Primarul Capitalei, votat și de cetățenii UE! Ce trebuie să știe electoratul la alegerile locale 2025

Cetățenii UE pot vota în București la alegerile locale 2025. Află ce condiții trebuie îndeplinite, ce documente sunt necesare și cine poate fi trecut pe listele electorale.
Oana Bocskor
06.12.2025 | 11:54
Primarul Capitalei votat si de cetatenii UE Ce trebuie sa stie electoratul la alegerile locale 2025
Primarul Capitalei, votat și de cetățenii UE! Sursa foto: Colaj FANATIK
Cetățenii europeni care locuiesc în Capitală pot participa la alegerile locale din 2025. Pentru a vota, trebuie să respecte câteva condiții esențiale și să se înscrie în timp util pe listele electorale.

Cine poate vota în București la scrutinul din 7 decembrie?

Persoanele provenite din alte țări ale Uniunii Europene pot vota la scrutinul din 7 decembrie pentru desemnarea edilului Bucureștiului, cu condiția să fie înregistrate în Capitală ca rezidente sau cu adresă stabilită înainte de 7 iunie 2025.

Regulile care permit participarea la acest tip de alegeri au fost introduse prin actul adoptat de Consiliul UE în decembrie 1994, aplicabil de la 20 ianuarie 1995. În baza acestui cadru european, orice cetățean comunitar stabilit în România are posibilitatea de a vota și chiar de a candida, respectând aceleași criterii impuse locuitorilor țării.

Participarea se face exclusiv la secția corespunzătoare adresei de domiciliu sau reședință, iar persoanele înscrise pe listele complementare își pot exprima opțiunea electorală prezentând orice document oficial valabil care confirmă identitatea.

Ce documente sunt necesare pentru ca europenii stabiliți în Capitală să i-a parte la alegeri?

Alegătorii din statele membre ale Uniunii Europene care nu figurează pe listele speciale pot participa la vot dacă prezintă un act de identitate emis în țara de origine, împreună cu dovada locuirii pe teritoriul României. Alternativ, pot utiliza certificatul de înregistrare sau documentul care confirmă rezidența stabilă în România, situație în care sunt trecuți pe listele suplimentare.

Dacă un astfel de votant și-a schimbat domiciliul în Capitală după momentul în care datele au fost transmise secției de votare, acesta poate merge la urne la unitatea electorală care corespunde noii adrese. Pentru a face acest lucru, trebuie să prezinte un act de identitate valabil, alături de certificatul de înregistrare ce confirmă noua locație.

În lipsa acestuia, este acceptată cartea de rezidență permanentă sau permisul de ședere aferent vechii adrese, la care se adaugă o adeverință emisă de structura teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări ce confirmă actuala adresă. Toate documentele folosite pentru exercitarea dreptului de vot trebuie să fie valabile la data de 7 decembrie, fără excepție.

