Primarul ales al Ploieștiului crede în șansele Elenei Lasconi: ”Poate fi un candidat puternic”

Mihai Polițeanu a câștigat primăria Ploieștiului ca independent în urma alegerilor locale din 9 iunie. Ales deputat pe listele Alianţei USR PLUS, Polițeanu a fost membru USR până în octombrie 2022.

Primarul ales al Ploieștiului crede în șansele Elenei Lasconi

Elena Lasconi, proaspăt aleasă președintă a USR, poate fi un candidat puternic la alegerile prezidențiale.

„Da. O privesc cu simpatie şi văd că are tracțiune şi poate fi un candidat puternic. Miza pentru doamna Lasconi este să intre în turul doi, aceasta este marea provocare pe care o are Elena Lasconi, pe care o are USR.

Până la urmă, eu am câștigat din postura de independent, de underdog (candidat cu șanse mici n. r.), alegerile pentru Primăria Ploiești. Deci se poate.

Pe de altă parte, față de 2019, președintele în funcție nu mai candidează. Orice președinte în funcție are un avantaj de notorietate și de exercițiu al puterii, acum toată lumea este egală din acest punct de vedere.

Candidații nu mi se par formidabili din punct de vedere al charismei, al discursului public, al proiectelor, deci eu zic că doamna Lasconi are șanse”, a declarat la Prima TV.

Deputatul a mai fost întrebat și dacă Mircea Geoană poate fi perceput ca un independent veritabil. Acesta a replicat că secretarul general adjunct al NATO nu e „cel mai rău” candidat, raportat la celelalte opțiuni pentru Cotroceni.

„E o discuție complicată. În ultimii ani, a făcut pași, din punct de vedere public, de a se depărta de problemele meschine ale lumii politice din România.

Da, are o alură de candidat independent, dar știm cu toții trecutul lui de președinte al PSD, cel mai longeviv președinte al PSD. Pe de altă parte, când mă uit la celelalte opțiuni, nu este cel mai rău.

Dintre toți candidații, pe doamna Lasconi și pe domnul Geoană îi privesc cu simpatie și urmăresc ceea ce fac”, a adăugat Mihai Poliţeanu.