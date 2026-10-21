Primarul care a adus finala Europa League la București rămâne sub control judiciar! Ce se întâmplă cu investițiile de la Arena Națională

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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, care a susținut candidatura Bucureștiului pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028, a primit o nouă lovitură în instanță. Tribunalul București a decis miercuri, 21 octombrie, să respingă contestația edilului împotriva prelungirii controlului judiciar. Decizia este definitivă. Ciucu este cercetat de DNA într-un dosar de luare de mită și va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile.

De ce a ajuns Ciprian Ciucu sub control judiciar. Acuzațiile procurorilor DNA

Procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar pe 18 iunie, pentru o perioadă de 60 de zile. Edilul este acuzat de luare de mită într-un dosar care vizează fapte petrecute în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

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Potrivit anchetatorilor, în campania electorală din noiembrie-decembrie 2025, acesta ar fi beneficiat de servicii de publicitate și consultanță electorală oferite de doi oameni de afaceri. În schimb, ar fi favorizat demersurile pentru obținerea unor documente urbanistice necesare unui proiect imobiliar din București. Ciucu respinge acuzațiile și susține că este nevinovat.

„Prin încheierea din data de 21.10.2026. Tribunalului BUCUREŞTI, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul-inculpat C.C. împotriva ordonanței de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar din data de 14.10.2026, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. De asemenea, s-a respins ca neîntemeiată cererea inculpatului C.C. privind modificarea unor obligații stabilite pe durata măsurii controlului judiciar și s-a obligat petentul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Soluția este definitivă”, se arată în comunicatul transmis de Tribunalul București

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Măsura controlului judiciar a fost prelungită ulterior de procurori, iar primarul a contestat de fiecare dată decizia. Ultima contestație a fost analizată miercuri, 21 octombrie, de Tribunalul București. Judecătorii au respins atât plângerea împotriva ordonanței DNA din 14 octombrie, cât și solicitarea de modificare a unor obligații.

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Bucureștiul va organiza finala Europa League din 2028. Ciprian Ciucu a susținut candidatura Capitalei

Pe 15 septembrie 2026, Comitetul Executiv al UEFA a decis ca finala Europa League din 2028 Capitala României a primit astfel dreptul de a organiza pentru a doua oară ultimul act al competiției.

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Decizia a venit în urma unei candidaturi pregătite de Federația Română de Fotbal, cu sprijinul Guvernului și al Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu anunțase încă din luna mai că a semnat documentele necesare susținerii candidaturii. Edilul precizase atunci că municipalitatea a alocat fonduri pentru lucrările necesare modernizării stadionului.

Arena Națională va găzdui o nouă finală europeană la 16 ani de la duelul dintre Atlético Madrid și Athletic Bilbao, câștigat de madrileni cu 3-0 în 2012. Stadionul a găzduit și patru partide de la EURO 2020, dar și meciuri din cadrul turneelor finale EURO U21 2023 și EURO U19 2025.

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Ce lucrări sunt pregătite la Arena Națională înaintea finalei Europa League

Pentru a respecta cerințele UEFA, Arena Națională trebuie să treacă printr-o serie de lucrări de reabilitare și modernizare. Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei și-a asumat reparații la structura stadionului și la acoperiș. Pe lista investițiilor se află și înlocuirea videocubului, modernizarea echipamentelor pentru transmisiunile TV, îmbunătățirea facilităților destinate presei și intervenții în zona vestiarelor și a băncilor de rezervă.

Municipalitatea și-a asumat amenajarea unor zone speciale pentru suporteri, dar și realizarea unui plan de mobilitate pentru zecile de mii de oameni așteptați la București. O atenție deosebită va fi acordată legăturii dintre Aeroportul Henri Coandă, centrul orașului și Arena Națională. Ciucu a anunțat că urma să discute cu Răzvan Burleanu despre organizarea evenimentului și despre investițiile necesare.