Primarii Boc și Viziteu, vaccinați cu lotul 2856 AstraZeneca. Edilul Bacăului, confirmat ulterior cu Covid

Primarii municipiilor Cluj Napoca și Bacău, Emil Boc și Lucian Stanciu-Viziteu, se numără printre românii vaccinați cu lotul ABV 2856 de la AstraZeneca, cel care a fost retras temporar din campania de imunizare în țara noastră.

Ambii edili spun că se simt bine în acest moment. Boc recunoaște că nu a resimțit decât o mică răceală, pe care o cataloghează ca pe un ”simptom pe care l-a avut în copilărie la vaccinare”.

În ceea ce-l privește pe primarul din Bacău, acesta nu a avut nici el simptome majore, însă a avut parte de o mare surpriză: a fost confirmat cu Covid-19 după imunizare.

Primarii din Cluj Napoca și Bacău, Viziteu și Boc, vaccinați cu ser AstraZeneca din lotul cu probleme

Lucian Stanciu-Viziteu a fost imunizat cu AstraZeneca din lotul 2856, cel retras de autorități pentru o perioadă. Pe pagina sa de Facebook, edilul liniștește populația și spune că nu a avut reacții severe.

”La începutul lunii martie m-am imunizat și eu cu vaccinul Astra-Zeneca din acest lot, de azi suspendat. Nu am avut efecte secundare majore. La fel ca mine, alte mii de români s-au imunizat cu vaccinul din acest lot și nici la ei nu există efecte secundare negative majore!

Chiar și așa cred că este binevenită această măsură generată din dorința de precauție maximă. Cu această ocazie, le cer liderilor tuturor partidelor politice să nu transforme o situație de sănătate publică într-o ocazie de a câștiga puncte politice. Sănătatea românilor este mai importantă decât orice”, scrie pe Facebook Lucian Stanciu Viziteu.

Ulterior, într-o declarație pentru News.ro, primarul a dezvăluit că, la scurt timp după ce i-a fost administrat serul, a fost confirmat cu infecţie cu coronavirus, el fiind deja, vineri, în a doua zi de izolare la domiciliu.

”În preajma vaccinului m-am şi infectat. Cum au stat lucrurile? M-am vaccinat întâi, am avut semne specifice vaccinului, mi-am revenit, apoi la una două zile am început să am semnele bolii şi am fost confirmat.

Nu ştiu când m-am infectat, poate înainte cu puţin timp de a face vaccinul, sau după aceea, ori chiar în ziua vaccinării. … Acum sunt în a noua zi de izolare. Mi a fost şi mai rău, dar acum sunt bine şi aştept să revin la Primărie să fac treabă”, a declarat primarul pentru sursa citată.

Care e starea lui Emil Boc după vaccinul AstraZeneca

Tot vineri, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, a anunțat că s-a vaccinat cu AstraZeneca, chiar cu lotul problematic, dar a ținut să precizeze că se simte bine. După imunizare, edilul nu a avut probleme majore, în afară de o mică răceală.

”M-am vaccinat cu lotul acela. Am verificat joi seara, după ce am auzit informația. Am reținut lotul 2856 și m-am uitat pe certificat.

Nu am avut nimic mai mult decât simptomele obișnuite ale unei răceli, sau perioada pe care am avut-o în copilărie, cu vaccinările de atunci.

Viața merge înainte. Eu am încredere în Uniunea Europeană și sunt convins că deciziile vor fi luate în consecință, ținând cont de interesul sănătății. Eu am încredere E foarte bine că acel lot a fost pus sub observație. Asta nu înseamnă că vaccinarea cu celelalte loturi”, a spus, vineri, Boc pentru Știri de Cluj.