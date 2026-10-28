Primarul Bistriței nu se sperie de FCSB: „Ne gândim la victorie, abia așteptăm!”

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Joi, 29 octombrie, de la 21:30, , în al doilea meci din Cupa României Betano. Gabriel Lazany (52 ani), primarul municipiului Bistrița, a vorbit despre importanța duelului cu echipa patronată de Gigi Becali (68 ani), dar și despre investițiile pe care le-a făcut pentru sportul din Bistrița Năsăud.

Gloria Bistrița – FCSB va fi sold-out

FCSB se va deplasa la Bistrița pentru al doilea meci din grupa Cupei României. Roș-albaștrii însă nu vor întâlni un adversar care dorește doar să facă act de prezență. Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a afirmat că echipa condusă de Sebastian Moga își propune să obțină cele 3 puncte în partida cu vedetele lui Laurențiu Reghecampf. În acest sens, pentru a-și realiza obiectivul, .

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„Întotdeauna meciurile astea mari sunt așteptate. Asta am simțit și din faptul că biletele s-au vândut imediat, suntem sold-out. Este un meci care va plăcea bistrițenilor, abia așteptăm. Noi întotdeauna ne gândim la victorie. Când începe meciul, ne gândim la victorie. Nu pornim din start ca învinși. Sigur, FCSB este o echipă mare, cu pretenții, dar ne dorim ca echipa să joace, să pună suflet și să se vadă, chiar dacă vom fi învinși, că am jucat cu dăruire. Asta e cel mai important.

Eu, de când eram mic, mergeam pe stadion cu tatăl meu la fiecare meci. Pe vremea aceea, marele rival al Gloriei era UTA Arad. Era o rivalitate pentru promovare: ori UTA, ori Bistrița. Era o bătălie continuă. Cea mai frumoasă amintire, cum au toți bistrițenii, a fost meciul cu Fiorentina. Dar eu, ca tânăr, am fost sportiv, am fost jucător de handbal”, a declarat Gabriel Lazany, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Gloria Bistrița, în căutarea unui susținător privat

Sportul este o prioritate pentru Gabriel Lazany, după cum a afirmat chiar el. Peste 2.000 de copii sunt legitimați la clubul Gloria Bistrița, care are în prezent 20 de secții. În prezent, edilul încearcă să găsească o soluție și pentru echipa de fotbal care activează în Liga 2. A mărturisit că bugetul actual de 2 milioane de euro, care vine de la Consiliul Județean și Primărie, nu este suficient și că este nevoie de un investitor privat care să facă posibilă promovarea în SuperLiga.

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„Consiliul Județean a început acum mai mulți ani proiectul Gloria Bistrița, l-a reînviat cu mai multe secții. În momentul de față avem 20 de secții și peste 2.000 de copii legitimați. Secția de fotbal cred că are cei mai mulți, apropiată de secția de handbal.

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Noi, din 2025, am intrat parteneri cu Consiliul Județean în susținerea clubului și, implicit, a echipei de fotbal. Acum suntem parteneri egali. Nu este ușor, în condițiile date, să supraviețuiești. Am reușit promovarea în Liga 2 anul trecut, ceea ce a fost o bucurie pentru bistrițeni. Bistrițenii și-au dorit să aibă o echipă de fotbal reprezentativă. Încercăm să mergem mai sus, dacă se poate, dar în momentul de față legislația nu ne permite să promovăm dacă nu avem un susținător privat care să aibă jumătate plus unu din acțiunile clubului. Dar lucrăm la treaba asta, căutăm. Trebuie să avem un sponsor mai mare, să aibă o participare mai mare. În momentul de față, bugetul este undeva la 2 milioane de euro. Pentru a merge mai sus, ca performanță, cred că trebuie dublat bugetul.

Clubul este public, 100% deținut de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Este în interesul nostru să găsim pe cineva. Noi finanțăm jumătate din bugetul public al clubului, iar clubul își împarte bugetul pe fiecare secție”, a mai spus Gabriel Lazany.

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De ce întârzie construcția noului stadionul de 12.000 de locuri la Bistrița

Meciul dintre Gloria Bistrița și FCSB se va juca pe Stadionul „Jean Pădureanu”, o arena veche, cu 8.000 de locuri. Însă, primarul Bistriței dorește ca orașul să aibă o arenă modernă, după ultimele norme UEFA, cu 12.000 de locuri. Doar că, deocamdată, mai multe contestații la Compania Națională de Investiții au întârziat construcția noului stadion.

„Avem și un proiect pentru un stadion nou, care, din păcate, tot este contestat la CNI. Este un stadion de aproximativ 12.000 de locuri, 4 stele UEFA. Chiar e nevoie la Bistrița de așa ceva. În momentul de față, echipa joacă pe fostul Stadion Municipal Jean Pădureanu. A intrat în posesia Primăriei Bistrița anul trecut, l-am achiziționat.

Cu siguranță, contestațiile se vor termina la un moment dat. Consiliul Județean, conform noilor prevederi legale, trebuie să contribuie cu 25% la această investiție. Chiar a contractat un credit. Finanțarea este asigurată integral. Nu ar avea de ce să nu meargă ca unsă treaba. Cu siguranță vor fi alte condiții. Toți bistrițenii așteaptă noul stadion”, a precizat Gabriel Lazany.