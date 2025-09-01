Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București

Nicușor Dan a declarat recent că a primit, pe vremea când era primarul Bucureștiului, mai multe recomandări din partea serviciilor să refuze orice întâlnire cu omologul său de la Chișinău, declarat indezirabil de autoritățile române, Ion Ceban, deși acesta a încercat „de două-trei ori” să se întâlnească cu el.

ADVERTISEMENT

Președintele primea informări și când era primar

El a explicat pentru Pro TV Chișinău că, în perioada mandatului său de primar al Bucureștiului, a fost avertizat să evite orice întâlnire oficială cu Ion Ceban: „Eu am fost primar între 2020 și 2025 și în acest interval domnul Ceban a încercat să vină de două-trei ori, când venea prin România, să se întâlnească cu noi. În calitate de primar aveam contacte oficiale și cu serviciile și cu Ministerul de Externe. Am fost sfătuit să nu-l primesc și nu l-am primit”.

Pe 9 iulie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că primarul din Chișinău, , măsura fiind valabilă pentru o perioadă de cinci ani, atât pe teritoriul României, cât și în spațiul Schengen.

ADVERTISEMENT

„Din motive ce țin de considerente de siguranță națională, România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național pentru domnul Ion Ceban și pentru încă doi cetățeni ai Republicii Moldova. Decizia este de resortul instituțiilor competente din România, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie”, se precizează în comunicatul ministerului.

Chiar dacă actualul președinte al României l-a refuzat, Ceban s-a întâlnit de-a lungul timpului de mai multe ori cu oficialii români. Printre aceștia se numără fostul premier Marcel Ciolacu, actualul prim-vicepremier Marian Neacșu, Patriarhul României, Victor Ponta sau primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, dar și alți șefi de partide, primari, șefi de consilii județene, cât și miniștri din România. Ba chiar, la invitația lui Victor Ponta, Ion Ceban a făcut parte din asistența restrânsă care a participat la o întâlnire cu Donald Trump Jr., fiul lui Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

Ceban ar fi putut face profilele liderilor de la București

Un fost director al serviciilor de informații din România ne-a explicat că, dacă Ion Ceban a fost declarat indezirabil în actualul context politic și militar din Europa, înseamnă că el era un posibil agent operațional al Rusiei. „Valoarea unui politician care lucrează pentru serviciile de informații este accesul la persoane, la politicieni din alte state. La relații personale pe care le poate dezvolta cu aceștia, relații în urma cărora le poate face portrete, profilele cum se spune în domeniu”, ne-a explicat acesta, cu rugămintea să nu-i publicăm numele.

ADVERTISEMENT

„Un alt interes al unui politician, diplomat, este realizarea de schimburi de informații sensibile între diverse instituții ale statului. Să propună un acord de schimb de informații vamale sau polițienești, chiar diplomatice, spre exemplu”, a mai completat fostul director. Ion Ceban are 45 de ani, este primarul municipiului Chișinău din 2019 și fondatorul Mișcării Alternativa Națională (MAN).

S-a pozat cu Donald Trump jr la București

FANATIK a consultat agenda și pagina de Facebook a lui Ion Ceban pentru a descoperi portretele căror lideri de la București le-ar fi putut trimite acesta la Moscova în urma unor întâlniri directe. Donald Trump Jr. a fost într-o vizită de două zile la sfârșitul lunii aprilie la București. Pe 28 aprilie, fiul președintelui SUA s-a întâlnit cu mai mulți afaceriști și politicieni din România. La întâlnire a fost prezent și Ion Ceban. El a fost adus la întâlnire de Victor Ponta, așa cum a mărturisit chiar fostul premier.

ADVERTISEMENT

„La București, în cadrul unui eveniment, am făcut cunoștință cu Donald Trump Jr. Am discutat mai multe subiecte, printre care relațiile dintre Republica Moldova și SUA. Am convenit să continuăm dialogul. Make Moldova Great Again”, a scris Ion Ceban pe Facebook după întâlnirea cu Trump Jr.

FANATIK a încercat să afle de la Victor Ponta dacă acesta, care are și o firmă de consultanță, l-a prezentat pe Ceban lui Trump Jr. în baza unui contract de acest tip. Victor Ponta nu ne-a răspuns până acum dacă prezentarea lui Ceban la întâlnirea cu fiul președintelui SUA a fost una gratuită sau contractuală.

Întâlnire oficială și Victor Ponta încă din 2024

De fapt, Victor Ponta și Ion Ceban se cunosc bine cel puțin din martie 2024, moment în care fostul premier era consultant și consilier al premierului Ciolacu. „Am avut astăzi o întrevedere cu fostul premier și actualul candidat la alegerile prezidențiale din România, Victor Ponta. Am discutat despre proiectele inițiate în municipiul Chișinău în ultimii ani cu suportul și implicarea României. Totodată, au fost trecute în revistă proiectele care au fost realizate în Republica Moldova cu ajutorul și implicarea directă a lui Victor Ponta când era premier al României”, spunea atunci Ceban după întâlnire.

FANATIK l-a întrebat și pe Victor Ponta dacă acesta a primit informări în 2024, la fel ca actualul președinte Nicușor Dan, despre pericolul de securitate națională care ar fi Ion Ceban. Fostul premier nu ne-a răspuns la întrebare până în acest moment.

Ion Ceban, în cercul Patriarhului

Ion Ceban a fost pe 16 februarie la Patriarhia București, la invitația administrației ortodoxe române.

„Am fost invitat astăzi la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de la București, unde, alături de alți oficiali, am participat la slujba de hirotonie întru Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului a Părintelui Arhimandrit Nectarie Clinci. Acesta va purta numele de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania”, a scris acesta pe Facebook.

Cu toate acestea, Ion Ceban nu a postat fotografii de la o eventuală întâlnire între patru ochi cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, ci doar imagini de la slujba de la Patriarhie. Ion Ceban apre doar în apropierea Patriarhul României.

Primarul Chișinăului, întâlniri cu premierul și vicepremierul României

Cele mai dese întâlniri le-a avut Ion Ceban la București . Ultima întâlnire oficială a avut loc la București, în septembrie anul trecut. „Am avut o întrevedere cu premierul României, Marcel Ciolacu. I-am mulțumit pentru suportul acordat Republicii Moldova și Chișinăului din partea României, în special a PSD, pentru realizarea multiplelor proiecte în toată țara. Este vorba de proiecte de infrastructură, proiecte în diverse domenii, dar și suport financiar în perioadele de criză prin care a trecut țara noastră”, spune acesta.

Marcel Ciolacu nu a dorit să ne răspundă la întrebările trimise de FANATIK în legătură cu întâlnirile cu Ion Ceban. Am dorit să aflăm dacă a primit atenționările serviciilor de informații, așa cum pretinde Nicușor Dan că le-a primit încă de când era primar. Marcel Ciolacu nu ne-a răspuns la întrebări.

În noiembrie 2022, cei doi s-au mai întâlnit o dată, la Chișinău, iar atunci Ciolacu nu era premier. „Astăzi, la Primăria Chișinău, am avut o întrevedere cu Marcel Ciolacu, Președintele Camerei Deputaților din România și Președintele Partidului Social Democrat, care se află într-o vizită la Chișinău. Am primit asigurări că, în continuare, Chișinăul și locuitorii vor fi susținuți și vom realiza proiecte în comun. Am mulțumit pentru suport și pentru colaborarea frumoasă pe care o avem”, scria Ceban pe Facebook.

Ion Ceban a avut acces chiar în acest an la oficiali români cu funcții înalte în Guvern. În ianuarie s-a întâlnit cu Marian Neacșu, actual viceprim-ministru. Acesta ocupa aceeași poziție și pe 22 ianuarie, dată a întâlnirii cu Ceban.

„Astăzi, la București, am avut o întrevedere foarte productivă cu viceprim-ministrul României, Marian Neacșu. Am mulțumit pentru că România este alături de Republica Moldova în aceste circumstanțe complicate. În plină criză energetică, România susține țara noastră necondiționat. La fel, am discutat despre multiplele proiecte realizate în Chișinău și Republica Moldova în diverse domenii, dar și despre perspectiva de colaborare mai departe”, scria Ceban într-o postare pe Facebook.

Întâlniri și cu familia Piedone

Ion Ceban s-a întâlnit cu primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, în luna februarie din acest an. „Am avut o întrevedere foarte bună cu Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone. Am avut discuții despre mai multe proiecte pe care le putem realiza împreună la Chișinău și la București. Cu Sectorul 5 din București, Primăria Chișinău are o relație frumoasă de colaborare în ultimii ani. Am urat succes primarului Vlad Popescu Piedone în activitatea sa”, a declarat primarul Chișinăului.

În urmă cu 3 ani, Ion Ceban s-a întâlnit și cu Piedone senior, fostul președinte de la Protecția Consumatorilor, implicat recent într-un dosar de corupție instrumentat de DNA.

”În Sectorul 5 din București am trecut pentru a discuta cu primarul Cristian Popescu Piedone, dar și a-i adresa felicitări, astăzi fiind omagiat”, scria atunci Ceban. Membrii familiei Piedone nu au fost singurii primari de sector cu care s-a întâlnit Ceban. În martie 2021, primarul Chișinăului a fost prezent la o întâlnire cu Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

„La București, o primă întrevedere am avut-o astăzi în Sectorul 4, cu primarul Daniel Băluță. Ei au pornit dezvoltarea pe toate aceste domenii acum câțiva ani și experiența lor ne-ar fi foarte utilă în contextul în care Chișinăul a lansat deja toate aceste procese. Am determinat ca echipele pe diferite domenii vor face schimb de vizite reciproce pentru discuții în detaliu pe partea de arhitectură a sistemelor digitale, proiecte de infrastructură, dar și de administrare”, scria atunci Ceban pe Facebook.

Ceban s-a întâlnit și cu Mihai Chirica, primarul Iașiului

În 2024, Ion Ceban se afla iar pe teritoriul țării noastre, de data aceasta la Iași, pentru comemorarea poetului Grigore Vieru. La eveniment, edilul moldovean a dat mâna cu omologul său român, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Primăria Iași neagă însă că l-ar fi invitat pe Ceban la eveniment și spune că organizatoare a fost Casa de Cultură. „Noi am luat în vedere numai calitatea lui de primar într-o localitate în care s-a remarcat Grigore Vieru. Partea de politic nu ne-a interesat. El a venit la invitația noastră”, a precizat Adi Cristi, director al Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, pentru Ziarul de Iași. Luna trecută, Mihai Chirica a anunțat suspendarea raporturilor diplomatice dintre acesta și edilul de la Chișinău, după ce Ion Ceban a primit interdicție de a mai intra în spațiul Schengen.

Conform unui raport emis de Centrul Român de Politici Europene (CRPE), un think-tank românesc specializat în afaceri europene, Ion Ceban s-a întâlnit în 2022 cu numeroși lideri politici din România, în special ai Partidului Social Democrat. Din documentarea CRPE, Ion Ceban a avut cel puțin 30 de întâlniri cu lideri politici din România, atât șefi de partide, primari, șefi de consilii județene, cât și miniștri, scrie Ziarul de Gardă.

Sancționat de România, dar prezent la Roma

Totuși, Ion Ceban, primarul Chișinăului, , pe pagina sa oficială de Facebook, unde își saluta urmăritorii din Italia – o țară aflată în zona Schengen.