindeanu, mai rece ca gheața

Întrebat dacă a discutat cu în ultima lună, din momentul în care l-a criticat pentru că a dat jos guvernul Bolojan, votând o , edilul ne-a zis că relația dintre cei doi e pe linie moartă: „Nu am discutat cu nimeni din fruntea partidului în ideea de a avea un dialog. Nu m-a contactat nimeni”.