Primăria Sectorului 1 i-a abandonat în noroi, oamenii răspund cu umor amar: „Ambulanţa? Pompieri? Atenție! Se termină asfaltul! Drum greu practicabil!” FOTO

ADVERTISEMENT

FANATIK v-a prezentat la începutul acestei săptămâni drama unei comunităţi din nordul Bucureştiului, căreia primăria celui mai bogat sector îi refuză practic dreptul la condiţii minime de civilizaţie. Deşi greu de imaginat o astfel de situaţie în 2026, oamenii de de la nord de strada Jandarmeriei nu au parte de iluminat public sau canalizare, iar drumul zilnic spre casă îl fac pe o şosea desfundată şi cu gropi atât de adânci încât le bagă lunar maşinile în service.

„Drum impracticabil. Primăriei Sector 1. Gropi. Noroi. Umilinţă!”

Oamenii de aici au pierdut şirul plângerilor şi sesizărilor pe care le-au făcut către Primăria Sectorului 1, condusă în momentul de faţă de liberalul George Tuţă. Atunci când petiţiile lor nu au fost ignorate, răspunsurile le-au dat doar speranţe iluzorii, care nu s-au împlinit niciodată. În consecinţă, locuitorii din acest perimetru al străzilor străzilor Piscul Rusului şi Berivoiul Mare au reacţionat la nepăsarea autorităţilor. Este un manifest tragi-comic, o satiră la adresa autorităţilor şi un avertisment pentru cei care se aventurează în această zonă unde şoselele au aspect selenar.

ADVERTISEMENT

De-o parte şi de alta a spre locurile de muncă şi înapoi, oamenii au pus panouri care atrag atenţia asupra problemelor cotidiene cu care se confruntă. Primul banner care te întâmpină o dată cu primele gropi care atentează la suspensiile maşinii este unul care te pune în gardă că aici, orice urgenţă ai avea, este mai greu de gestionat decât în oricare altă parte a Capitalei: „Ambulanţa? Pompieri? Atenție! Se termină asfaltul! Drum greu practicabil! Capitală europeană? 2026”. Următorul banner cuprinde toată revolta acumulată în ei de oamenii de aici: „Drum impracticabil. Primăriei Sector 1. Gropi. Noroi. Umilinţă!”. Deşi autorităţile cunosc de ani de zile situaţia de aici, nu au mişcat un deget pentru a le face locuitorilor viaţa mai uşoară. Asta deşi într-un răspuns oficial dat în 2023 Primăria Sectorului 1 îşi luase angajamentul de a le rezolva problemele.

Primăria Sectorului 1 promitea în 2023 că va remedia situaţia în cel mai scurt timp posibil

„Asfaltarea, reabilitarea și modernizarea străzilor din această zonă administrativă reprezintă o prioritate pentru actuala administrație a Sectorului 1. Este inacceptabil ca în secolul XXI, într-o capitală din Uniunea Europeană, să mai existe artere în care locuitorii să nu aibă acces la standarde minime de civilizație: apă, asfalt, canal, etc.

ADVERTISEMENT

Iată de ce, în cel mai scurt timp posibil, vom remedia această situație și vom face toate investițiile necesare pentru ca aceste artere neglijate ani la rând de fostele administrații ale Sectorului 1 să fie reabilitate și modernizate”, transmitea la vremea respectivă primăria de sector.

ADVERTISEMENT

„Vieţile noastre contează mai puţin? În caz de urgenţă medicală? În caz de incendiu?”

Nu doar că nu s-a întâmplat nimic, dar gropile s-au adâncit, iar accesul în zonă din ce în ce mai dificil. „Vieţile noastre contează mai puţin? În caz de urgenţă medicală? În caz de incendiu?”, este un alt banner, inspirat dintr-o realitate brutală. În această iarnă, din cauza nămeţilor, o ambulanţă care a fost solicitată pentru preluarea unui bolnav a rămas în troiene şi abia într-o astfel de situaţie au venit utilajele de deszăpezire.

A fost sesizată inclusiv , care a anunţat în răspunsul său că, legat de această speţă, a iniţiat o procedură împotriva României pentru „nepunerea în aplicare pe deplin a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale”. Directiva solicită statelor membre să se asigure că toate aglomerările cu o populaţie de peste 2.000 de locuitori colectează şi tratează în mod corespunzător apele lor urbane reziduale, dar pentru locuitorii din această zonă a cartierului Pădurea Băneasa a avea canalizare şi acces la apă curentă este un vis la care nici nu mai speră. „Am fi vrut măcar o întreţinere decentă, ca să putem circula pe aici, să se pună pietriş”, ne spuneau ei.

ADVERTISEMENT

Între timp, soarele începutului de primăvară a început să usuce noroiul de Piscul Rusului, dar gropile rămân la fel de adânci ca promisiunile autorităţilor. Până când cineva de la primăria de sector condusă de liberalul George Tuţă va venii să vadă cu ochii lui cum arată în 2026 o parte dintr-o capitală europeană, aceste bannere rămân semnul că aici locuiesc oameni care speră să aibă la un moment dat parte de un drum normal spre casă.