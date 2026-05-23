Primarul celui de-al treilea oraș al țării anunță că echipa de tradiție NU se va desființa și e scoasă la vânzare pentru 2 milioane de euro!

ADVERTISEMENT

Politehnica Iași, care s-a clasat pe locul 4 al Grupei A a play-out-ului Ligii a 2-a, . Cu datorii presante de 2 milioane de euro și având de achitat încă aproape 3 milioane de euro peste trei ani, ca urmare a planului de insolvență aprobat în acest an, Poli caută un finanțator care să o scoată din impas. În ciuda faptului că multe voci susțin că , primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat că echipa se va înscrie în Liga a 2-a și în sezonul următor.

Ce preț cere primarul Iașului în schimbul echipei de fotbal a orașului

„Vom activa și în campionatul următor în Liga a 2-a. Ne-am înscris, suntem licențiați și ne vom continua activitatea”, a spus Chirica la un post de televiziune din Iași, unde a adăugat: „Clubul de fotbal Politehnica Iași nu este proprietatea nimănui. Cei interesați de clubul Politehnica Iași trebuie să poarte o discuție deschisă cu Primăria Municipiului Iași. Ce le spun de la început, să nu pierdem timpul de pomană. Avem nevoie de o sumă de circa 2 milioane de euro cu care să putem redeveni eligibili pentru finanțări publice. Banii se vor duce, în cea mai mare parte a lor în bugetul statului, fie în bugetul local, fie cel de stat. Există un plan de reorganizare ușor de susținut pentru cei care vor să ducă destinul acestui club. Vrem să vedem un plan foarte clar de performanță sportivă și sunteți partenerul meu. Iașul își caută naș pentru clubul de fotbal”.

ADVERTISEMENT

Primăria Iași își face echipă de fotbal

Primarul Iașului a mai spus că Politehnica a purtat deja câteva runde de negocieri cu oameni de afaceri din străinătate: „Așteptăm parteneri privați, serioși, vă așteptăm la Primărie. Am fost căutați de italieni, de un club din Canada, dar, începând din luna octombrie, e prea târziu. A mai fost și din spațiul ucrainean. Dacă devin finanțatori principali, au și puterea de decizie. Cine plătește, comandă muzica! Iașul e pregătit pentru a începe un nou proiect fotbalistic”.

Chirica a mai anunțat că Primăria Iași își va face echipă de fotbal în cadrul clubului municipalității ieșene, CSM 2020: „Înființăm și cel de-al doilea club de fotbal, preluăm o parte din Academia de la Politehnica Iași și o ducem la clubul CSM Iași 2020, care va fi club de ligi inferioare, pentru că îmi trebuie o pepinieră, care să pregătească copiii care vor juca la echipa de Liga 1 sau a 2-a”.