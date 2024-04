Primărița unei comune din Mehedinți, acuzată că a bătut un bărbat pentru că i-a spus că nu o votează

Primarul comunei Greci din județul Mehedinți, Aurelia Moșoarcă, este acuzată că l-ar fi bătut pe un bărbat din comună, după ce acesta i-ar fi spus că nu-i va da votul la alegerile locale.

Nu o votează și nu a votat-o niciodată

Aurelia Moșoarcă, primarul ( ) din comuna Greci (județul Mehedinți) este acuzată că ar fi bătut un cetățean din comună, un bărbat în vârstă de 68 de ani, pentru că acesta i-ar fi declarat că nu o votează.

ADVERTISEMENT

„Pe data de 1 aprilie, fratele meu m-a sunat că este bătut de primăriță, alături de alte două persoane. A venit Salvarea, l-au dus la spital. Are o gaură în cap, îl doare tot corpul. El nu are familie. Doar pe mine mă are.

El a spus în față: că nu o votează și nu a votat-o niciodată. Fratele meu trecea pe drum și toți trei l-au bătut groaznic. Ei erau cu mașina primăriei. Fratele meu a mai fost bătut în 2007 de doamna Moșoarcă, din cauza unor bani de la APIA”, a declarat sora victimei, potrivit .

ADVERTISEMENT

Internat cu multiple traumatisme

Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean din , unde a rămas internat peste noapte. Potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului, victima prezenta „un traumatism cranio-facial, traumatism de coloană lombară, traumatism pe membru superior și inferior drept”, fiind internată la secția de chirurgie.

„La data de 01 aprilie a.c., ora 22.45, Poliția orașului Strehaia a fost sesizată de un bărbat de 68 de ani cu privire la faptul că ar fi fost agresat de trei persoane, în timp ce se afla pe drumul public. Din cercetările efectuate polițiștii au stabilit că apelantul, în timp ce se afla pe drumul public, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresat de doi bărbați de 45, respectiv 56 de ani și o femeie de 53 de ani.Persoana vătămată a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, a informat IPJ Mehedinți.

ADVERTISEMENT

De partea sa, primărița Aurelia Moșoarcă a declarat că nu a lovit pe nimeni și că nu a fost nici un conflict. „Nu a existat nici un conflict. Nu știu despre ce vorbiți. Nu am lovit pe nimeni”, a spus Moșoarcă, care se află la al doilea mandat la Primăria Greci.