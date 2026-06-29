Primarul acuzat că și-a forțat fotbaliștii să facă blat se apără: „Să nu ne uităm la vorbele unui jucător frustrat!”

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Un nou scandal legat de blaturi a acaparat fotbalul românesc. Totul s-a petrecut în eșaloanele inferioare, unde Talna Orașu Nou a întors rezultatul din „dubla” cu ACS Barcău Nușfalău pentru promovarea în Liga 3. Conducerea echipei victorioase a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK în urma acuzelor primite chiar de la proprii jucători în legătură cu un aranjament.

Conducerea clubului Talna Orașu Nou contestă scenariul unui blat în barajul de promovare în Liga 3

, iar un astfel de exemplu a fost cel între Talna Orașu Nou și ACS Barcău Nușfalău. După 3-4, în tur, Talna Orașu Nou a răsturnat soarta promovării impunându-se cu 5-3 în deplasare. Ceea ce a urmat a depășit orice așteptări, întrucât .

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Dar s-a mers și mai departe de atât, mai ales după ce , de fapt, iar la mijloc erau puși la bătaie 12.000.000 de euro. Tot FANATIK a discutat și cu reprezentanți din conducerea formației de eșalon inferior. Mailat Gavril, primarul din Orașu Nou, a transmis că acuzațiile jucătorului nu sunt adevărate.

„Eu am spus așa ceva că de unde dăm banii înapoi? Așa a spus portarul. Înseamnă că munca de 10 ani cât am lucrat pentru această echipă dau cu piciorul la ea? Sau cum gândiți dumneavoastră. E treaba lui ce a zis și pentru asta va răspunde și se va termina acest circ. Sunt instituții abilitate și o să fie în fața lor. Vă spun în mod foarte serios. Eu am alte informații față de el. Mi-au spus că vor veni să joace pentru această echipă dacă domnul Domnbrady nu mai vine.

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Aici este vorba despre o comunitate: 5% din bugetul local se poate aloca pentru sport, cultură și religie. Înseamnă că în fiecare an am acordat pentru echipa asta un buget echivalent 2-300 de metri de asfalt, adică în jur de 300.000 de lei. Deci cum să fiu de acord cu 12.000 de euro când echipa asta ne-a costat de 5 ori mai mult?!

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99% vom rămâne în Liga 3. Am câștigat campionatul și am ajuns în faza regională a Cupei României. S-au făcut niște calculce în cazul în care promovăm să stăm la masă cu cei din conducerea echipei și se vor face calcule. Vom vedea cu cât poate contribui primăria din bugetul echipei. Trebuie să discutăm cu AJF să vedem ce buget avem nevoie și să vedem pe ce jucători ne putem baza. Fără domnul portar. De fapt fără portar că el în fața mea nu mai este domn!”, a spus inițial edilul.

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Primarul din Orașu Nou îl face praf pe portarul echipei pentru acuzațiile lansate

Primarul și-a continuat discursul și nu a ezitat să îl pună la zid pe portarul echipei pentru acuzațiile lansate în spațiul public. Edilul a negat cu vehemență implicarea sau acceptarea din partea sa a unei înțelegeri cu echipa adversă.

„După meciul tur am căzut de acord ca domnul portar să nu joace, să nu cumva să cadă în păcat. Mă gândesc că de aici a plecat toată povestea asta. Nici Dumnezeu nu a făcut lumea într-o zi. Dar vom lămuri toată situația asta. Eu sunt religios și curator de biserică, cum să fac așa ceva? Eu sunt contra așa ceva, conduc o comunitate.

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Cum să mă uit eu în oglindă dacă am făcut așa ceva? Eu am venit la meci, am asistat la circul de la final, m-am ridicat, m-am urcat în mașină și am plecat. Nu am discutat cu nimeni din conducerea lui Nușfalău nici înainte nici după meci. Eu răspund doar la ce știu”, a mai spus Mailat Gavril, primarul din Orașu Nou, în exclusivitate pentru FANATIK.

Președintele echipei Talna Orașu Nou dă de pământ cu portarul echipei

Despre scandalul iscat a vorbit și Bute Pal, președintele echipei Talna Orașu Nou. El nu a ezitat să îl pună la zid, la rândul său, pe portarul echipei. „E foarte bine că m-ați sunat pentru că trebuie să ne apărăm și noi, nu să ne uităm la vorbele unui jucător frustrat. Mă apăr pentru că eu nu știu nimic din ce a zis el acolo, de unde a scos el bani și așa mai departe. L-a mai băgat și pe domnul primar. Cine a discutat cu cei din conducerea lui Nușfalău?

După meciul tur le-am spus jucătorilor că trebuie să intre pe teren și să câștigăm. Puteți să îi întrebați. Nu a fost nimic de vorbit. Am ieșit învinși, cu niște greșeli de portar. De aici au apărut niște suspiciuni că s-a umblat la portarul Dombrady Balazs. Colegii lui au venit și au spus: Ăștia nu cumva au vândut meciul?!”, și-a început el reacția pentru FANATIK.

Bute Pal, președintele echipei Talna Orașu Nou, ripostează: „E doar frustrarea unui jucător!”

Bute Pal și-a continuat discursul dezaprobator față de acuzațiile portarului Balzs Dombrady. El a subliniat cât se poate de clar că echipa lui nu se pretează niciodată la blaturi cu alte formații. „I-am scris antrenorului și l-am întrebat: Tu ai auzit ceva? Și mi-a confirmat că a auzit că cei trei jucători au vândut meciul. Eu nu cred că în fotbal se mai întâmplă așa ceva. Trebuie să vii cu dovezi. Să vedem acum dacă vom continua la Liga 3. Avem nevoie cam de 300.000 de euro. Să vedem și ce sponsori vor veni. Domnul primar își dorește că e ultimul mandat și are o vârstă. Poate facem o fuziune.

Noi cum să vindem meciul dacă am câștigat?! Ei ne bat pe noi acasă, deci ce pretenții să avem în deplasare? Localnicii au început să înjure și nici n-am mers în vestiar, chiar nu știu ce a fost acolo că a intrat nu știu cine și ce le-a spus lor. Vor avea primă pentru promovare. E doar frustrarea unui jucător. Ce a auzit el? Întrebați și pe ceilalți jucători. Eu nu știu alți jucători care nu vor să mai joace la noi. Eu conduc echipa asta de 24 de ani și nu am făcut niciodată așa ceva. Mereu am fost acolo în față pe primele locuri. Noi am ieșit cu capul sus de la acest baraj și nici măcar nu mi-a trecut prin cap că am putea să câștigăm la Nușfalău acasă după ce am pierdut meciul tur.

Dombrady e doar răutăcios. Au fost niște dificultăți cu banii pentru că bugetul a apărut abia prin mai. Îi instiga și pe băieți că nu erau cu banii la zi. Sunt niște proceduri financiare, nu se pot scoate banii cu sacul. Repet, e doar frustrare. Noi mergem mai departe și nu îmi plac lucrurile astea. Noi nu facem blaturi. A fost denigrată imaginea unei întregi comunități. Orice poate spune orice, asta nu înseamnă că e adevărat. Oare spune adevărul?”, a mai spus Bute Pal în exclusivitate pentru FANATIK.