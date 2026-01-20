Primarul care a trimis imagini indecente unei fete, acuzat de un bărbat că l-a hărțuit. Ce turnură incredibilă a luat conflictul

ADVERTISEMENT

Împotriva lui Silviu Cazacu, primarul PNL al comunei Izvoarele (județul Giurgiu), s-a emis un ordin de protecție după ce acesta a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani, prin intermediul unei rețele de socializare. Decizia a fost luată pe 13 ianuarie, de Judecătoria Giurgiu, la solicitarea părinților fetei, astfel că primarul are interdicția de a se apropia de fată și de familia acesteia și de a-i contacta.

Un bărbat s-a dezbrăcat și a început să manifeste gesturi obscene față de primarul Silviu Cazacu

Ordinul este valabil 6 luni, instanţa respingând solicitarea familiei fetei ca acesta să fie valabil 12 luni. Instanţa a atras atenţia primarului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Cazacu a anunţat că, pentru a nu afecta imaginea PNL, s-a autosuspendat din toate funcţiile politice pe care le deţine în partid, până la încheierea anchetei.

ADVERTISEMENT

Numele lui Silviu Cazacu apare ca parte vătămată într-un alt dosar, al cărui obiect este „ultrajul contra bunelor moravuri”, înregistrat pe 12 septembrie 2024 la Judecătoria Giurgiu, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Inculpat figurează un bărbat din Izvoarele, C.C.A., care a avut un conflict cu primarul localității. În dosar se arată că la data de 05.08.2023, în jurul orei 19:00, inculpatul C.C.A., in timp ce se deplasa pe str. Nucului din comuna Izvoarele, s-a dezbrăcat și a început să manifeste gesturi obscene prin expunerea organului genital față de Silviu Cazacu.

Instanța a menționat că are în vedere înregistrările audio-video depuse de Silviu Cazacu și declarațiile date de acesta și de inculpat. Instanța a constatat că momentul comiterii infracțiunii imputate inculpatului a fost înregistrat de Silviu Cazacu cu telefonul, iar din înregistrarea depusă la dosarul cauzei rezultă că inculpatul a coborât din tractor și s-a deplasat către persoana vătămată, iar în timpul deplasării s-a dezbrăcat, a manifestat gesturi obscene prin expunerea organului genital și a adresat injurii.

ADVERTISEMENT

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, Silviu Cazacu a declarat că, la data de 05.08.2023, în intervalul orar 19:00-19:40, i-a atras atenția inculpatului cu privire la producerea unei urme pe carosabil, cu utilajul agricol, susținând că ulterior inculpatul s-a deplasat cu tractorul în spatele său. De asemenea, a precizat că s-a oprit pe str. Nucului din Izvoarele, iar inculpatul se afla în spatele său la o distanță de aproximativ 100 metri, a coborât din utilajul său agricol, s-a deplasat către aceasta și , iar când s-a apropiat la o distanță de aproximativ 30 m, s-a dezbrăcat, a scos organul genital și a început să manifeste gesturi obscene, ținând organul genital în mână.

ADVERTISEMENT

Bărbatul a susținut că primarul îl urmărește și îi fotografiază casa

În continuare, Silviu Cazacu a susținut că inculpatul a continuat să se apropie de el în timp ce manifesta gesturi obscene, făcând o pauză în momentul în care s-a apropiat o minoră. Totodată, a învederat că a înregistrat momentul relatat și că atât aceasta, cât și alte persoane din localitate, au conflicte cu inculpatul, acesta consumând frecvent băuturi alcoolice. Inculpatul, fiind audiat, a arătat că, la data de 05.08.2023, a desfășurat activități agricole, iar când s-a deplasat către domiciliu cu tractorul a fost urmărit de primarul Comunei Izvoarele, Silviu Cazacu.

În continuare, a precizat că în timp ce se afla pe str. Nucului a parcat tractorul în dreptul curții sale, iar Silviu Cazacu a continuat să-l urmărească și să-l filmeze, simțindu-se hărțuit, motiv pentru care a manifestat gesturi obscene cu organul genital către persoana vătămată. De asemenea, a precizat că regretă comiterea faptei și că Silviu Cazacu îi hărțuiește familia întrucât concubina sa urmează să candideze pentru funcția de primar. A mai susținut că Silviu Cazacu îl urmărește, îi fotografiază casa, îi eliberează cu întârziere documentele care îi sunt necesare, îi face plângeri repetate.

ADVERTISEMENT

Instanţa a reţinut că inculpatul a săvârşit fapta într-un loc public, în timpul zilei, pe strada Nucului, din localitatea Izvoarele, în apropiere de locuința sa care se afla pe str. Orhideelor (fiind învecinată cu str. Nucului), astfel rezultând că apare ca verosimilă susținerea inculpatului privind faptul că a fost urmărit de Silviu Cazacu. De asemenea, instanța a constatat că inculpatul a fost văzut manifestând gesturi obscene numai față de Silviu Cazacu și că a încetat activitatea ilicită și imorală în momentul în care s-a apropiat un copil. Totodată, s-a observat că fapta a fost comisă pe fondul unui conflict existent între inculpat și Silviu Cazacu, însă nu se poate reține incidența cauzei atenuante a provocării.

Un alt sătean l-a lovit pe primarul Silviu Cazacu cu pumnul

În ceea ce priveşte persoana inculpatului, instanţa a constatat că acesta are vârsta de 49 de ani, este într-o relație de concubinaj, a susținut că are în întreținere un copil de 18 ani, are studii medii și desfășoară activități agricole. Totodată, s-a observat că inculpatul a fost condamnat în trecut, fiind împlinit termenul de reabilitare pentru pedepsele aplicate, iar în prezent este integrat în societate și desfășoară activități licite. Pe parcursul urmăririi penale cât şi în faza de judecată, inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, a cooperat cu organele judiciare, manifestând regret față de comiterea acesteia. În raport de criteriile analizate, instanţa a apreciat că aplicarea unei pedepse cu amenda este suficientă pentru conştientizarea gravităţii faptei şi a reeducării inculpatului, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 23 iunie 2025, Judecătoria Giurgiu l-a condamnat pe inculpatul C.A.A. la pedeapsa amenzii în cuantum de 2.000 lei (corespunzător a 100 zile-amendă cu un cuantum al unei zile-amendă de 20 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de . I-a atras atenția inculpatului că, în caz de neexecutare cu rea-credință, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea. Instanța l-a mai obligat la plata către stat a sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 200 lei pentru faza urmăririi penale şi 400 lei pentru faza de cameră preliminară şi cea de judecată.

Primarul Silviu Cazacu a mai avut un conflict cu un bărbat din comună, C.S., care a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj constând în aceea că, la data de 20.06.2023, ora 9.20, l-a lovit pe Silviu Cazacu, primar al Comunei Izvoarele, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu pumnul în zona gâtului, sub urechea stângă, fără să necesite zile de îngrijiri medicale. Următorul termen al dosarului de la Judecătoria Giurgiu a fost programat pentru 18 februarie 2026.