Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de parcare din București și ce se întâmplă cu șoferii. Exclusiv

Primăria sectorului 2 a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, motivul pentru care au dispărut, peste noapte, sute de locuri de parcare din zona Mihai Bravu.

În urmă cu câteva zile, una din persoanele afectate de desființarea locurilor de parcare spunând că locuitorii din zona Mihai Bravu 107-119 nu au primit nicio informare din partea autorităților în legătură cu parcările.

Mai mulți bucureșteni care stau în sectorul 2 au cerut explicații din partea polițiștilor, mulți dintre ei trezindu-se cu avertismente sau amenzi pe parbriz. Cetățenii cred că la mijloc ar fi un proiect finanțat din bani europeni, de construire a unor piste pentru bicicliști. Care este, însă, adevărul?

Primăria sectorului 2 a oferit explicații, pentru FANATIK, motivând ce a stat la baza hotărârii de a desființa 300 de locuri de parcare. au declarat că ideea nu le-a aparținut lor, ci doar au respectat o directivă care a venit de la Poliția Municipiului București – Brigada Rutieră. Potrivit răspunsului primit de la autorități, Brigada Rutieră își dorește creșterea gradului de siguranță a traficului pietonal.

Ce susține instituția condusă de Rareș Hopincă

„Locurile de parcare de reședință amplasate pe trotuarul din Șoseaua Mihai Bravu, pe tronsonul cuprins între Strada Vatra Luminoasă și Șoseaua Iancului, au fost dezafectate ca urmare a solicitării Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Brigada Rutieră, nu prin decizia unilaterală a Primăriei Sectorului 2.

Solicitările respective sunt consemnate în adresele nr. 2270868/SSR/BS/20.10.2022 și nr. 2264613/SSR/BS/17.02.2022, și reprezintă baza legală și administrativă pentru măsurile aplicate.

Motivația Brigăzii Rutiere, exprimată în aceste documente, a fost creșterea gradului de siguranță a traficului pietonal, în contextul în care trotuarele respective erau afectate de parcarea vehiculelor, impactând astfel circulația pietonilor.

Locurile de parcare au fost suspendate începând cu data de 19.02.2024, în urma lucrărilor de reabilitare efectuate de Compania Municipală Termoenergetica București, în baza Autorizației de Construire nr. 217/132441/11.08.2023, emisă de Primăria Municipiului București. Ulterior, în data de 07.10.2024, contractele de închiriere pentru aceste locuri au fost reziliate în mod legal, în concordanță cu notificările primite de la Brigada Rutieră”, a transmis Primăria Sectorului 2, pentru FANATIK.

Instituția condusă de (PSD) a negat, totodată, că locuitorii din zona unde au dispărut locurile de parcare nu au fost informați în legătură cu acțiunile desfășurate: „În ceea ce privește afirmațiile potrivit cărora cetățenii nu ar fi fost informați, precizăm că notificările de suspendare și de reziliere a contractelor au fost transmise în termen legal persoanelor vizate”.

„În prezent, Primăria Sectorului 2, prin Direcția Mobilitate Urbană Compartimentul Parcări și Sistematizare Rutieră, depune eforturi constante pentru identificarea de spații suplimentare destinate parcării, în scopul compensării locurilor dezafectate și sprijinirii locuitorilor sectorului”, ne-a mai transmis Primăria Sectorului 2.

Locuitorii din sectorul 2 spun că locurile de parcare nu încurcau pietonii

Locuitoarea din sectorul 2 care ne-a semnalat problema parcărilor susține, în schimb, că acele locuri nu încurcau cu nimic pietonii, că aveau spațiu suficient de deplasare. „Ei au desființat 300 de locuri și erau pe lateralul drumului, paralel cu bordura, vreo 20 de locuri, pe care și pe alea le-au diminuat, lipind niște indicatoare de începere și sfârșire a parcării. Să zicem că era o distanță de 300 de metri și ei au venit și au băgat indicatori, așa, printre pomi.

Mulți oameni au fost debusolați, ne-au dat și amenzi. Unii, care au avut posibilitatea să le ducă prin alte sectoare, au mers și le-au dus la mame, la soacre, alții nu au putut. Sunt și persoane cu dizabilități, vorbim de zona Mihai Bravu, cu blocuri de 10 etaje, cu sute de locatari. Efectiv, stai la pândă și vânezi locul”, ne-a spus recent Laura Vrabie, una din persoanele afectate din zona Mihai Bravu.