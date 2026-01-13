Primarul ajunge la închisoare din cauza finanțării clubului sportiv local! Are de ispășit o pedeapsă de 4 ani

ADVERTISEMENT

După un proces care a durat aproximativ 4 ani a venit soluția. Liviu Cristian Negoiță este primarul care ajunge la închisoare din cauza finanțării clubului sportiv local. Politicianul de 57 de ani nu s-a predat autorităților.

Edilul încarcerat în urma unor plăți către clubul din oraș

Liviu Cristian Negoiță este edilul din orașul Cernavodă care a fost cercetat ani la rând pentru fapte ilicite. Procurorii au aflat că ar fi făcut 33 de plăți către clubul din localitate. Banii au ajuns către Asociația Axiopolis Cernavodă.

Formația a intrat în faliment în urmă cu 4 ani. Finanțarea de către primar a avut loc în perioada aprilie 2017 – august 2019. În acest interval au fost aprobate mai multe transferuri considerate ilegale către clubul sportiv.

Anchetatorii care au lucrat la cazul politicianului spun că este vorba de un prejudiciu major. Mai exact, se ridică la suma de 9.307.790 de lei, echivalentul a aproximativ 1,9 milioane de euro. Ca urmare a acestor nereguli a fost cercetat și .

Va sta în spatele gratiilor în următorii 4 ani, pedeapsa fiind una definitivă, deși primarul făcuse apel. La auzul veștii că are de executat această condamnare pentru abuz în serviciu Liviu Cristian Negoiță a luat o decizie neașteptată.

„Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva sentinţei penale nr. 77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7594/118/2022, ca nefondat.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul Negoiţă Liviu Cristian la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă.

Pronunțată, după redactare, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 13 ianuarie 2026”, arată .

Primarul, adus la penitenciar cu mandat

Liviu Cristian Negoiță a fost informat de decizia luată de Curtea de Apel Constanța, însă nu s-a predat autorităților. Pentru găsirea primarului a fost nevoie să se pună în aplicare mandatul de aducere, prevăzut în Codul de Procedură Penală.

Oamenii legii l-au căutat pe mai multe ore. În cele din urmă l-au localizat în jurul orei 17:50. Surse judiciare au indicat că politicianul a fost preluat de o escortă. Ulterior, a fost transportat la închisoare, unde va sta în următorii ani.

Urmează să ispășească pedeapsa de abuz în serviciu în formă continuată la Penitenciarul Poarta Albă, aflat în localitatea cu același nume, din județul Constanța.

„În cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă, cu sprijinul polițiștilor Unității Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, au identificat un bărbat, de 57 de ani.

Pe numele lui Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată.

Persoana în cauză a fost escortată și încarcerată în Penitenciarul Poarta Albă”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.