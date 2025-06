Pe urmele panterei negre scăpate de bulgari. Ce spune primarul din Prundu, locul de unde s-a dat alarma: ”Am fost și eu acolo. Le-am zis cetățenilor să evite locul”

Primarul din comunei din Giurgiu unde ar fi fost văzută pantera neagră care a pus pe jar autoritățile rupe tăcerea, în exclusivitate pentru FANATIK. Pe unde s-ar fi plimbat animalul pe care nu l-a găsit nimeni?

Alertă la Giurgiu: primarul comunei unde ar fi apărut pantera neagră venită de la bulgari rupe tăcerea

Două în Giurgiu, autoritățile căutând cu disperare un animal sălbatic care ar fi venit din Bulgaria, unde a fost văzut pe 20 iunie, pe platoul Șumen. FANATIK l-a contactat pe primarul din Prundu, de unde s-a dat primul apel telefonic la , pentru a afla dacă a luat vreo măsură având în vedere panica instalată în satul Puieni, care face parte din comuna păstorită de el.

Edilul Gigi Cristescu ne-a mărturisit că nu este exclus să fie o alarmă falsă, însă până la clarificarea situației privind pantera neagră, așteptând comunicările oficiale din partea celor responsabili îi căutarea ei, i-a sfătuit pe săteni să evite, totuși, să pescuiască pe malurile Dunării și să fie cât pot de circumspecți.

Edilul din Prundu: „Am vorbit cu foarte mulți cetățeni care ieri se aflau la Dunăre”

„Pot să vă spun niște mici detalii, cam ce am aflat eu. În jurul orelor 16, ieri, pe 29, cineva a sesizat prin apel la 112 cu privire la faptul că undeva între Prundu și Puieni, pe malul Dunării, s-ar fi găsit ceva urme care ar fi de la pantera respectivă, apărută de la bulgari. Din ce am vorbit cu șeful de post și cu cei de la secția 7 Băneasa, s-ar fi deplasat un echipaj cu trei polițiști. Au verificat, au văzut niște urme acolo, dar atât. Altceva nu s-a găsit. Din ce au spus, nu erau urme chiar recente, ci de câteva zile. Au mers undeva la 6 kilometri, inclusiv cu cel care a apelat la 112. Nu s-a confirmat nimic. Am auzit că acum ar fi undeva în cartierul Istru din municipiul Giurgiu.

Am fost și eu acolo, nu am văzut absolut nimic. Da, am mai vorbit cu câțiva cetățeni. Le-am zis să evite locul, să evite să meargă la plajă, dacă se duc pe acolo, sau la pește până se lămurește tot. Le-am spus celor despre care știam că mergeau la pescuit din ăsta sportiv. Am vorbit cu foarte mulți cetățeni care ieri se aflau la Dunăre. Au zis că nu au văzut nimic. Vedeau mai mulți pantera dacă era, că nu era vreun animăluț pe care nu îl vezi”, a declarat primarul comunei Prundu, Gigi Cristescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

FANATIK a mai aflat de la o reprezentantă ISU Giurgiu, Beianu Nicoleta, că nu s-a emis, în cele din urmă RO-Alert, așa cum se întâmplă la munte unde de fiecare dată când turiștii văd un urs în anumite zone, mai intens sau mai puțin circulate, semnalează imediat autoritățile.

Nebunie la Giurgiu: pantera neagră ar fi ajuns din satul Puieni la oraș

„Nu s-a emis o alertă, apelul a fost făcut la 112, dar a fost redirecționat către Jandarmerie și Poliție. Jandarmii au făcut niște verificări încă de azi noapte, de la ora 3, de când s-a dat acel apel și nu au văzut nicio panteră neagră”, ne-a transmis Beianu Nicoleta de la ISU Giurgiu. Am luat, apoi, legătura și cu Inspectoratul Județean al Jandarmeriei Giurgiu, de unde au venit alte precizări importante.

Se pare că animalul care ar fi fost zărit în cele din urmă într-un cartier din orașul de la Dunăre a dispărut și din cartierul Istru, căci echipajele deplasate la fața locului nu au dat nici măcar de urmele acestuia. „Colegii noștri au azi noapte, în urma unui apel la 112, în cartierul Istru din Giurgiu. Acolo ar fi fost niște semnalmente despre ceea ce părea a fi o panteră neagră. Azi dimineață, la 3, a fost acel apel. Nu au identificat la fața locului urme, indicii”, ne-a transmis Mădălin Ranteș (IJJ Giurgiu).

Ce a scris presa de la bulgari despre panteră. Când s-a dat alarma pentru prima oară

Nu doar localnicii din Giurgiu s-au speriat că s-ar putea întâlni cu pantera neagră, animalul punându-i pe jar, până ieri, pe vecinii noștri bulgari. Presa de dincolo de Dunăre a scris despre un prădător care ar fi fost căutat în zona Parcului Natural Platoul Șumen, ba chiar au fost furnizate și câteva imagini la , cu un animal care seamănă, într-adevăr, cu o felină mare. În urma alertei date la bulgari în data de 20 iunie 2025, accesul pe platou a fost complet restricționat, atât pentru mașini cât și pentru pietoni. Patrulele de poliție au staționat la toate cele șapte intrări în parcul natural de la vecini.

Animalul a fost căutat de autoritățile bulgare cu ajutorul unei drone dotate cu cameră termică, însă nu au descoperit nimic. Tot presa bulgară a mai scris, odată ce acest subiect a luat amploare acum câteva zile la ei, că în ultimii ani a devenit o modă ca mulți cetățeni să țină animale de companie periculoase, lucru absolut interzis pentru care se dau amenzi între 1.000 și 3.000 de leva.

Experții în faună sălbatică din Bulgaria au spus că e posibil ca pantera neagră să își schimbe destinația în mod imprevizibil. Krastyo Dabov, care crește două pantere negre la Grădina Zoologică din Burgas, spune că aceste feline sunt extrem de inteligente și pot alerga cu viteze de până la 60 de kilometri la oră, deci se pot muta foarte repede dintr-un loc în altul.

„Principala versiune despre pantera neagră văzută în Șumen este că ar fi scăpat de la stăpânul său, care cu siguranță nu este îngrijitor la vreo grădină zoologică”, a spus Dabov, potrivit presei bulgare.