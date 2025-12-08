Primărie din Botoșani, moștenire de familie: tata, mama, apoi fiica. Fostul edil a fost săltat de DNA pentru luare de mită

ADVERTISEMENT

Amintim că pe data de 7 decembrie nu au fost numai alegeri pentru Primăria Capitalei, ci și pentru alte localități din țară. Astfel, s-a ajuns la o situație încredibilă într-o comună din județul Botoșani, după afișarea rezultatelor. O familie e la conducere de peste 20 de ani.

O familie conduce o primărie din Botoșani de peste 20 de ani

Alegerile de la primăria comunei Mihai Eminescu, din Botoșani, au fost câștigate de Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, fiica fostului edil Verginel Gireadă. Cel din urmă a fost nevoit să demisioneze din funcție în luna octombrie după ce a recunoscut că a luat mită.

ADVERTISEMENT

Andreea Alecu Gireadă a candidat din partea PSD și a câștigat cu 41,54%, adică 1.330 de voturi. În trecut, primăria a fost condusă și de mama acesteia, Aneta. Familia Gireadă se află în vârful instituției de mai bine de 20 de ani.

„Am format o echipă unităă și puternică împreună cu locuitprii comunei și am demonstrat că ne dorim același lucru – continuarea dezvoltării comunei Mihai Eminescu”, se arată în postarea noului edil ales.

ADVERTISEMENT

Fostul primar a recunoscut că a luat mită

Verginel Gireadă a fost într-un doar de ă. Acesta a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul în care este acuzat că a luat șpagă pentru a facilita adjudecarea unor contracte de achiziţii publice şi pentru a urgenta aprobarea unor plăţi, arată o informare DNA din 11 noiembrie.

ADVERTISEMENT

Acesta a condus primăria între anii 2004 și 2012 din partea PNL, iar în 2012 nu a mai candidat pentru că a devenit deputat PNL la Botoșani. Mai apoi, funcția a fost preluată de soția sa în perioada 2012-2020.

În comuna Mihai Eminescu au fost deschise șapte secții de votare. Alegătorii au avut de ales între Alecu-Gireadă Andreea-Cristina (PSD), Sigartău Ionuţ-Cristian (PNL), Onofrei Vasile (SOS), Toşcuţă Iulian (USR), Zmău Vasile-Cornel (POT), Buhă Florin-Daniel (AUR) şi independentul Ioan Purice. Rezultatul de duminică demonstrează influența pe care familia Gireadă o are în comună.